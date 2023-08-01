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Блоги / Юлия Магера

Между прогрессом и дуршлагом

01.08.2023 17:30|ПсковКомментариев: 0

В наступившем августе псковичам обещают представить «умный» павильон. В это же самое время другие остановки заставляют горожан почувствовать себя максимально глупо. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера уверена, что между инновационными комплексами и остановками-дуршлагами горожане выбрали бы обычные, средненькие павильоны. Свой взгляд на инфраструктуру для пассажиров общественного транспорта она изложила в авторской колонке.

 

Муниципалитет анонсировал, что после ремонта дальнего конца улицы Труда жизнь пассажиров общественного транспорта в Пскове кардинально изменится. Остановка с островка между Труда и Энтузиастов переедет на обочину проспекта и станет «умной». Еще одну такую же поставят у тамошней «Ленты». Ждать осталось недолго, если все пойдет по плану, то невиданное доселе Псковом чудо инженерной мысли встанет на свое место уже в этом месяце.

«Ум» обещанных остановок будет заключаться в возможности зарядить гаджеты и увидеть на табло, долго ли ждать автобуса. Еще есть рендер приблизительного внешнего вида. Нет сомнений, что половина города решит прокатиться на «одиннадцатом», чтобы поглядеть, что там такое придумали. Прогресс, однако! Возможно, даже печально известные псковские вандалы-ошапурки на первых порах пожалеют новый объект.

Увидеть комплекс на Труда псковичи захотят еще и потому, что внешний вид прочих остановок совсем не балует глаз. Он не доставляет эстетического удовольствия, зато эти павильоны способны причинить самые настоящие физические страдания.

Привести их в приличный вид пытаются давно. Еще в 2011 году обсуждали единый дизайн павильонов на градостроительном совете. То есть к вопросу подошли со всей серьезностью, посоветовались с экспертами, что редкость по нынешним временам. Предполагалось, что за пару-тройку лет поменяют все 253 остановки. Процесс, действительно, пошел. Но сразу же наметился дефицит стеклянных изделий.

Например, на каждой из трех остановок на площади Ленина стоит по одной-две кабинки. Хотя центр города — один из важнейших транспортных узлов. В том числе, для пассажиров автобусов, перескакивающих с одного направления на другое. Павильонов жесточайший дефицит.

А потом случилось страшное. Оказалось, что стеклянные стенки кабинок — сюрприз! — слабо выдерживают натиск местных вандалов. То и дело появлялись новости о разбитых тут и там конструкциях. Часть так и стоят побитыми, как на Детском парке и на площади Ленина: каркас есть, а стекла нет.

Те, что пошли в починку, ремонтировать начали весьма оригинальным способом. Без всяких расшаркиваний перед общественностью стеклянный стенки заменили металлической сеткой. А новые остановки сразу такими стали делать, из решетки, выкрашенной казенной серой краской. Их вид рождает ассоциации с самой настоящей зоной, где сидят арестанты. Приходилось несколько раз бывать для написания репортажей.

То есть пустились в другую крайность. Как в рассказе Льва Толстого «Старый дед и внучек». Напомню, там дед по старости лет начал выпускать из рук кухонную утварь, та билась, и дети стали приносить ему еду в лоханке. Увидевший это внук тоже стал мастерить корытце, чтобы в будущем кормить из него своих родителей. Те устыдились, вернулись к кормежке деда из нормальной посуды, конец.

Кажется, дидактическая сила слова усвоилась не во всех головах. Раз псковичи не могут сберечь стеклянные остановки — то нате вам дырки. Горожане быстро окрестили такие остановки «дуршлагами». И есть за что. Свою главную функцию они не выполняют. Совсем не защищают от непогоды. Прятаться за их ущербными стенами в дождь — гиблое дело. Ветер загоняет внутрь льющуюся с неба воду. Стоишь внутри, как дурак. Вроде, от дождя прятался, а весь мокрый. Одно название и издевательство, а не остановка.

Мои читатели прекрасно понимают, о чем я говорю, потому что и сами чувствовали себя прескверно в ожидании автобуса. Не понимают этого только те, кто нагородил сетчатых заборов. Те, кто принимает решение об их установке, сами общественным транспортом не пользуются. Их цель — не сделать комфортнее пребывание на остановке, а вписать в отчет, что столько-то штук павильоном смонтировано на городских улицах. То, что пользоваться ими невозможно, что 200-тысячный город не раз сложил матюки на гениев урбанистики — так это к делу не относится. К пуговицам претензии есть? Ну, и все тогда.

Мало того, даже сетчатого недоразумения хватило не всем. Прочие остановки на городских улицах находятся в совсем уж неприглядном виде.

Вот типичный вид самой обычной городской остановки. Металлические трубы и профлист, выкрашенные в десять слоев по облупленному. Подгнившие скамейки. Остатки объявлений и маркерные надписи. Заплесневевшая кровля из поликарбоната, более уместного при изготовлении дачной теплицы, чем на городской улице. По ногами выщербленная плитка. Зимой к этому еще добавляется непременная кучу снега, которую дорожные рабочие складируют обязательно сбоку от остановки, куда при малейшей оттепели текут грязные реки.

Вскоре к существующим остановкам добавят еще три. Накануне стало известно, что автобус №3 пустят дальше по Новаторов, где обустроят посадочные площадки. Создание комплексов с нуля могло бы стать хорошим поводом к перезапуску инфраструктуры для пассажиров общественного транспорта. «Умные» остановки — это все очень хорошо. Внедрение инноваций можно исключительно приветствовать. Но также нужно понимать, что это только витрина. На всех образцово-показательных комплексов не хватит, особенно если помнить о скромных возможностях псковского бюджета. Чтобы новейшие павильоны не производили впечатление «без порток, но в шляпе», остальные неплохо было бы подтянуть хотя бы до среднего уровня.

Юлия Магера

Теги: #городская среда #дороги #транспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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