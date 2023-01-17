Блоги / Юлия Магера

ТВ-шлак: блатная романтика, шестипалые гиганты и задница япошек

Много лет мне не дает покоя одна загадка отечественного телевидения. Да, я смотрю ТВ. Сразу обозначим диспозицию. Кому не дует на вершине своих моральных устоев и кто готов при слове «телевидение» со стуком закатить глаза к затылку — те, пожалуй, дальше могут не читать. Моя колонка для таких же, как и я, обычных листателей телеканалов.

«Ох, ах, я не смотрю телевизор». Как будто это признак принадлежности к особой касте. Я сама такой была совсем недавно. Пока не появились устройства Smart TV. Теперь у меня на стене висит здоровенная панель. Сбоку - разъемы для флешек с фильмами. Внутри - несколько онлайн-кинотеатров. И разрешенный пока YouTube, где снобы, «не смотрящие телевизор», потребляют вполне телевизионный контент. Речь не только о роликах, которые напрямую выкладывают телеканалы, но и о разномастных продакшенах от бывших сотрудников ТВ или людей, никогда в телеке не работавших, но создающих продукт по всем телевизионным правилам.

И в этом же устройстве осталось старое доброе эфирное ТВ. Главная его прелесть в возможности дать уставшему мозгу отдых, пожевать чего-нибудь необременительное. Так что я не буду рассматривать политические ток-шоу (хотя и во время их просмотра, как говорят, мозг включать не надо). У меня вопросы к более легковесному контенту. И накопилось их за последнее время немало.

Так вот про загадку. А как это так интересно получается, что на Первом канале годами в прайм-тайм выходного дня выходит шоу «Три аккорда»? На сайте канала написано, что в концертах «звучат авторская песня и самая душевная музыка», что известные артисты исполняют «культовые шлягеры». Такими обтекаемыми фразами завуалировано воспевание блатной романтики. В репертуаре песни типа «Письмо одесского вора черноморской проститутке», жюри использует для оценки выступлений огромные игральные карты («Я ставлю вам туза!»), а возглавляет его Александр Новиков - автор строк «А у ней с наколочкой рука... Я все искал красивую ее среди тюремных граждан», автор книги «Записки уголовного барда» и автор мема «фильтруй хрюканину».

Часто используемая ретро-стилистика - не более чем приправа к основному блюду: продвижению образа жизни, подробно описанного в Уголовном кодексе. Фото с сайта Первого канала.

Не знаю, может, музыка уже и отыграла. Судя по сайту канала, последний выпуск «Трех аккордов» вышел в сентябре. Но продолжалась свистопляска шесть сезонов. Аккурат с 2014 года. Может, конечно, это такая хитрая многоходовочка перед превращением целевой аудитории в ценный государственный ресурс? Иного в голову не приходит, когда в те же самые выходные «Что? Где? Когда?» запихивают в эфир в ночь на понедельник.

Добрые люди, которым с утра начинать трудовую неделю, вынуждены вставлять спички в глаза, чтобы увидеть господина Друзя.

Но даже он вряд ли даст ответ, почему бы просто не поменять местами два продукта? Комфортным вечером показывать самых умных людей страны, а блатняк задвинуть за полночь (раз уж он так душно кому-то нужен). Там его, конечно, никто смотреть не будет, и программу придется закрыть. Ну туда и дорога.

В этом смысле куда милее выглядит - не поверите - канал НТВ с его бесконечными «Ментовскими войнами». Так еще на том же канале - снова не поверите - год назад запустили «Научные расследования Сергея Малоземова». В программе уже проехались гусеничным трактором по адептам альтернативной истории России, плоскоземельщикам, людям, отрицающим ВИЧ, верящим в экстрасенсов и существование чупакабры.

Вот вам смешно, а впору плакать. Передача-то самая что ни на есть нужная. Потому что жителям страны, которая отправила в космос человека и привила весь мир от полиомиелита - теперь всерьез нужно доказывать шарообразную форму планеты и теорию Дарвина. «Очевидное - невероятное» академика Капицы осталось в прошлом, на каналах идут передачи, вроде «Невероятной науки». На телеканале «360», принадлежащем правительству Московской области (и вещающему по всей стране, включая Псков), можно узнать, что на Земле когда-то жили древние гиганты с шестью пальцами, около Солнца обнаружен межзвездный шаттл, население планеты - клоны от одной клетки, выращенной в пробирке.

Доказательство клонированности человеческого рода. Стоп-кадр одного из 24-х фильмов цикла «Невероятная наука».

Фильмы сделаны по всем канонам документалистики, в кадре есть спикеры, как бы ученые, с титрами «профессор академии геополитических проблем». Выглядит вполне наукообразно, а рядовой зритель, умученный бытовыми проблемами и пораженный словом «научная сенсация», не будет разбираться, что «академия» - общественная организация, и сам он может открыть хоть десять таких прямо завтра.

То, что должно быть запрещено с публичным сожжением всех копий, показывают на госканале.

Как по мне, все это настоящая катастрофа. Телевидение сыграло не последнюю роль в популяризации лженауки. А та уже дает свои плоды. За последний год каждый увидел глубину ямы, в которой находятся отечественное авиа-, автомобиле-, станкостроение и сотни областей народного хозяйства. За современным производством должна находиться научная база, а она истончилась уже до донышка. Если и случаются прорывы, вроде вакцины от коронавируса, то потом оказывается, что сделаны они на основе разработок времен споров физиков и лириков. А новые Королев, Курчатов и Туполев не зародятся в бульоне с шестипалыми гигантами.

Совсем меня добил на прошлых выходных канал «РЕН ТВ» с его трансляцией фильма «Мидуэй», американской патриотической поделки о войне с японцами. «История важнейшего морского сражения на Тихом океане времен Второй мировой» и на родине-то еле собрала половину потраченного на нее бюджета. Не зашли тамошнему зрителю картонные фразочки «Сегодня фавориты не мы. Но я верю, что вы, парни, никому не уступите» - «Надерем япошкам задницу!» А за что россиян этим пытать?

«Сынок» и его команда, отправляющиеся «надрать япошкам задницы» с фразой «Да, сэр!»

Выходит, образ отечественного телезрителя в голове теленачальников выглядит так: приверженец воровской романтики, верящий в клонирование всего человечества, и патриот США больший, чем граждане самих Штатов. Есть и другая версия: теленачальники сами идеально вписываются в этот образ. Каков поп, таков и приход. Правда, ряды прихожан ежегодно редеют. Процент россиян, смотрящих телевизор, снижается. Потому что даже созерцание настроечной таблицы полезнее, интереснее и ближе к жизни, чем тот шлак, которым пока забит эфир.

Юлия Магера