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Блоги / Юлия Магера

Семьеведение, контрацепция и фоточки для соцсетей

27.03.2023 17:52|ПсковКомментариев: 0

Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера надеется, что в новых учебниках по семьеведению, наконец, объяснят, что такое контрацептивы, и расскажут, что семья - это не только красивые фоточки с брачной церемонии в запрещенной соцсети. В новой авторской колонке она делится своим взглядом на то, чем могло бы быть наполнено анонсированное на прошлой неделе пособие, и констатирует, что пока семейной мудрости можно набраться разве что в комментах под постами про алименты и отношения со свекровью в соцсетях.

 

Дело придумали нужное, но словом назвали кривым. Нет, вы только попробуйте вслух произнести «семьеведение»! С языка сорвется не то «семя-ведение» (что-то про хозяйство, возможно, сельское), не то «семья-едение», больше подходящее в лексикон Эллочки-людоедки.

На прошлой неделе Институт изучения детства, семьи и воспитания (есть, оказывается, такое государственное заведение) объявил о подготовке учебника по вот этому самому. Пособие будет предназначено для старшеклассников и ПТУшников. Очевидно, студентов вузов признали сразу готовыми к созданию семьи.

В соцсетях новость восприняли с гоготом. В Telegram-пространстве особенно часто можно было встретить сравнения с «Домостроем». Однако, книгу еще никто в глаза не видел. А ну как она дельной окажется?

Например, в ней россиянам, наконец, откроют страшную тайну о существовании контрацепции. Информацию о ней пока что тщательно скрывают, судя по статистике абортов. Ежегодно в стране проводят 500 тысяч процедур по прерыванию беременности — это официально. Еще столько же операций из частных клиник не попадает в статистику, заявляет депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Она трактует цифры как миллион нерожденных детей. Ошибается, на мой субъективный взгляд. Этих детей никто рожать и не собирался. Их изначально не хотели, но не сделали ничего, чтобы предотвратить зачатие. Получился миллион операций, калечащих женское здоровье, физическое и психическое.

Можно хоть всех врачей в женской консультации заменить на психологов, которые будут уговаривать рожать (но не будут отчего-то выстраиваться в очередь, чтобы потом ребенка кормить, учить, лечить, одевать и воспитывать), если женщина не собирается рожать, она этого делать не станет. В этот момент «профилактика» только злит. Но она очень нужна загодя. Лично меня приводит в недоумение статистика абортов при существующем изобилии средств контрацепции. Ладно бы денег не хватало на презервативы и таблетки. Но там какие-то пещерные глупости про «не те ощущения» и «от таблеток я толстею».

Уж извините, что я так без обиняков про интимную сферу, но сайт Псковской Ленты Новостей имеет категорию 18+, мы тут все взрослые люди, а стыдливое замалчивание насущных вопросов как раз и приводит к выскабливанию. Может быть, наконец, посредством нового учебника детям расскажут, откуда берутся другие дети, и из них получатся взрослые, думающие тем, что между ушей. Старожилы припомнят урок «Этика и психология семейной жизни» в советской школе и как мальчиков и девочек разводили по разным классам, чтобы рассказать «про это». И раз уж мы взялись косплеить Советский Союз, давайте хорошее забирать тоже.

А еще, вдруг случится такое чудо, и в новом учебнике объяснят разницу между свадьбой и, собственно, семейной жизнью. Это еще одна вещь, которая не перестает меня поражать: когда люди с голым задом играют пышную свадьбу. Главных критерия два. Во-первых, чтобы не было стыдно перед теткой из деревни Нижние Задрипки, она-то свою Ирку в прошлом году выдавала по всей форме, с голубями и тамадой. Во-вторых, чтобы фоточки по итогам мероприятия соответствовали стандартам запрещенной соцсети.

Хорошо еще, если молодые по итогам праздника ухитряются выйти в ноль и покрыть подарками расходы на свадьбу. Но часто гуляют не на свои. Под слоганом «Один раз живем!» берется кредит. Не на жилье, не на обзаведение первым скарбом, не на свадебное путешествие даже — на гигантскую пьянку. Молодые уже развестись успевают, а долг перед банком еще гасить и гасить.

Кстати, при разводе для многих становится сюрпризом, что Семейный кодекс делит пополам все совместно нажитое, не только имущество, но и долги. Вне зависимости от того, на чей автомобиль или айфон капают проценты. Об этом бы тоже не худо рассказывать во время уроков семьеведения. В целом, курса по финансовой грамотности остро не хватает в системе образования. Он бы куда больше пригодился вместо всех новых инициатив, которым вконец замучили среднюю школу. Не лишним было бы получить вместе с аттестатом зрелости знание, как читать квитанцию за ЖКХ, и умение перемножать на 365 кредитную ставку «всего полпроцента в день». Однако в эту сторону государство пока даже не думает.

К сожалению, и в новом учебнике мы рискуем не увидеть вопросов, отражающих актуальные проблемы семей в современном российском обществе. На такие грустные мысли навевают формулировки, с которыми анонсировали издание. Складывается ощущение, что авторы собрались перемешать плесень и пыль из всех заброшенных углов и на этом составе развести чернила, которыми будет описано «укрепление традиционных семейных ценностей среди молодежи». Всю соль затеи можно описать парой фраз из пресс-релиза: «Констатируем довольно низкое желание создавать семью и заводить детей, что является существенной демографической проблемой... Задачами такой программы по семьеведению станет подготовка подростков к будущей семейной жизни и рождению детей». Плюс какой-то белый шум про «формирование подросткового сообщества с опорой на семейные ценности» и «передача подросткам базовых знаний из области психологии и педагогики» (надеюсь, сам учебник будет написан не на этом кривом подобии русского языка). Все это максимально далеко от реальной жизни.

Ее приметы куда проще отыскать в постах на «Пикубу» или в «Дзене». «Как реагировать на нападки свекрови?», «Бывшая жена задолбала с аликами на сына», «Жена не работает и по дому ничего не делает», «В декрете выпрашиваю у мужа деньги на шампунь, жду выхода на работу и буду разводиться», «Стоять у плиты: долг или хобби», «Что проще: найти хорошего мужа или хорошую работу», «Дети не дают поспать в выходные» - вот далеко не исчерпывающий перечень граней семейной жизни, волнующих настоящих живых людей.

Реальность такова, что в ветке комментариев под такими публикациями можно набраться семейной мудрости на годы вперед. Шанс, что авторы нового учебника туда заглянут, все еще остается.

Юлия Магера

Теги: #школа #семья
Источник: Псковская Лента Новостей
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