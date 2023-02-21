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Блоги / Юлия Магера

Букашка с бумажкой

21.02.2023 14:48|ПсковКомментариев: 0

Если кто-нибудь видел несколько дней назад в налоговой на Кузнецкой девушку, тихонько плачущую у окна, так это я была. Мне понадобилось в двух местах взять по справке, чтобы отнести их потом в третье. Простая с виду задача превратилась в непреодолимый квест из шести кругов. Потому что обычный человек не в силах отличить запрос от заявления, один ЕГРН от другого ЕГРН и получить справку, которой не существует в одной инстанции, но требуют в другой.

 

Фото: iptechblog.com

Ни на каких «Госуслугах» заказать мои две справки невозможно. Нужно забыть все официальные речи про цифровую трансформацию, межведомственный электронный документооборот и топать ногами.

Налоговая работает в те же часы, что и я (есть пара дней с удлиненным режимом, но в дополнительные два часа можно выполнить действия из ограниченного списка). Так что выкручивайся. В один из дней стараюсь быстро-быстро прикончить работу и мчу. У заветного окошка оказывается, что справки, которая мне нужна, не существует. А то, что ее требуют в другой инстанции, так чьи это проблемы? Сотрудники пока вежливы, но смотрят на меня, как на полоумную. Я и сама начинаю сомневаться. Однако вся соль в том, что несколькими месяцами ранее мой муж получал точно такую же справку с точно такой же формулировкой. И получил за установленные пять дней. Оставляю в канцелярии заявление со своей нижайшей просьбой выдать и мне ту же бумажку.

Проходит пять дней. Десять. Из налоговой тишина. Снова выворачиваюсь наизнанку, чтобы освободить пару часов рабочего времени. В окошке на выдачу говорят, что ничего для меня нет. В канцелярии тетка гавкает: «Не знаю я, где ваш ответ!» Стою, натурально, как дура. Там нету, тут не знают, а мне что делать? Коллега гавкающей тетки меня жалеет, по дате подачи заявления находит его входящий номер, а по нему - исполнителя. Иду в холл звонить сотруднице. Та мне снова объясняет, что таких справок не бывает. О чем она мне даст письменный ответ через 30 дней. То есть я бы ждала месяц и дождалась бы нулевого результата. Трубка выражает желание помочь и предлагает немножечко другую справку самостоятельно выгрузить в электронном виде из личного кабинета. Заверяет, что это именно то, что мне нужно. Но электронную справку я уже предлагала третьей инстанции, там настаивали, что нужна бумажная с другой формулировкой.

Кладу трубку и отхожу к окну с текущими по лицу слезами. Просто от бессилия. Второй приезд в налоговую, на который с трудом выкроено время, заканчивается ничем. Звоню все-таки в третью инстанцию. Там нехотя соглашаются на «немножечко другую справку» в электронном виде. То есть можно было меня с самого начала не мучить.

Пока ждала от налоговой погоды, успела пару раз побывать в МФЦ. Только представьте, как у меня закоротило, когда мне в налоговой предложили взять выписку из ЕГРН. А я только что из МФЦ, где заказывала что? Правильно, выписку из ЕГРН! Зачем мне две выписки? Почему их дают в разных местах? Буквально зависаю на несколько секунд, пока в мозгу не загорается расшифровка обеих аббревиатур. Единый государственный реестр недвижимости превращается в единый государственный реестр налогоплательщиков. Кто и зачем дал им одинаковые названия? Вопросов, как обычно, больше чем ответов.

Перед походом в МФЦ звоню туда на «горячую линию», чтобы узнать, какие мне нужно с собой взять документы. На месте почти час зажимаю в кулачке заветный талончик - как водится, окна работают далеко не все, часть и вовсе «заколочены» матовыми стеклами, то есть сажать внутрь в ближайшее время никого не планируют.

Дождавшись вызова, сажусь к открытому окошку, и практически первое, что спрашивает его хозяйка: меняла ли я фамилию. А я меняла! Покупала недвижимость на одну, а теперь ношу другую. Но на «горячей линии» об этом не спросили! И теперь хозяйка стеклянного окошка требует свидетельство о браке! А у меня его нет с собой! Эмоций я в тот момент испытала на еще большее количество восклицательных знаков.

Вроде, «сама виновата». Но это только на первый взгляд. Справка мне нужна была такая: недвижимостью я владею с такого-то времени по настоящий момент. Никаких с ней движений за это время не происходило. Никто ее не продавал, не дарил и не наследовал. Почему фамилия разная, это я в третьей инстанции покажу свидетельством о браке. Сейчас-то оно зачем? Тем более, я звонила и про свидетельство не было сказано ни слова. Есть объект, есть его владелица, так дайте же справку! Нет, нужно свидетельство. Нет, нельзя, чтобы муж за пять минут прислал скан: «Я сама его должна видеть и отсканировать».

На следующий раз перед новым регистратором торжественно выкладываю на стол папку со свидетельством. Видимо, градус торжественности недостаточный, поэтому она тоже первым делом, не заглядывая в папку, спрашивает, меняла ли я фамилию. Тут уже у меня забрало падает. Плакать сегодня будет кто-нибудь другой. Можно же сначала посмотреть все выложенные на стол документы? Можно этот же вопрос прописать для «горячей линии», чтобы люди по десять раз не ходили туда-сюда? Вываливаю на ни в чем не виноватую девушку свои соображения о работе заведения. Та спуску не дает, всяко разно кроит недовольные мины, шипит, что она в шоке, и делает ошибку, вбивая в бланк мои паспортные данные.

Когда отправилась забирать искомое, шла уже, как в цирк. Что там за представление дадут на этот раз? Не прогадала. Новая девушка в окне начала с вопроса, подавала я заявление или запрос? Откуда я знаю! Помилуйте! Отдайте мою бумажку, я уйду и без острой нужды по доброй воле не вернусь.

И вот две справки у меня на руках. Удивительно, но одна стоит больше двух тысяч рублей, а вторая не стоит ничего. И это повод задуматься о том, почему мы вообще платим государству пошлину за выдачу разных бумажек. Половина из них распечатывается на обычных листах А4. Моя за две тысячи рублей, как раз такая. Но и те, что изготовлены на гербовой бумаге, чем они лучше? Абсурдно, что государство штрафует за отсутствие паспорта, но и выдает его тоже платно. Можно сказать, что государство трат деньги на ведение всех этих реестров с одинаковыми аббревиатурами, на изготовление защищенных бланков. Так а за чей счет в принципе функционирует государство? Не пора ли пошлины включить в общий котел?

Вопросы у меня есть и к тому, каким образом государственное учреждение ухитряется зарабатывать денежку. По периметру зала ожидания в МФЦ висят рекламные экраны, где крутят ролики про услуги парикмахеров и риелторов. Странно было бы увидеть такие мониторы где-нибудь в суде или в Пенсионном фонде. А тут ничего, можно.

Когда-то открытие МФЦ произвело революцию в отношениях государства и человека. Старожилы еще припомнят, как в очереди на улице Рабочей продавались места. МФЦ помножил на ноль эту уродливую практику. Пусть не все инстанции, но большинство из них стали общаться с человеком через окошки на улице Белинского.

Но с тех пор в реке Великой утекло слишком много воды, а «Госуслуги» слишком плотно вошли в жизнь почти каждого. Государство планомерно приучало пользоваться этим порталом. Например, через него принимали заявления на детские выплаты к школе. Не ошибусь, если скажу, что только благодаря этому портал госуслуг поставили себе миллионы россиян. Он и правда удобный. Один раз получил в МФЦ пароль — все. Не надо никуда ехать и сидеть час в очереди с талончиком. Для меня большая загадка, почему на электронную площадку переведено еще не все общение с государством.

Налоговая служба и вовсе за последние годы цифровизировалась куда лучше всех остальных. Дошло до таких высот, что самозанятым достаточно приложения на телефоне, чтобы выйти из серой зоны. У обычного человека там есть вообще все. Ну, почти все, как я выяснила на своем опыте. Ради двух справок я сходила пять раз и пойду в шестой — за отказом, когда истекут 30 дней.

Государство! Родное! Прекратило бы ты над нами издеваться, а? Ты само регистрируешь факт рождения своих граждан, их браки и имущество. Само выдаешь нам паспорт, СНИЛС, ИНН и пароль от «Госуслуг». Ты знаешь про нас все. Воспользуйся, пожалуйста, этими знаниями.

Не нужно нас гонять кругами с задачей «принеси то, не знаю что». Пусть твои ведомства между собой разбираются, как правильно должна называться справка и какие документы, уже хранящиеся в базах, нужны для ее выдачи.

И твои же собственные служители будут благодарны. Я прекрасно понимаю, как это все выглядит с их стороны. Приходят в присутствие недотыкомки и начинают требовать того, чего в регламенте не прописано. Не могут сразу все документы с собой принести. Не отличают заявление от запроса. Нервы с такими надо иметь — стальные канаты. Этот тот самый случай, когда при замене человека на робота все только спасибо скажут.

Юлия Магера

Теги: #документы
Источник: Псковская Лента Новостей
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