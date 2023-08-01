Между прогрессом и дуршлагом

В наступившем августе псковичам обещают представить «умный» павильон. В это же самое время другие остановки заставляют горожан почувствовать себя максимально глупо. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера уверена, что между инновационными комплексами и остановками-дуршлагами горожане выбрали бы обычные, средненькие павильоны. Свой взгляд на инфраструктуру для пассажиров общественного транспорта она изложила в авторской колонке.
Муниципалитет анонсировал, что после ремонта дальнего конца улицы Труда жизнь пассажиров общественного транспорта в Пскове кардинально изменится. Остановка с островка между Труда и Энтузиастов переедет на обочину проспекта и станет «умной». Еще одну такую же поставят у тамошней «Ленты». Ждать осталось недолго, если все пойдет по плану, то невиданное доселе Псковом чудо инженерной мысли встанет на свое место уже в этом месяце.
Увидеть комплекс на Труда псковичи захотят еще и потому, что внешний вид прочих остановок совсем не балует глаз. Он не доставляет эстетического удовольствия, зато эти павильоны способны причинить самые настоящие физические страдания.
Привести их в приличный вид пытаются давно. Еще в 2011 году обсуждали единый дизайн павильонов на градостроительном совете. То есть к вопросу подошли со всей серьезностью, посоветовались с экспертами, что редкость по нынешним временам. Предполагалось, что за пару-тройку лет поменяют все 253 остановки. Процесс, действительно, пошел. Но сразу же наметился дефицит стеклянных изделий.
Например, на каждой из трех остановок на площади Ленина стоит по одной-две кабинки. Хотя центр города — один из важнейших транспортных узлов. В том числе, для пассажиров автобусов, перескакивающих с одного направления на другое. Павильонов жесточайший дефицит.
А потом случилось страшное. Оказалось, что стеклянные стенки кабинок — сюрприз! — слабо выдерживают натиск местных вандалов. То и дело появлялись новости о разбитых тут и там конструкциях. Часть так и стоят побитыми, как на Детском парке и на площади Ленина: каркас есть, а стекла нет.
Те, что пошли в починку, ремонтировать начали весьма оригинальным способом. Без всяких расшаркиваний перед общественностью стеклянный стенки заменили металлической сеткой. А новые остановки сразу такими стали делать, из решетки, выкрашенной казенной серой краской. Их вид рождает ассоциации с самой настоящей зоной, где сидят арестанты. Приходилось несколько раз бывать для написания репортажей.
То есть пустились в другую крайность. Как в рассказе Льва Толстого «Старый дед и внучек». Напомню, там дед по старости лет начал выпускать из рук кухонную утварь, та билась, и дети стали приносить ему еду в лоханке. Увидевший это внук тоже стал мастерить корытце, чтобы в будущем кормить из него своих родителей. Те устыдились, вернулись к кормежке деда из нормальной посуды, конец.
Кажется, дидактическая сила слова усвоилась не во всех головах. Раз псковичи не могут сберечь стеклянные остановки — то нате вам дырки. Горожане быстро окрестили такие остановки «дуршлагами». И есть за что. Свою главную функцию они не выполняют. Совсем не защищают от непогоды. Прятаться за их ущербными стенами в дождь — гиблое дело. Ветер загоняет внутрь льющуюся с неба воду. Стоишь внутри, как дурак. Вроде, от дождя прятался, а весь мокрый. Одно название и издевательство, а не остановка.
Мои читатели прекрасно понимают, о чем я говорю, потому что и сами чувствовали себя прескверно в ожидании автобуса. Не понимают этого только те, кто нагородил сетчатых заборов. Те, кто принимает решение об их установке, сами общественным транспортом не пользуются. Их цель — не сделать комфортнее пребывание на остановке, а вписать в отчет, что столько-то штук павильоном смонтировано на городских улицах. То, что пользоваться ими невозможно, что 200-тысячный город не раз сложил матюки на гениев урбанистики — так это к делу не относится. К пуговицам претензии есть? Ну, и все тогда.
Вот типичный вид самой обычной городской остановки. Металлические трубы и профлист, выкрашенные в десять слоев по облупленному. Подгнившие скамейки. Остатки объявлений и маркерные надписи. Заплесневевшая кровля из поликарбоната, более уместного при изготовлении дачной теплицы, чем на городской улице. По ногами выщербленная плитка. Зимой к этому еще добавляется непременная кучу снега, которую дорожные рабочие складируют обязательно сбоку от остановки, куда при малейшей оттепели текут грязные реки.
Вскоре к существующим остановкам добавят еще три. Накануне стало известно, что автобус №3 пустят дальше по Новаторов, где обустроят посадочные площадки. Создание комплексов с нуля могло бы стать хорошим поводом к перезапуску инфраструктуры для пассажиров общественного транспорта. «Умные» остановки — это все очень хорошо. Внедрение инноваций можно исключительно приветствовать. Но также нужно понимать, что это только витрина. На всех образцово-показательных комплексов не хватит, особенно если помнить о скромных возможностях псковского бюджета. Чтобы новейшие павильоны не производили впечатление «без порток, но в шляпе», остальные неплохо было бы подтянуть хотя бы до среднего уровня.
Юлия Магера