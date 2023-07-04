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Багамы — не для чиновничьей мамы

Родственникам чиновников и депутатов хотят запретить поездки в недружественные страны. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера видит в этом отголоски эха 24 июня, но считает затею бессмысленной и потенциально ведущей к тотальному запрету поездок за границу — в любые страны для всех вообще россиян. Свою точку зрения она изложила в авторской колонке.

Летом в России только и разговоров, что об отпуске. Где был? Куда собираешься? Для очень большого количества россиян к отпускным чек-листам вскоре добавится перечень недружественных стран. Перед покупкой путевки нужно будет сверяться с ним и со своим генеалогическим древом. Дружественная ли страна выбрана для отдыха? Не затесался ли среди родни чиновник? Если ответ два раза положительный — все, туши свет, сдавай билеты. Потому что в Госдуме всерьез обсуждают запрет на заграничные поездки для родственников чиновников. Такая инициатива была обнародована через государственные СМИ. В предложенном законопроекте поездки в страны из списка недружественных станут недоступными для близких родственников чиновников на высоких постах, правоохранителей, судей, губернаторов, депутатов, мэров.

Я даже не хочу сотрясать воздух словами о том, что в Конституции все еще закреплена свобода передвижения — ввиду бессмысленности этого занятия. Но должна же быть какая-то логика? Найти ее практически нет шансов.

Формально, дело будто бы в заботе. Мол, родню могут задержать за границей, поставив слугу государева в зависимое положение. Неформально, каждому, кто находился в России в конце июня, понятно: продвигаемая инициатива — эхо ростовских событий, которые министр иностранных дел Сергей Лавров ловко окрестил «передрягой». Слишком много частных джетов 24 июня поднялись в небо и устремились подальше от Москвы. Слишком сильно выросла цена билетов на общественный авиатранспорт — что говорит о его бешеной востребованности. В том числе и среди тех, кто подписал контракт на службу государству в горе и в радости.

Но! Цимес, как обычно, в деталях. В отношении самих чиновников ограничений нет. Будто бы лететь можно на все четыре стороны. Законодательный запрет отсутствует. Конечно, в обход бумажек начальство предостерегает, что день отлета за границу станет последним на госслужбе (был бы человек, а по какой его статье уволить, найдется). Или потихоньку дает добро, но строжайше предупреждает не выкладывать ничего из отпуска в соцсети. Все-таки страна, отправляющая посылки с носками в свои самые западные регионы, не забыла за полгода фоточки с дубайских пляжей, выложенные власть имущими и их присными во время новогодних каникул.

При этом гласный или негласный запрет на выезд за границу для самих чиновников пережить можно, пусть и со вздохом. Государственная или муниципальная служба — такая же работа, как и всякая другая. В том смысле, что выход — там же, где и вход. Вот уже 162 года в нашей стране выбор рабочего места — дело добровольное. То есть служащий по своему хотению подписывает трудовой договор с государством, принимая на себя в этот момент не только «плюшки», которые дает такая работа, но и связанные с ней ограничения. В обратную сторону это тоже работает. Выйти из трудовых отношений с государством чиновник может в любой момент.

Смекаете? Нигде в этой схеме не просматриваются родственники. А в свежей инициативе речь идет именно о них. Трудовые отношения с государством чиновник завязывает самостоятельно, помешать их возникновению практически нет шансов. Как и невозможно заставить родственника уйти с госслужбы (да и странно рушить карьеру родного человека ради своей поездки). Фактически, ограничения в передвижениях получит человек, посторонний в этих двусторонних отношениях «работодатель-работник».

При слове «чиновник» многие представляют себе этакого пузана-буржуина с раннесоветских карикатур. Знай себе, разъезжает на машине с мигалкой и личным водителем, наверняка, берет взятки, а полезного ничего не делает. Реальность несколько иная. Большая часть чиновничьей армии — скромные трудяги с не самыми высокими зарплатами. Представим себе какого-нибудь специалиста архивного отдела в районной администрации, получающего, в лучшем случае, два МРОТа. Список недружественных стран таков, что побывать в них и без всяких санкций у современных Акакий Акакиевичей шансов немного. Тут бы пальто на осень справить. Но у титулярного советника может быть, допустим сестра. Назовем ее ИП Башмачкина. Миллиардами не ворочает, но вполне может купить путевку себе и общей с Акакием маме хоть в Сингапур, хоть в Монако, хоть на Багамы. Они с братом — не сиамские близнецы, а два разных человека, живущих две разных жизни. Еще сложнее, если родственники законодательно подпадают под понятие близких, но в реальности таковыми не являются. Разругались или разъехались по разным городам.

Не определено пока понятие «близкие родственники». Кого конкретно не пустят за границу? Жен и детей? Или всех вокруг до седьмого колена? Если двоюродную сестру главы района задержат за границей, в какое это положение его поставит? А когда список родственников будет определен, не окажется ли он легко изменяем под потребности текущего момента?

С подвижностью ограничений может случиться еще вот какая штука. Сначала не станут выпускать в недружественные страны. Допустим без поездок в США и Южную Корею родственники большинства чиновников проживут. Но однажды под замком за одно заседание Госдумы окажется вся заграница вообще, включая Турцию и даже Беларусь, которая все еще числится отдельным государством.

То же самое касается положения о высокопоставленности чиновников и депутатов, чьим родственникам хотят закрыть недружественные страны. Насколько высокопоставленным является начальник управления образования в маленьком городке? А депутат в сельском поселении?

Ну а там недалеко и до запрета выезжать в любую заграницу вообще всем жителям страны.

Вся целиком эта инициатива — желание бежать впереди паровоза, который зачищает следы недавних событий. Но действие предложено из старого запретительного арсенала, применение которого как раз и привело ситуацию в текущую точку. Тем более, в случае повторения «передряги» — тьфу три раза через левое плечо — никакой запрет не помешает влиятельным лицам снова смыться.

На мой взгляд, местами перепутаны причина и следствие. Акцент нужно делать не на том, что кто-то рванул из страны, едва замаячили неприятности. Главное вот в чем. Обнимашки населения с мятежниками на ростовских улицах — следствие того, что представители правящего класса имеют бизнес-джеты и возможность быстро на них убраться из страны в случае наступления последствий от применения их управленческих талантов. Разгребать навороченное останутся обычные люди. Да и в спокойное время чиновник может себе финансово позволить прожарить тушку на дубайском пляже, а подавляющее большинство вверенного ему «народонаселения» лишено возможности посетить хотя бы черноморские пляжи. Вот почему части общества показались заманчивыми популистские лозунги, паразитирующие на идее справедливости (точнее, ее отсутствия). Мне кажется, начинать зачистку нужно с выпрямления этой кривой. Правда это потребует конкретных действий, что куда сложнее введения очередного запрета.

Юлия Магера

Иллюстрации создана при помощи нейросети Kandinsky 2.1.