Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Благоустройство для всех
Моя История вкусных завтраков
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
доставка еды в пскове
Телефон прямого эфира 56-73-72
Концерт рок-группы «Ария»
Правила безопасности с газовым оборудованием
горводоканал успехи и планы
работа затылком
декодируем QR-реальность
Юлия Магера Публикаций: 37
12.11.2021 13:571 Пскович типичный, любвеобильный 04.11.2021 11:025 Как поесть на 5 рублей 27.10.2021 09:0220 Мясорубка в горящем танке 19.10.2021 17:436 Иногда они остаются 15.10.2021 16:274 Денежки врозь Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 10.11.2021 08:5512 Женщина погибла под колесами автобуса в Пскове 11.11.2021 12:3715 Псковичка пожаловалась, что не смогла попасть в магазин без QR-кода 09.11.2021 09:340 В Пскове умер хирург Александр Васильев 10.11.2021 12:1529 Псковский губернатор привился от коронавируса 09.11.2021 09:289 Медики сообщили псковичке о положительном тесте на COVID-19 в очереди в поликлинике
Блоги / Юлия Магера

Пскович типичный, любвеобильный

12.11.2021 13:57|ПсковКомментариев: 1

Коллективный приступ любви случился с псковичами. Всего каких-то 11 осенних дней, и вот уже посрамлены скептики, считающие, что типичный пскович - существо угрюмое, злобное, склонное к подлости.

 

Что выдает «Яндекс» по запросу «типичный пскович»? Например, пост в ЖЖ некоего Дмитрия Бородина. Он посетил Псков три года назад и разразился эпистолой «Город с самым неприятным населением в России». Пишет, что «ни за что не захотел бы жить с этими людьми», «одни срут, а другие на это смотрят» (извиняюсь, из цитаты слов не выкинешь), «в рейтинге самых неприятных горожан для меня много лет уже жители Пскова». Не понравилось визитеру даже выражение лиц местных жителей: «Оно такое же, как звонницы их храмов. Какие-то огромные депрессивные глаза, вытаращенные в никуда. Печаль страдания». Вспомнил приезд в 2011 году, во время которого увидел, «как местный житель подходит к мосту в центре города - тому самому, с которого вид на Кром (Кремль) - и начинает бурно и смачно справлять на него нужду». Посетив город в 2014 году, почуял «везде запах мочи, особенно у того же моста».

И вроде бы: подумаешь, бывает. Приехал человек в плохом настроении. Может, погода была не очень. Или вообще города перепутал, уж больно инфернальные получились картинки. Ишь, звонницы у него вытаращенные. Ан, нет. Во всех смыслах «с душком» репутация псковичей имеет под собой научную базу.

В 2009 году искусствовед Тамара Шулакова защищала кандидатскую диссертацию о проблемах сохранения древних традиций зодчества. В параграфе о менталитете псковичей она пишет про базовые особенности псковского характера. В числе первых называет любовь к Отечеству и родной земле, к Пскову. В длинном списке есть готовность к самопожертвованию, презрение к предательству, милосердие, интерес к чужим обычаям, но осторожность и осмотрительность, отсутствие раболепства и хамства, хозяйственность, открытость и искренность, стремление к равенству и справедливости, гостеприимство, честность, порядочность, внутренняя и внешняя чистота. Просто не пскович, а супергерой из комиксов Marvel.

Но погодим радоваться. Ученый увидела такими псковичей, живших 500 лет назад в независимом Пскове. Она пишет о серьезных испытаниях, которым подверглась псковская ментальность. Сначала присоединение к Москве с выселением туда «лутчих» псковичей и массовой миграцией в город столичных жителей. Потом потеря приграничного положения при Петре I и отъезд псковичей на «цареву службу». И «настоящая девальвация» в XX веке. «Тип полудеревенского-полугородского человека получил в Ленинграде малоприятное, с презрительным оттенком прозвище - "скобарь". Как для северной столицы, так и для маленького Пскова это был процесс "ошарикования"», - считает Тамара Шулакова.

К ее словам можно добавить, что искусство XX века тоже сильно подпортило репутацию псковичей. Чувство брезгливости вызывает в фильме «Мы из Кронштадта» герой, повторяющий: «Мы пскопские». А «Собачье сердце» с тем самым Шариковым? «Со Пскова я, странница, пришла собачку говорящую посмотреть». Образ недалекой, неграмотной бабы. Тьфу.

И ты погляди! Слово «любовь» снова заняло центральную роль в местном лексиконе. Обнаружили его там сотрудники системы мониторинга Brand Analytics. Они утверждают, что изучили 894 млн постов в соцсетях с упоминаниями «любви» и «ненависти». Исследование проводилось с 6 по 17 октября. На его основе был сформирован «индекс любви». Псков по сравнению с февралем рванул вверх сразу на 23 пункта, занял четвертую строчку с индексом 6,2 (средний показатель по стране - 4,9, что бы это ни значило).

Что же это за явление? Осенний морок, октябрьская аномалия, обреченная исчезнуть под первым снегом? Или правы были те, кто поставил в этом году инсталляцию «Псков Любовь» на берегу Великой? Может, не такая она и уродливая, как ее хаяли? Может, это по-настоящему символ города? Нашлись пророки в своем Отечестве, попали в нерв времени.

Проведем свое маленькое исследование, не претендующее на научность.

Покопаемся в чужих постах интереса ради и посмотрим, что и кого так сильно любят псковичи. Слова «Псков» и «любовь» за последнее время встречаются в записях о пристройстве бездомных животных, в постах с проекта «Модное преображение», в рубрике «Знай и люби свой город» от архитектора Алексея Красильникова (он публикует фотографии фрагментов псковских зданий, а подписчики пытаются угадать постройку, рекомендую приобщиться). Есть в этом фонтане любвеобильности посты религиозного содержания и записи из сообществ по поиску второй половинки. Жительнице Петербурга доставили из Пскова четыре килограмма воска, и она пишет, что любит свою работу. А житель Москвы сообщает, что у него начался отпуск, он приехал в Псков, называет город милым и признается ему в любви (не то, что некоторые). «Люблю окна» подписывает фотограф снимок с девушкой на подоконнике. Кто-то любит «утро с красивым завтраком», кто-то признается в любви своему мастеру по бровям, другие любят «общаться», «двигаться», «менять картину вокруг». Забрызгали своей любовью все инфополе.

Не хочу делать выводов пафосных и банальных, вроде: ошибочка вышла, не виноватые мы, а вполне дружелюбные и любвеобильные. Это все еще не совсем так. Новый супергерой-скобарь в ближайшее время на горизонте не нарисуется. Так что капелька любви хотя бы и к окну лишней не будет точно.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Повлияет ли на ситуацию предписание Росздравнадзора сообщать об антипрививочниках в прокуратуру?
В опросе приняло участие 516 человек
12.11.2021, 14:370 Новую ветлабораторию планируют построить в Псковской области 12.11.2021, 14:310 Сбер снижает ставки по ипотеке при ее оформлении по двум документам 12.11.2021, 14:220 Фонари установили на пешеходных переходах в деревнях Псковской области 12.11.2021, 14:151 Музыкальный театр в Пскове необходим - Елизавета Барышникова
12.11.2021, 14:100 Умер российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин 12.11.2021, 14:082 Пожилые псковичи получают продукты и лекарства от волонтеров «Единой России» 12.11.2021, 14:051 Два ДТП затрудняют движение на улице Коммунальной в Пскове 12.11.2021, 14:030 День без дождя обещают псковские синоптики 13 ноября
12.11.2021, 13:571 Пскович типичный, любвеобильный 12.11.2021, 13:574 «Алкоголики гадят и орут»: в Пскове просят закрыть торгующий ночью спиртным магазин 12.11.2021, 13:510 Профсоюзы подписали соглашение о сотрудничестве с администрацией Порховского района 12.11.2021, 13:460 Данные 500 тысяч владельцев поддельных справок о вакцинации появились в Сети
12.11.2021, 13:410 Еще один мясокомбинат строят в Псковской области 12.11.2021, 13:340 Новый директор псковского музея озвучила план действий по перемещению скандально известных икон 12.11.2021, 13:272 В Госдуме предложили выдавать QR-коды переболевшим COVID-19 без обращения к врачу 12.11.2021, 13:212 Сбербанк отмечает сегодня 180-летие
12.11.2021, 13:150 Фрески в Анастасиевской часовне в Пскове могут быть утеряны – специалисты 12.11.2021, 13:072 Интерактив: Недетская проблема 12.11.2021, 12:512 «Хайпожоры»: О жизни с QR-кодами и аргументации антиваксеров. ВИДЕО 12.11.2021, 12:380 Пользователи Tele2 смогут обменять минуты на новый смартфон
12.11.2021, 12:320 Запрет на продажу недвижимости сподвиг великолучанку погасить кредитный долг 12.11.2021, 12:140 Псковская полиция получила более 10 сообщений о незаконном обороте наркотиков 12.11.2021, 12:082 Лифты в 18 многоэтажках Пскова меняют в рамках программы капремонта 12.11.2021, 12:000 «Подстрочник»: Смогла ли псковская культура адаптироваться к новым-старым ограничениям?
12.11.2021, 11:566 Экс-губернатор Псковской области возглавил национальную транспортную компанию 12.11.2021, 11:481 Более 800 жителей Великих Лук с коронавирусом лечатся на дому 12.11.2021, 11:430 От COVID-19 в Псковской области скончались еще пять человек 12.11.2021, 11:411 Необычный топор нашли псковские археологи
12.11.2021, 11:372 Псковские призывники с безупречной репутацией отправились служить в Росгвардию 12.11.2021, 11:242 Гордуме предлагают согласовать кандидатуру Олега Сладковского на пост директора «Снежинки» 12.11.2021, 11:161 Псковские налогоплательщики пополнили бюджет области более чем на 16 млрд рублей 12.11.2021, 11:130 Для псковичей подготовили подборку лучших рецептов согревающих напитков
12.11.2021, 11:051 «Хайпожоры»: О жизни с QR-кодами и аргументации антиваксеров 12.11.2021, 11:000 Дом подожгли неизвестные в Красногородском районе 12.11.2021, 10:562 Интерактив: Побойтесь бога 12.11.2021, 10:480 АвтоВАЗ приостановил производство из-за отсутствия комплектующих
12.11.2021, 10:460 Николай Козловский о ремонте дорог: Продолжаем работать, не снижая темпов 12.11.2021, 10:240 Житель Великих Лук получил травму лица после употребления алкоголя 12.11.2021, 10:1118 Псковичка простояла почти 3 часа в очереди на вакцинацию от COVID-19 в поликлинике 12.11.2021, 10:055 Каверинская библиотека может еще на год остаться в здании на Сиреневом бульваре
12.11.2021, 09:550 В Пскове заработал новый светофор на улице Поземского 12.11.2021, 09:500 Псков отметили на конкурсе студенческих общежитий 12.11.2021, 09:410 Женщину будут судить за убийство собутыльника в Дно 12.11.2021, 09:306 В Чечне предложили запретить упоминание в СМИ национальности преступников
12.11.2021, 09:230 Победителей спортивного онлайн-соревнования определили в Себеже 12.11.2021, 09:150 Эксперт предложила отказаться от «безумного» сельского хозяйства 12.11.2021, 09:100 Мужчина получил травмы в результате наезда автомобиля в Великих Луках 12.11.2021, 09:000 Поствыборный пасьянс. Карта системной оппозиции
12.11.2021, 08:500 Что не устраивает жителей СЗФО в вакансиях работодателя — опрос 12.11.2021, 08:380 Пострадавшего в ДТП на Ипподромной в Пскове велосипедиста госпитализировали 12.11.2021, 08:363 Вирусолог спрогнозировал выход России из пандемии коронавируса в следующем году 12.11.2021, 08:250 Областной прокурор примет граждан в Пушкиногорском районе
12.11.2021, 08:151 В России решили усилить контроль за дезинфекцией 12.11.2021, 08:110 Велосипедиста сбили на улице Ипподромной в Пскове 12.11.2021, 08:000 Архивисты опубликовали документ об ограблении китайца в Великих Луках в 1917 году 12.11.2021, 07:4518 QR-коды останутся надолго – Михаил Ведерников
12.11.2021, 07:310 Европейскую Россию ждет короткая волна тепла 12.11.2021, 07:151 Минсельхоз предложил меры для снижения цен на «борщевой набор» 12.11.2021, 07:008 Губернатор заявил об отсутствии тенденции к улучшению эпидситуации в Псковской области 11.11.2021, 23:150 Причины для изъятия квартиры у собственника назвали в псковском Росреестре
11.11.2021, 22:540 Опыт развития технического творчества в палкинской школе представлен на всероссийском съезде 11.11.2021, 22:420 «Тобольские ворота Достоевского» открыли для себя псковские курсанты 11.11.2021, 22:200 Новый аппарат для лучевой терапии заработал в псковском онкодиспансере 11.11.2021, 22:021 Беременных предупредили о повышенном риске выкидыша при заражении коронавирусом
11.11.2021, 21:410 Псковские десантники совершили более 250 прыжков с парашютом 11.11.2021, 21:254 Финалистки конкурса «Миссис Псков - 2021» устроили фотосессию в гипермаркете 11.11.2021, 21:080 Работу Псковского облсовпрофа оценили социальные партнеры 11.11.2021, 20:470 Парламент Латвии запретил использование георгиевской ленточки
11.11.2021, 20:290 Решение глобальных проблем искусственным интеллектом обсудили на конференции 11.11.2021, 20:120 Ушла из жизни директор Пушкиногорской районной библиотеки Наталья Осетрова 11.11.2021, 19:582 Генпрокуратура потребовала ликвидировать международный «Мемориал» 11.11.2021, 19:513 Псковские зоозащитники поддержали законопроект об обращении с бездомными животными
11.11.2021, 19:350 Великолучанин отправится в колонию за попытку сбыта психотропных веществ 11.11.2021, 19:160 Юрий Сорокин ревакцинировался от коронавируса 11.11.2021, 18:553 Роспотребнадзор проверил воздух в засыпанном сажей псковском селе 11.11.2021, 18:3813 Стукач.рф
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru