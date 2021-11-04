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Как поесть на 5 рублей

Еда - товар жизненной необходимости в прямом смысле. Нет, конечно, можно, как цыган из анекдота. Тот хотел приучить лошадь есть поменьше. Сначала сократил ужины, потом перестал задавать корм в обед, затем исключил завтрак. Казалось, достиг желаемого, но лошадь почему-то издохла. На такую диету сесть можно один раз в жизни. Так как видеть на тарелке содержимое хочется каждый день, а продукты дорожают темпами, заметными невооруженным глазом, федеральные власти задумались о продуктовой помощи россиянам.

Кажется, в этот раз озаботились вопросом по-настоящему. «Известия» опубликовали информацию о том, что подобной помощью Минэкономразвития планирует бороться - нет, не с бедностью - с инфляцией.

Кто понял жизнь, тот знает, что такие статьи не на ровном месте возникают. Не нужно понимать буквально слова «сообщили два близких к министерству источника». Прислали в редакцию документ, но попросили не палить. «Инфа сотка», надежная до последней буквы, так что ссылка сразу на два источника. Конкретных параметров пока нет, поэтому информация не носит официальный характер. Зато после публикации в СМИ можно посмотреть на реакцию общества, убрать из итогового решения моменты, вызывающие негатив, почерпнуть какие-то идеи.

Самое важное для нас с вами, что продовольственная помощь населению обсуждается всерьез. Не нужно быть гением с Нобелевской премией по экономике, чтобы понимать, насколько она необходима. Пока из столицы Forbes публикует новости «Москвичи начали заселяться в гостиницы из-за ресторанов», показывая, что первопрестольная таки зажралась, провинция живет совсем другими проблемами.

Яркий симптом отсутствия у россиян денег на еду - популярность рецептов каши из топора. Интернет завален рецептами «нежнейших котлеток из овсянки, муж не отличил от свинины», «салата из капусты, готовлю сразу много, чтобы на неделю хватило» и «праздничного стола за тысячу рублей из "Светофора"».

К этому прибавим статьи с кропотливым высчитыванием, что выгоднее покупать, нарезанную курицу или тушку целиком. Популярность таких материалов показывает, сколь для многих важна разница в 20 рублей. Как приготовить из одной курицы восемь блюд и десерт - эти советы в ходу еще с кризиса 2008 года. С тех же времен не переводятся рекомендации по экономии на питании в духе не покупать кофе на вынос и носить «ссобойку» на работу. Что делать, если уже следуешь этим правилам, в денег все еще не хватает, авторы умалчивают.

На «Яндекс.Дзене» целые каналы построены на контенте «живем втроем на 15 тысяч рублей в месяц». Там публика попроще, чем на Forbes. В комментариях читатели добавляют свои рекомендации: «Мясо можно заменить не только яйцами, но и фасолью, горохом», «Купите самую дешёвую курицу, полностью снимите с нее мясо, кожу, все в мясорубку. Туда же хоть полбатона или сухари размоченные, такое добро у всех экономных всегда есть», «Приготовьте котлеты из путассу. Уверена, что вас покорит их шикарный вкус. Нравятся всем и никто никогда не догадался, что они из такой дешевой рыбы». «Из костей курицы сварить большую кастрюлю бульона. Если на костях осталось мясо - обжарить с луком и морковью и смешать с макаронами», «Раз в неделю позволяем себе вредную вкуснятину - колбаску сухую или грудинку. Свинину едим в основном в виде фарша, его я мешаю с куриным. Ну, бывает, конечно, что знакомые режут свинью и в рассрочку продают мясо. Вот тогда берем побольше. А так тоже стараюсь кашки разные, супчики готовить. Пирожки пеку, оладьи, ну, и всякое другое, чтобы и вкусно было, и много, и сытно. Закрутка еще своя очень выручает».

Сан Саныч Богомолов с YouTube-канала «Дневник еврея» выстроил под Москвой загородный дом, снимая «бомж-обеды за 5 рублей». У одного только этого блогера более миллиона подписчиков. На то, как живут «дорого-бохато» народ одним глазком смотрит в инсте, а за советами ближе к реальной жизни приходит к Санычу. Прямо сейчас у него выходит серия роликов «Выживаю месяц на продуктах из "Светофора"».

Уже второй раз упоминаю этот магазин. А потому что дискаунтеры уверенно шагают по стране. Крупные ритейлеры быстро сообразили, какая это золотая жила. Денег у людей нет, но не так, чтобы совсем. Дешевые продукты тоже надо покупать, так что «Магнит» и Х5 («Пятерочка») уже обзавелись младшими братьями. До Пскова пока добрались пионер движения «Светофор», его более приличная версия «Маяк», любители экономных покупок назовут еще продуктовый отдел Fix Price с закрахмаленными йогуртами по 12 рублей. Хорошая стратегия использования таких магазинов — сначала посмотреть закупки блогеров. Не то есть риск купить колбасу «даже кот отказался». Так что процветает жанр обзоров «Пробуем самые дешевые консервы с Ozon», «12 самых дешевых продуктов из "Светофора"», «Готовим макароны с сыром из дорогих и дешевых продуктов."Маяк" против"Азбуки вкуса"». Зрители создают миллионные просмотры, пытаясь найти какие-то кулинарные откровения.

«Сделай топ из того, что дёшево и тебе зашло. Чтобы мы могли сходить в ряд магазинов и купить все дёшево и вкусно», - просят подписчики у любимых блогеров. Не потому что охота разбираться в сортах дешевых консервов. А потому что надо на свою скромную зарплату что-то есть, как-то одеться и обуться, купить шампунь и зубную пасту, оплатить коммуналку. Именно от этого, от бедности и нехватки ресурсов появляются ветки «Мой муж много ест» на женских форумах. В ответ инициаторы обсуждения получают поддержку: «У меня такой же боров, метет все подряд» и советы запирать шоколадные конфеты и выдавать котлеты по счету.

Я не хочу вставать в длинный ряд кричащих: «Что это за такая великая держава, которая не может накормить своих граждан! Где доходы от нефти и газа! Зачем нам боеголовки, если на тарелках пусто или лежит всякая дрянь!» Таких выступающих и без меня полно.

Давайте поговорим про возможные варианты продовольственной помощи. Мне лично очень нравится американский вариант с фуд-банками. Такие склады с бесплатной едой от благотворительных организаций есть почти в каждом более или менее крупном городе. На входе не просят СНИЛС, прописку и справки из соцзащиты. Не проверяют, на дорогой ли ты приехал машине. Обратился - значит, надо. Банк еды формируется благодаря пожертвованиям деньгами и продуктами от частных лиц, организаций, магазинов. Не важно, стоит в основе благотворительности желание помочь ближнему или получить налоговый вычет. Важнее, что со склада каждый может укатить тележку с продуктами. Это еда с нормальными или выходящими (но не вышедшими) сроками годности. Конкретного набора не существует, могут выдать овощи, фрукты, курицу, молоко, сок, овощные и мясные консервы, супы в банках, яйца, сладости, макароны. Тоже есть куча статей и роликов в обзорами. Реакцию на них россиян можно выразить во фразе: «Я на зарплату хуже питаюсь, чем они бесплатно». Америка - точно не рай земной. Там в социалке свои погремушки, например, нет декретного отпуска. Американцы на днях эту проблему обсуждали, но решили оставить все, как есть. Но чего у них точно не отнимешь, так этого того, что сыт будет каждый.

Только мне кажется, что такую идею на нашей почве реализовать невозможно. Не потому что нет у нас толкового законодательства о благотворительности. Опыт показывает, что когда действительно надо, Госдума любой проект проведет на раз-два. Дело в том, что слишком велика будет очередь в фуд-банк. В отдельных регионах со слабо развитой экономикой за бесплатной едой встанут сразу все жители.

Юлия Магера