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«Все включено» по ГОСТу

Два слова ласкают слух россиянина, как никакие другие — «все включено». Словно волшебное заклинание, они превращают одну неделю в году в сказочный карнавал. Живешь с видом на пальмы на берегу теплого моря, где тебя развлекают круглые сутки, а главное — кормят от пуза и поят допьяна. Все это еще и за границей. Потому что за тридцать лет российская сфера туризма так и не нашла сил ответить на главный запрос отдыхающих. Только на днях был утвержден стандарт питания (и, что не менее важно - выпивания) в отечественных отелях «все включено». Но россияне все равно проведут отпуск в Турции, уверена обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. В своей новой колонке она рассуждает о любви соотечественников к олл-инклюзиву и о новом ГОСТе.

Когда после закрытия ОВИРов первые российские туристы вернулись с заграничных курортов, то рассказывали дома о немыслимом. Сбылась мечта о скатерти-самобранке из национального коллективного бессознательного. Есть на свете такие шведские столы, уставленные неиссякающими яствами. И подходишь к столу столько раз, сколько сможешь донести до него набитое брюхо, рассказывали путешественники. Добивало слушателей описание круглосуточно льющихся потоков алкоголя. Все это «бесплатно», то есть уже входит в цену путевки.

С тех пор отдых по системе «все включено» прочно вошел в систему ценностей россиян. Нет, конечно, не тюленьим отдыхом единым. Жители одной девятой части суши успели и на архитектуру Гауди в испанской Барселоне поглядеть, и на пирамиды майя в мексиканскую Чичен-Ицу смотаться. Но за олл-инклюзивом в сердце россиянина закреплен отдельный уголок. Ради обжорной недели под пальмами турист готов копить весь год, а то и лезть в кредит.

Помните была такая пандемия? А помните, как дорогие россияне отказывались лететь в Турцию, потому что шведский стол отделили загородочками, и еду начали накладывать официанты? Смысла в таком отдыхе многие не увидели. Пошатнулась одна из скреп туристического рынка. Благо, что очень скоро система пришла в равновесие, турки быстро одумались и вернули все, как было.

Пробовать новое и исследовать неизведанное - это не для всех. Россияне, единожды распробовавшие шведский стол и исследовавшие ассортимент бара, навсегда остались покорены олл-инклюзивом.

Особенно, конечно, оценили инклюзию в туризме женщины. В противовес ей можно снять квартиру (заграничные «апартаменты» тоже прочно вошли в отечественный лексикон) и попытаться сэкономить. Но кто будет готовить на все семейство? Правильно, тот же, кто и дома пытается накормить тех, которые «это я не ем». Или предстоит питаться в кафе, но тогда смысл затеи сводится к нулю экономии и постоянным поискам места для пропитания. Я много раз слышала с нажимом произнесенное: «Больше никогда!» - от матерей семейства, вернувшихся с такого отдыха, после которого нужен второй отпуск.

Так что совершенно не удивляют суммы, вложенные российскими туристами в развитие турецкого берега. В прошлом году 44 млн иностранных туристов принесли стране 46 млрд долларов. Россиян среди них было 5,2 млн человек (против 4,7 млн годом ранее). Сколько русо туристо вложили в экономику чужой страны, не сообщается, но по соотношению можно прикинуть, выйдет что-то около 6 млрд долларов. Турки уже потирают руки и планируют добраться до показателя в 100 млрд долларов к 2028 году. Свою долю все так же будут вкладывать россияне. Туриста из России, нацеленного на свою законную пляжную неделю, остановить может только ссора двух держав, после которой помидоры и туристы остаются там, где выросли. В остальном, летели в пандемию, летели через бури тревог 2022 года. Точно полетят в этом году: ковидные страсти улеглись, спецоперация стала привычным фоном, на котором пытается течь обычная жизнь, а отпуск точно придет.

Удивляет другое. Все эти туристы с их миллиардами как будто не нужны внутри страны. Пока турки выделяют своим отельерам землю для застройки каждого клочка на берегу Средиземного моря, дешевые кредиты и субсидии — российский юг остается местом, куда можно податься только от безнадеги. На нашем черноморском побережье главенствуют три вида расселения: в скворечнике над гаражом адлерской бабушки, в ушатанном советском санатории и - та-дам! - в отеле на «все включено».

С отелями All Inclusive на черноморском побережье по старинной традиции ровно две беды: они неприлично дороги и полны неожиданностей. Систему «все включено» каждый отельер трактует, насколько хватает жадности. Если, отправляясь в Турцию, турист прекрасно знает, что его ждет по прилету, то отечественный курорт - это всегда сюрприз. Но совершенно неожиданно на днях Росстандарт опубликовал документ «Услуги средств размещения "все включено" и "ультра все включено"». Его исполнение станет обязательным с 30 июня.

В частности, отели обязаны будут неограниченно подавать отечественный алкоголь на обеде, ужине и в баре: пиво, вина, крепач и коктейли. В гостиницах отрегулировано количество баров в зависимости от звездности и время их работы, на «ультра» отдыхе хотя бы один должен наливать круглосуточно. Меню на шведском столе должно повторяться не чаще раза в неделю. Питание и поение должно быть организовано также на пляже, а в дополнительных точках будут раздавать мороженое и фрукты.

«На завтрак, - приводят СМИ выдержку из нового ГОСТа, - должны предлагаться сухие завтраки, каши, мюсли, рыбная и мясная гастрономия, овощи, салаты и винегреты, блины, оладьи, запеканки, сыр разных сортов, молочная продукция, блюда из яиц и выпечка, на обед и ужин - 8-10 наименований холодных закусок, 4-6 наименований вторых блюд, соусы, десерты, фрукты, мучные кондитерские изделия. В обед также должны входить два-три наименования супов. Должно быть и детское меню».

Все это хорошо знакомо тем, кто бывал в Турции. Ответственные за туризм чиновники, наконец-то, и сами слетали туда, где давно чилит простой народ. Сделали для себя много удивительных открытий и закрепили их в ГОСТе. Про одно забыли. Про цену.

И до введения стандарта отечественные отели поражали неадекватной дороговизной. Как может быть, что слетать за море дешевле, чем отдохнуть дома? Но - может. И есть. За одни и те же деньги в отеле одного класса можно отдохнуть вдвоем в Турции и в одиночку в Сочи. В этом сезоне цены снова вырастут, можно не сомневаться. Пенять будут как раз на расходы от введения нового стандарта. Да и внедрение его в конкретном отеле необязательно. Хочу - работаю по ГОСТу. Не хочу - и так сойдет.

Шанс сейчас уникальный. Многие границы закрыты, а через открытые многим хода нет. Но вместо того, чтобы воспользоваться возможностью, скопировать готовый опыт и пожать в итоге миллиардные плоды, наш юг продолжит лениво торговать кукурузой и чебуреками. Поедут на Черное море снова невыездные под погонами. Среди остальных дураков нет переплачивать.

Юлия Магера