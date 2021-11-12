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Пскович типичный, любвеобильный

Коллективный приступ любви случился с псковичами. Всего каких-то 11 осенних дней, и вот уже посрамлены скептики, считающие, что типичный пскович - существо угрюмое, злобное, склонное к подлости.

Что выдает «Яндекс» по запросу «типичный пскович»? Например, пост в ЖЖ некоего Дмитрия Бородина. Он посетил Псков три года назад и разразился эпистолой «Город с самым неприятным населением в России». Пишет, что «ни за что не захотел бы жить с этими людьми», «одни срут, а другие на это смотрят» (извиняюсь, из цитаты слов не выкинешь), «в рейтинге самых неприятных горожан для меня много лет уже жители Пскова». Не понравилось визитеру даже выражение лиц местных жителей: «Оно такое же, как звонницы их храмов. Какие-то огромные депрессивные глаза, вытаращенные в никуда. Печаль страдания». Вспомнил приезд в 2011 году, во время которого увидел, «как местный житель подходит к мосту в центре города - тому самому, с которого вид на Кром (Кремль) - и начинает бурно и смачно справлять на него нужду». Посетив город в 2014 году, почуял «везде запах мочи, особенно у того же моста».

И вроде бы: подумаешь, бывает. Приехал человек в плохом настроении. Может, погода была не очень. Или вообще города перепутал, уж больно инфернальные получились картинки. Ишь, звонницы у него вытаращенные. Ан, нет. Во всех смыслах «с душком» репутация псковичей имеет под собой научную базу.

В 2009 году искусствовед Тамара Шулакова защищала кандидатскую диссертацию о проблемах сохранения древних традиций зодчества. В параграфе о менталитете псковичей она пишет про базовые особенности псковского характера. В числе первых называет любовь к Отечеству и родной земле, к Пскову. В длинном списке есть готовность к самопожертвованию, презрение к предательству, милосердие, интерес к чужим обычаям, но осторожность и осмотрительность, отсутствие раболепства и хамства, хозяйственность, открытость и искренность, стремление к равенству и справедливости, гостеприимство, честность, порядочность, внутренняя и внешняя чистота. Просто не пскович, а супергерой из комиксов Marvel.

Но погодим радоваться. Ученый увидела такими псковичей, живших 500 лет назад в независимом Пскове. Она пишет о серьезных испытаниях, которым подверглась псковская ментальность. Сначала присоединение к Москве с выселением туда «лутчих» псковичей и массовой миграцией в город столичных жителей. Потом потеря приграничного положения при Петре I и отъезд псковичей на «цареву службу». И «настоящая девальвация» в XX веке. «Тип полудеревенского-полугородского человека получил в Ленинграде малоприятное, с презрительным оттенком прозвище - "скобарь". Как для северной столицы, так и для маленького Пскова это был процесс "ошарикования"», - считает Тамара Шулакова.

К ее словам можно добавить, что искусство XX века тоже сильно подпортило репутацию псковичей. Чувство брезгливости вызывает в фильме «Мы из Кронштадта» герой, повторяющий: «Мы пскопские». А «Собачье сердце» с тем самым Шариковым? «Со Пскова я, странница, пришла собачку говорящую посмотреть». Образ недалекой, неграмотной бабы. Тьфу.

И ты погляди! Слово «любовь» снова заняло центральную роль в местном лексиконе. Обнаружили его там сотрудники системы мониторинга Brand Analytics. Они утверждают, что изучили 894 млн постов в соцсетях с упоминаниями «любви» и «ненависти». Исследование проводилось с 6 по 17 октября. На его основе был сформирован «индекс любви». Псков по сравнению с февралем рванул вверх сразу на 23 пункта, занял четвертую строчку с индексом 6,2 (средний показатель по стране - 4,9, что бы это ни значило).

Что же это за явление? Осенний морок, октябрьская аномалия, обреченная исчезнуть под первым снегом? Или правы были те, кто поставил в этом году инсталляцию «Псков Любовь» на берегу Великой? Может, не такая она и уродливая, как ее хаяли? Может, это по-настоящему символ города? Нашлись пророки в своем Отечестве, попали в нерв времени.

Проведем свое маленькое исследование, не претендующее на научность.

Покопаемся в чужих постах интереса ради и посмотрим, что и кого так сильно любят псковичи. Слова «Псков» и «любовь» за последнее время встречаются в записях о пристройстве бездомных животных, в постах с проекта «Модное преображение», в рубрике «Знай и люби свой город» от архитектора Алексея Красильникова (он публикует фотографии фрагментов псковских зданий, а подписчики пытаются угадать постройку, рекомендую приобщиться). Есть в этом фонтане любвеобильности посты религиозного содержания и записи из сообществ по поиску второй половинки. Жительнице Петербурга доставили из Пскова четыре килограмма воска, и она пишет, что любит свою работу. А житель Москвы сообщает, что у него начался отпуск, он приехал в Псков, называет город милым и признается ему в любви (не то, что некоторые). «Люблю окна» подписывает фотограф снимок с девушкой на подоконнике. Кто-то любит «утро с красивым завтраком», кто-то признается в любви своему мастеру по бровям, другие любят «общаться», «двигаться», «менять картину вокруг». Забрызгали своей любовью все инфополе.

Не хочу делать выводов пафосных и банальных, вроде: ошибочка вышла, не виноватые мы, а вполне дружелюбные и любвеобильные. Это все еще не совсем так. Новый супергерой-скобарь в ближайшее время на горизонте не нарисуется. Так что капелька любви хотя бы и к окну лишней не будет точно.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова