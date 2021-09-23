Блоги / Юлия Магера

Обещать - значит избраться

Пока соседи выгружали агитки из почтового ящика прямиком в урну - не для голосования, а в самую обычную мусорку - я уносила добычу домой. Изучать предвыборные газеты веселее, чем читать сборник анекдотов. Чтиво более захватывающее и нереалистичное, чем любой фантастический роман. И экранизации долго ждать не придется. Реалити-шоу развернется на всех экранах страны в ближайшие пять лет.

Итоговые протоколы подписаны. Пузырьки шампанского, открытого кандидатами после подсчета голосов, выветрились. Можно, наконец, на трезвую голову оценить, на каком коньке кандидаты въехали в Госдуму и областное Собрание.

Мой любимый жанр предвыборной агитации - печатные материалы. Концентрат всего, что хочет донести кандидат, упавший прямо в руки избирателя. У нас, у «простых псковичей», как? Дневные дебаты в телеящике проходят мимо, мы в этот момент копейку зарабатываем. Встречи с кандидатами тоже не жалуем, пока они языками молотят, нам бы с бытом управиться. Уличные баннеры - давно белый шум, который мозг отсекает, не допуская к сознанию. Битвы в телеграм-пространстве - продукт специфический, потребляют его медийщики и околополитическая тусовка. Остается лента новостей и то, что выпадает из почтового ящика.

В этом году, ну, очень скучным оказался бумажный урожай. Где карманные календарики и настенные календари? Расписания уроков и дачных автобусов? Лунные календари садовода? Где, я спрашиваю? В почтовый ящик мне за редким исключением одних газет насовали. Ну, газеты, так газеты. Полистаем.

«Единая Россия»

40,07% по Псковской области за партийный список на выборах в Госдуму

Победа одномандатника Александра Козловского на выборах в Госдуму

39,61% за партийный список в областное Собрание

Победа кандидатов от партии во всех 13 одномандатных округах на выборах в Собрание

Партия парламентского большинства начала подбираться ко мне заблаговременно. Уже весной у меня в руках была газета «Действие» - спецвыпуск партийного «Единомышленника». Как будто и не агитация. Мол, это мы тут о деятельности партии информируем. (Справедливости ради, той же тактики придерживается псковское «Яблоко»).

Вот на передовице Путин и призыв стать соавтором «Народной программы», на задней обложке - Шойгу и «псковский Шойгу» Олег Грицаев. Внутри Турчак, Ведерников, Котов и Козловский - фул-хаус, как сказали бы игроки в покер. В другом выпуске стрит-флеш - доска почета «Команда президента» и 23 портрета кандидатов.

Основной контент - рассказ о сделанном. Возвели детские садики, отремонтировали дороги, построили газопроводы, запустили колесить по деревням мобильные ФАПы.

Есть материал о встречах Александра Козловского в районах. Признаюсь, поразили честностью. Автор, пожелавший остаться неизвестным, рубит правду-матку о проблемах, которые несут «на местах» кандидату. Цитаты: «озвучивают проблему отсутствия газификации», «дефицит кадров в здравоохранении и образовании», «необходимость реконструкции сельского клуба», «почтовое отделение... в плачевном состоянии», «плохое качество связи». Вся Псковская область, как на ладони. Разгадка кроется в последнем предложении: «Ни одно обращение не останется без внимания». Ага, голосуй или так и будет течь с потолка в клубе талая вода.

Самый интересный раздел - с обещаниями. На мой обывательский взгляд очень уж обтекаемо. Схватиться не за что. Образ светлого будущего рисуется такой: достаток повысится, семьи укрепятся и получат социальную поддержку, а пожилые люди - заботу, города похорошеют. Какая-то конкретика только в главках про образование (купят 40 школьных автобусов, капитально отремонтируют 20 школ, но это все же не точно, потому что программу еще предстоит разработать). План по модернизации здравоохранения тоже готов будет только через год, но уже известно точное число ФАПов, количество медицинского оборудования и автомобилей. До 2025 года (к следующим выборам) партия обещает газифицировать 12 тысяч домов и квартир, а догазификация всего за год коснется 29 тысяч домовладений.

В разделе про газификацию особое внимание привлекла фраза о проектно-изыскательских работах на неких семи объектах в Невельском, Красногородском, Новоржевском и Пушкиногорском районах. О, бедный и многострадальный Пушкиногорский район! Сколько на свете живу, столько тебя, родненький, обещают газифицировать. Однажды, я верю, ты дождешься светлого часа.

Отдельную газету от «Единой России» принесли за одномандатника в областное Собрание. Даже не буду называть фамилию, уверена, что все 13 подобных газет скроены по одному лекалу. Портрет кандидата на фоне «далей типично псковских». Статья о его многочисленных встречах с бабулями на лавочках. Добрые слова в адрес кандидата от так называемых лидеров общественного мнения.

Никогда не понимала, зачем политтехнологи это используют. Кому в здравом уме интересно мнение председателя райпо и директора местной школы о человеке N? Ладно, буду говорить за себя. Мне - неинтересно.

Интересно другое. За полторы недели до выборов кандидат приехал в наши дворы. Время для встречи с жителями новостроек выбрал не самое удачное - 18:00. Нет в ипотечном жилье домохозяек и пенсионеров, чтоб в такой час уже дома быть. Кто-то, вероятно, все же пришел и рассказал про главную боль. Потому что через несколько дней на грунтовой дороге, которую, прокляли все таксисты города, материализовался асфальт. Вот это я понимаю - наглядная агитация. Итог - кандидат в Собрание прошел.

КПРФ

21,52% по Псковской области за партийный список на выборах в Госдуму

20,74% за партийный список в областное Собрание

Чего не знаю, о том врать не буду. А не знаю я о том, чем агитировали коммунисты. Они проигнорировали мой почтовый ящик. Начисто. Полностью. Абсолютно. Мой голос им оказался неинтересен. Вероятно, ставка была сделана (и сработала, как показала жизнь) на адептов «Умного голосования» и на традиционный электорат. Традиция голосовать за коммунистов - это сила, скажу я вам. Знаю одну девушку, которая отдает им свой голос во многом потому, что так делал ее дедушка. Соблазнить ее не удалось еще ни одной партии.

«Справедливая Россия - Патриоты - За правду»

9,05% по Псковской области за партийный список на выборах в Госдуму

9,09% за партийный список в областное Собрание

В попытке задеть болевые точки как можно большего числа избирателей, партия на страницах агитационной газеты запустила рулетку. Или как еще назвать картинку, на которой секторами от круга расходятся громкие лозунги.

Часть призывов-обещаний выглядят вполне жизненно. Например, отменить повышение пенсионного возраста (эту карту не разыгрывал на прошедших выборах только ленивый), разрешить делать ремонт на средства маткапитала, отправлять 7% ВВП на образование и здравоохранение, приравнять педагогов и медиков к госслужащим со всеми вытекающими плюшками, а зарплату депутатов Госдумы - к средней по региону, индексировать пенсии работающим пенсионерам.

На этом бы и остановиться, набор уже вполне неплохой. Но искушение оказывается слишком велико. Удобно обещать златые горы, если ты партия достаточно заметная, но большинства заведомо не наберешь. Сложно в такой ситуации выключить внутреннего популиста. В списке обещаний повышение минимальной пенсии, минимальной зарплаты и прожиточного минимума до 31 тысячи рублей (почему именно до 31? не до 30? не до 32?) Выплата МРОТа (то есть этой самой 31 тысячи) одному из родителей, если он не работает. Почасовую оплату труда (хеллоу, Америка, с другого берега) установить на уровне 300 рублей. Базовый доход - 10 тысяч рублей, «каждому, ежемесячно, без справок и унижений». А малоимущим - МРОТ, но потратить можно только на продукты. Повышение пособия по безработице.

Давайте на секундочку, но только на одну-единственную, представим, что завтра мы проснемся в стране, где все это есть. Сколько в таких условиях будет стоить буханка хлеба? Миллион? Уже через день все эти выплаты превратятся в фантики.

Еще менее реалистичным выглядит предложение ликвидировать Пенсионный фонд, «как источник ошибок и ненужных затрат». Ну, ликвидируем. Кто будет администрировать выплату пенсий? Какая-то из уже существующих структур, или будет создана новая. Принципиально-то ничего не изменится. Но звучит красиво. А самое главное, если избиратели через пять лет спросят за слова, можно развести руками - «не шмогла». Мы, дескать, предлагали, но нас остальные не поддержали. Вот и вся сказка.

Еще из любопытного - ловкая проходочка по краю избирательного законодательства. Главный отрицательный персонаж в печатке эсэров-прилепинцев - синий медведь с узнаваемыми угловатыми формами.

И открытым текстом: «правительство и «Единая Россия» сначала сами разогнали инфляцию, а потом позорно проиграли в борьбе с ней», «придушили свободу», «облапошили стариков». Что-то я пропустила, с какого момента можно стало в таких тонах отзываться о конкурентах.

ЛДПР

8,64% по Псковской области за партийный список на выборах в Госдуму

8,90% за партийный список в областное Собрание

Жириновский — все тот же Жириновский. «Хватит это терпеть!» - который год взывает он со страниц агитационной прессы. Антон Минаков, главный «сокол Жириновского» в Псковской области подхватил другой многолетний лозунг патрона «Не врать и не бояться». Еще на его листовке написано «Или продолжай терпеть». И все. Это буквально вся предвыборная программа, которую до меня донес кандидат в Госдуму Минаков вместе со своей глянцевой фотографией.

В газете чуть «ширше и глыбже», но в итоге получается какой-то косплей партии «Неуверенная Россия»: «в сравнении с партией большинства эти цифры кому-то покажутся не очень впечатляющими», «не все из задуманного удалось воплотить в жизнь». Напомню, что основная цель любой политической силы - взять власть. Но такая агитация вызывает сомнения в целеполагании жириновцев.

Представление кандидатов в областное Собрание - слезы. Можно же было людей запереть на часик-другой в одном помещении с фотографом? А то у одной селфи из кафе, другой фотку из паспорта принес. Так и заверстали. Глазам больно на это смотреть.

Зато есть буклетик, хоть какое-то разнообразие на общем газетном фоне. В нем убористым шрифтом список, чего бы нам еще улучшить. И много попыток залезть в мой карман, например, предложение отменить пенсионерам плату за капремонт, а еще списать им и родителям-одиночкам долги за услуги ЖКХ. За чей счет банкет? Вестимо, за счет остальных жильцов дома.

Вот еще - зачислять абитуриентов на первый курс без экзаменов (а ЕГЭ, конечно, отменить). Это, что называется на голову не налазит. Или из сферы туризма - «разрабатывать новые туры, в первую очередь - низкобюджетные». Ну и разрабатывайте, никто не запрещает в соседнем с реготделением здании открыть свою турфирму. Сможете катать туристов по цене бензина. Зарплаты? Прибыль? Что-нибудь придумаете, а от турфирм отстаньте, им в пандемию и так живется кисловато.

Я поругала, я и похвалю. Много в ЛДПР напридумывали годноты. Да, для ее претворения в жизнь нужно сильно потрудиться. Но это не фантастические единороги: университетские программы подстроить под нужды работодателей, преподавателей обеспечивать жильем (но почему-то только иногородних, непонятно, почему за это должны голосовать псковичи), сделать бесплатным подключение к газу, возродить водный транспорт, сделать бесплатными занятия в спортивных секциях для детей и подростков.

Есть попытка с двух ног вломиться в официальную повестку. Ну а как еще рассматривать предложение построить современный полигон ТБО. Тут вскрывается другая сторона предвыборных обещаний. Нет сомнений в том, что под злополучную свалку областного масштаба однажды найдут землю, деваться-то некуда. И вот в этот момент можно будет выйти в супер-геройском плаще, держа, как знамя, свою предвыборную программу.

«Новые люди»

6,23% по Псковской области за партийный список на выборах в Госдуму

6,22% за партийный список в областное Собрание

Политологи под лупой изучают феномен партии, созданной полтора года назад и сразу запрыгнувшей в Госдуму и региональный парламент. На мой взгляд — подчеркну, сугубо дилетантский взгляд рядового избирателя - сработал не только качественный нейминг (от старых партийных лиц за двадцать лет уже тошнит). Грамотно на первый план были выдвинуты медийные лица, не нуждающиеся в раскрутке. Среди них всероссийский ревизорро Елена Летучая, заслужившая уважение миллионов своей въедливостью. И Сардана Авксентьева, экс-глава Якутска, «мэр здорового человека», наиболее одобряемый градоначальник страны.

Избиратель «Новых людей», как мне кажется, человек, не желающий коренного слома, не жаждущий революции. Но и понимающий, что нужна серьезная донастройка существующей системы. На страницах партийной прессы - данные опроса ВЦИОМ: «59% граждан России считают, что страна идет куда-то не туда». При таком раскладе итоговые цифры партии на выборах кажутся даже низковатыми.

Еще один грамотный ход в агитации «Новых людей» - разворот на регионы. Во-первых, под одной обложкой и интервью Сарданы Авксеньевой, и регионального кандидата Андрея Маковского. Дуэт, в котором один своей популярностью приподнимает другого. Во-вторых, любопытная статья об итогах конкурса «Марафон идей». Он проходил по всей стране, в Пскове три победителя получили гранты по 100 тысяч рублей (на открытие спортзала, создание пространства для туристов со сказочными локациями, закрашивание рекламы наркотиков на стенах зданий). Объединить вокруг себя здоровые общественные силы - отличная стратегия.

Без единорогов тоже не обошлось. «Новые люди» предлагали сделать выборными должности мэров, судей, прокуроров, участковых. Выборы участковых? Серьезно? Или как вам предложение убрать с дорог половину камер? Да у нас и с камерами-то не все научились притормаживать. Оттоптались и на теме вакцинации с призывом остановить принудиловку.

Среди дельного — льготы для работодателей при трудоустройстве выпускников, установка разделительных отбойников на трассах, снижение налогов для граждан и малого бизнеса, призыв оставлять заработанное в регионах и запретить чиновникам тратить деньги на машины и банкеты.

Пока что «Новые люди» внушают осторожный оптимизм. Важно, чтобы не вышло, как в истории с двумя управляющими барского имения. Старый на своем доме (выстроенном на уворованное у хозяина) уже крышу кроет. А нанять нового - так он с фундамента начнет.

«Яблоко»

4,76% по Псковской области за партийный список на выборах в Госдуму (партия не будет представлена в федеральном парламенте)

6,20% за партийный список в областное Собрание

Насколько псковское «Яблоко» далеко укатилось от федеральной яблоньки, можно судить уже по размерам газет. На региональную бумаги потратили чуть больше, а федералов будто подрубили на корню.

На региональных полосах - кандидат Конашенков с кабачком в руках, некандидат Шлосберг с папкой, QR-код для перечисления пожертвований. Немного просветительской миссии, объяснение, чем вообще занимаются депутаты в Собрании. Утверждение, что единственные значимые качества депутата - порядочность и независимость. Макет бюллетеней с проставленными галочками за своих.

Переходим к моему любимому - к обещаниям. Удивительно, оказывается «Яблоко» применяет ту же тактику, что и политическая сила, которой оно активно противостоит (помните у Довлатова: советский, антисоветский, какая разница). Тактика эта заключается в почти полном отсутствии конкретики. О чем вот это - «поддержка всех инфраструктурных отраслей экономики: энергетики, транспорта, связи и коммуникаций»? А это - «восстановление сельского самоуправления»? И тоже попытка залезть на чужой броневичок - предложение реконструировать в Пскове подземный водозабор для снижения содержания в воде железа. Здорово, конечно, но соответствующий указ президента подписан еще несколько месяцев назад.

Зато хорош буклетик от Александра Конашенкова. Коротко, по делу и про то, о чем аграрий знает не понаслышке. И четко: родившимся в деревне - землю под хозяйство и дом, создание типовых проектов ферм, пересмотр кадастровой стоимости земли. Дельным мужиком выглядит Александр Конашенков, немного даже жаль, что остался без мандата в Собрание.

Такой я увидела агитацию на прошедших выборах. Все газеты обязательно сохраню, а через пять лет сдую с них пыль. Вы обещали - я запомнила. Посмотрим, как теперь работать станете.

Юлия Магера