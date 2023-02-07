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Бояре из автобуса

Легкий способ почувствовать себя большим и значительным - «наехать» на кондуктора из городского автобуса. А так как женщины с терминалом на шее редко бывают робкого десятка, то делать это лучше не во время поездки, а с безопасного расстояния в интернете. Там их начальство принесет тебе извинения за невыносимые моральные страдания, что прокачает чувство собственного величия еще на пару пунктов.

На сайте губернатора Псковской области появилась жалоба на «бронь» кондукторами места в автобусах. «В каждом городском автобусе оборудовано место кондуктора и это правильно, - поначалу жалобщик мягко стелет. - Но, зачастую, кондукторы занимают соседнее от них место неким «узелком», чтобы к ним не подсаживались. Кажется, такое поведение не вполне корректно со стороны работников «Автотранса», ведь в пиковые часы каждое свободное посадочное место важно. Хотелось бы донести до кондукторов, что не стоит занимать соседние места и препятствовать посадке пассажиров».

По душноте этот спич можно сравнить только с кочегаркой в котельной. Но, делать нечего, официальные лица должны отреагировать, и глава областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов отреагировал. Он написал, что в «Псковпассажиравтотрансе» провели проверку. Была устроена «разъяснительная беседа и дополнительный инструктаж со всеми кондукторами», во время которых «кондукторам строго указано о недопущении подобных действий в дальнейшей работе, а именно: занимать места в салоне автобуса личными вещами и препятствовать посадке пассажиров». Жалобщику принесены извинения.

Это ж сколько народу занималось фигней вместо своей работы! Кондукторы, наверняка, еще и в свое личное, нерабочее время.

Конечно, по инструкции кондуктор не должен занимать еще одно место. Однако все знают, как называется ситуация, когда персонал работает по инструкции - итальянская забастовка. В отличие от традиционной стачки, все остаются на своих местах и даже работают. Но лучше бы куда-нибудь делись, насколько плачевным оказывается результат, когда инструкции соблюдаются буква в букву.

Давайте по-честному. Кто-то настолько устал за рабочую смену в знаменитых псковских угольных шахтах, что в автобусе по пути домой ноги не держат? Переполненный народом автобус — вот, что такое настоящая штольня. Утренняя смена кондуктора начинается в шесть утра. В это время автобус уже на рейсе. Чтобы дома собраться, попасть на развозку, принять смену — вставать нужно часа в четыре. И потом наматывать долгие круги по городу и челночить из конца в конец автобуса, продираясь через рюкзаки и несрабатывающие карточки. Кажется, тяжелее морально и физически работу сложно придумать.

Но пассажиры ухитряются в бочку дегтя добавить еще ложечку. Кулек с кондукторскими пожитками мешает. Как будто самим не приходилось брать на свою более комфортную работу обед, или вещи для починки в ателье, или что-нибудь передать знакомым. Может, где-то и есть автобусы с нормально оборудованным местом для кондуктора. Но ходят они не по Пскову. А в нашем городе куда прикажете маршрутным кассирам девать личные вещи? Не проще ли шибко уставшим пассажирам сделать вид, что никакого места для сидения там вовсе нет?

Да и не так часто кондукторы занимают второе место. Я лично такое видела только раз в жизни, но и в голову не пришло воспылать по этому поводу гневом. Куда чаще я видела, как наши добрые кондукторы на свое законное место усаживали беременных, маленьких детей или пожилых. Глядя на это, ни у одного пристроившегося в кресле пассажира не шевельнулось поднять свою «мадам Сижу». Когда надо, избирательная слепота прекрасно включается.

Пожаловавшийся на «бронь» пользователь сайта губернатора в другой ветке (где еще более экзальтированная гражданка требовала разобраться с соседством ресторана «Карл Фридрих» и музея оккупации) пишет, мол, «у автора, видимо, очень много свободного времени бороться с ветряными мельницами». Совершенно не замечая за собой тот же самый грешок.

На сайте автопарка в разделе с вакансиями билетерам предлагают 30 тысяч рублей. Таких зарплат на псковском рынке труда поискать еще. Так что мы, пассажиры общественного транспорта, находимся примерно в одном финансовом слое с кондукторами - небогато живем в бедном городе. Но у части обилеченных откуда-то возникает соблазн пригнобить, фактически, равных себе и почувствовать себя хоть немножечко, да повыше плинтуса. День не задался или вся жизнь — на кондукторе можно отыграться. Прямо в салоне это делать страшно, дамы эти выкованы из закаленной стали, за ответным словом в толстую сумку на ремне не полезут. Куда безопаснее посиять белым пальто в интернете.

Кондукторам достается за все. Вот еще одна жалоба с того же сайта губернатора: «Каждый день ребенок ездит в автобусе в школу. Кондуктор заставляет ребенка снимать рюкзак и держать его в руках. Рюкзак очень тяжёлый (взрослый человек с трудом поднимает, а ещё в руках сменная обувь и физкультурная форма), мест нет (автобусы утром битком), и повесить вещи некуда. Всю дорогу приходится держать рюкзак в полусогнутой руке чтобы не опускать его на пол». Каждый, кто ездит в автобусах, многое может рассказать о том, как зла не хватает на владельцев рюкзаков, оставляющих их на спине. Рюкзак и его владелец способны полностью перекрыть проход. Для окружающих это не только неудобно, когда «автобусы утром битком», но еще и опасно, велик шанс получить этим рюкзаком в лицо во время торможения. Каждый владелец рюкзака, имеющий толику воспитания, рюкзак при входе в автобус снимает. Но находятся желающие нажаловаться на кондуктора, когда он проявляет заботу о комфорте и безопасности других пассажиров.

Все это сыплется и сыплется на головы замученных жизнью теток. И вот, что я скажу умникам, готовым на любую неурядицу безапелляционно заявить: «Пусть увольняются! Скоро их вообще терминалы заменят». Много у нас в городе рабочих мест? А таких, чтобы подходили женщинам с невысокой квалификацией незадолго до отодвинутой пенсии? Или рабочие места нужны только молодым и прытким, а чуть состарился - биомусор? Уверены ли сами умники, что лет через десять другой автомат не отправит их в стан безработных? Может быть, стоит остаться человеком в мире людей и, получив свой билетик, сказать «спасибо», а не зыркать по сторонам в поисках, к чему бы еще прицепиться.

Юлия Магера