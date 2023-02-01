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Много коммунального шума из ничего

В минувшую пятницу у жителей Пскова за один день появился повод испугаться очередного роста коммунальных платежей, выдохнуть с облегчением и снова насторожиться. Все это случилось после того, как городская Дума приняла акт о повышении платы за содержание жилья. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера объясняет, кого он касается и почему остальным все-таки надо держать ухо востро.

«Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме увеличили в Пскове». Новости с этой информацией появились в конце прошлой недели, когда состоялась очередная сессия городской Думы. Решение депутатов вызвало у обывателя шок, трепет и резонный вопрос: «Шо? Опять?!»

Только что, в декабре, у всей страны уже выросла плата за коммуналку. Должна была вырасти только в грядущем июле, но правительство сдвинуло сроки и пообещало, что теперь-то уж до июля 2024 года - ни-ни. Однако повышение на семь месяцев раньше, да еще и приход декабрьских квитанций после опустошающих кошелек праздников - все это вызвало болезненную реакцию. Еще с нового года подрос тариф за капремонт. И проезд в автобусах стал дороже. А уж как замирает сердце от любого похода в продуктовый магазин, каждый и сам знает. Идешь и думаешь, переписали там уже ценники или погодят еще недельку. Короче, все уже подорожало. Куда снова-то?

По решению гордумы, плата за содержание жилого помещения вырастет плюс-минус на 1 рубль 60 копеек. Мелочь, а неприятно. На сайте муниципального парламента вся сессия уместилась в сухонький и коротенький пресс-релиз «На очередной сессии городской Думы депутаты рассмотрели 14 вопросов». В нем буквально парой строк написали: «Также депутаты обсудили вопрос об изменении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме. По сравнению с действующей платой его было предложено увеличить в среднем на 1,6 руб за 1 кв. метр». То есть ничего толком горожанам не объяснили, а только увеличили официальным сообщением глубину вздоха от мысли о необходимости открыть кошелек еще пошире.

Оказалось, что все не так. Получился мастер-класс, как напугать разом 200-тысячный город. Однако к реальности большинства его жителей новость из зала депутатских заседаний не имеет ровно никакого отношения. Кому же тогда повысили плату? С разъяснением уже к вечеру выступил глава города Борис Елкин.

«Изменение платы за содержание жилья касается ограниченного круга псковичей. Это наниматели государственного и муниципального жилищного фонда, а также те собственники, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, - написал градоначальник у себя в Telegram. - Всех остальных собственников жилых помещений в многоквартирных домах это не касается. Размер платы за содержание у них установлен общим собранием и прописан в договоре с управляющей компанией».

Круг лиц и в самом деле ограниченный. Много вы знаете удачливых «нанимателей жилого фонда», то есть тех, кто снимает у государства за копейки или вообще задаром? Как вообще в этот круг попасть? Я до прошлой пятницы думала, что мое окружение и этот круг существуют в параллельных вселенных, и рядом «нанимателей» вообще не водится. Но вокруг все живо обсуждали решение думы и одну такую счастливицу нашли.

Разъяснение главы города было нужным не только горожанам. Кажется, и депутаты узнали из него много для себя нового и разобрались, наконец, в том, «за» что голосовали. Потому что у следивших за ходом сессии сложилось ощущение, что не все народные избранники до конца понимают, что за тариф они меняют. Депутаты то предлагали отложить вопрос на месяц, вероятно, чтобы вникнуть в суть вопроса, к которому не подготовились в этот раз. То принимались друг другу жаловаться на работу вообще всех городских управляек, из чего можно было сделать вывод, что народные избранники считают, что плату повышают сразу для всего города. Глядя на все это, Борис Елкин еще во время сессии напомнил, что у депутатов есть рычаги воздействия на УК - вплоть до обращения в суд для административного наказания тех, кто плохо работает.

Каких полномочий у депутатов нет - так это сразу для всего города регулировать отношения жителей и управляющих компаний. Формально управляющие компании - нанятые жильцами фирмы для обслуживания домов. Фактически - финансовые пылесосы, никому не подотчетные и слабо реагирующие на внешние раздражители. Спустя 15 лет после превращения ЖЭКов в УК стало понятно, что проведенная тогда реформа оказалась крайне неудачной. Но пока что как есть, так есть.

Квитанция от управляющей компании за содержание общедомового имущества - очень странный предмет. Понятно, что строчка за общее электричество зависит от того, сколько нажгла лампочка в подъезде. Все остальное вызывает резонный вопрос: «За что платим?» Самая видная работа управляйки - это уборка подъезда и двора (зимой от снега, летом от травы). Не всегда качественная, не всегда с нужной частотой и чистотой. Если кто рискнет разобраться, на что уходят остальные деньги, то получит внушительный список проведенных в доме работ. Там подмазали, тут подкрасили. Не придерешься. Поди разберись, было на самом деле, или приписки. Еще и могут вдогонку сказать что-то, вроде, «дом ваш убыточный». То есть обслуживают его на сумму куда большую, чем платят жильцы. Себе в убыток работают коммерсанты-коммунальщики, как же.

Нет никаких сомнений в том, что скоро большинство УК разнесет по ящикам жильцов «письма счастья» с предложением платить побольше. Предложение это будет обернуто в форму обязательства. И поводом для него станет как раз решение гордумы. Многие встречали на своих подъездах листовки от нечестных на руку предпринимателей, проверяющих в квартирах вентиляцию или меняющих счетчики. Такие рекламки сделаны по форме официальных объявлений со ссылкой на какое-то реально существующее постановление правительства. Там и в самом деле сказано, что счетчик надо менять, но вовсе не написано, что конкретной бабе Зине из 54-й квартиры, прямо сейчас и именно у этих продавцов втридорога. Однако приемчик рабочий, управляющие компании тоже наладились его использовать. В ящики кладут на подпись протоколы общего собрания, где жильцам предлагают поднять плату «в связи с решением городской Думы». Пользуются правовым нигилизмом граждан.

Каждый должен помнить, что никакой связи тут нет, что для владельца собственной квартиры в доме на обслуживании частной УК это решение не имеет никаких правовых последствий. Если большинство жильцов поймут, что бумажку подписывать необязательно, то и плата поднята не будет.

Управляющая компания на это может отказаться от обслуживания дома. В теории. На практике все убыточные дома давно свешены на муниципальную УК, а коммерсанты поделили между собой прибыльные микрорайоны. Они ногами упираются и зубами держатся за тех, кто пытается сменить обслуживающую организацию, когда та перестает даже подъезд мыть. Так что подпись под протоколом - это не простая формальность, как ее пытаются представить в управляющей компании. Добровольно соглашаться на повышение платы необязательно. Можно повлиять хоть на что-то. Хотя бы по этой графе несколько рублей в кошельке останутся целы.

Вот в какую сторону бы депутатам подумать. Проводить разъяснительную работу на округах - раз. И два - помочь жителям города наладить более эффективное расходование их средств на обслуживание их же домов. Те полномочия, что есть у депутатов по этой линии, пока ими слабо востребованы. А избиратели сказали бы спасибо.

Юлия Магера