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Блоги / Юлия Магера

Новая обыденность

31.10.2023 14:18|ПсковКомментариев: 0

Псковичи уже взялись за планирование досуга на новогодних праздниках. Не стала исключением обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. Во время процесса она поймала себя за интересным занятием, показавшим насколько обыденными стали самолеты и «Ласточка» до Москвы, Питера, Калининграда, Минвод, Сочи и Минска – хотя всего несколько лет назад ничего этого даже вообразить нельзя было. Своими наблюдениями наш автор делится в своей свежей колонке.

 

Можно сказать, что обратный отсчет до Нового года уже запущен. Эти тикающие часики сложно не услышать. Выпал первый снег, в «Пятерочке» выставили коробочки со сладкими подарками, завсегдатаи «Фиксика» разбирают декор, наученные многолетним опытом — самое интересное к концу декабря пропадет с полок.

То же самое и с досугом. Ушлые раскупают билеты в концертные залы и салоны самолетов с конца октября. Менее проворным останется только майонезная кома на все десять дней, с 30 декабря по 8 января — на такие даты в этот раз выпадают праздники. Поэтому досуг уже планируют что «рядовые обыватели», что «культурные развлекатели». Так сказать, чинят сани Деда Мороза, пока на деревьях еще висит листва. Вот и руководитель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева пару дней назад докладывала губернатору Михаилу Ведерникову в числе прочего о подготовке к Новому году. В частности, «Дача Деда Мороза» и Парк фонарей, собравшие год назад толпы псковичей, снова развернутся в Парке строителей.

Мониторю новости, связанные с предстоящими праздниками, не только по Пскову. Смотрю, что там в Калининграде, Минводах, Сочи, Минске, Петербурге и Москве. Смотрю цены в гостиницах, сопоставляю с датами вылета-выезда. Не одна я сейчас так делаю. Но когда я сама себя поймала за этим занятием, сильно удивилась. И было с чего.

Надо же, как быстро мы привыкли к хорошему. Как быстро небываемое превратилось в обыденное. Да кто раньше вообще знал про те Минводы? Много ли жителей Псковской области могли показать локацию на карте? Хотя бы назвать регион, где город расположен? Не говоря уже про то, чтобы планировать туда поездку. Кому из псковичей вообще могло прийти в голову: «А не махнуть ли в Минводы»? Примерно никому.

Переворот в сознании псковичей случился после наладки транспортного сообщения. Произошла тихая революция, в результате которой местные жители переосмыслили свое место на карте страны. До 2017 года мы довольно экстравагантным образом видели свое место в окружающем пространстве. Легче, быстрее, дешевле было податься в Европу, чем отправиться в какой-нибудь российский регион. Прошлой обыденностью были поездки в выходные к соседям в Прибалтику на шоппинг и за развлечениями. Еще в ходу была схема: найти дешевые билеты европейского лоукостера с вылетом из Риги и пунктом назначения «хоть куда». Все бы ничего, путешествия по окрестностям расширяют горизонты, но что насчет собственной страны?

С этим было не очень. С точки зрения остальной страны Псков был самым натуральным медвежьим углом. На разных бизнесовых и туристических конференциях любили повторять заезженную пластинку про «уникальное географическое положение» с близостью к двум столицам. В реальности эта близость не была подкреплена транспортной доступностью. К осени 2017 года в направлении Москвы мы имели полностью вставший международный (!) аэропорт, прекративший всякие вылеты куда бы то ни было. И фирменный ночной поезд. С одной стороны, удобно выспаться в вагоне, с другой — не каждый сочтет для себя комфортным чистить зубы в общем на весь вагон туалете. В том числе, достаточно проблемно было доставлять в Псков лиц высокого ранга, от внимания которых во многом зависит развитие региона.

На Питер ходили маршрутки, прямо-таки маршруточный бум был в Пскове. Однако бизнес этот был полулегальным. Неоднократно проводились «круглые столы», на которых компетентные лица думу думали про то, как бы привести эту деятельность в законное русло. Известные всему городу транспортные компании работали в серой зоне. Юридически пассажиры вскладчину оформляли заказную перевозку. Случись что в дороге, концов не найдешь. А с началом масштабных ремонтов на трассе путь растянулся до шести-семи часов – как повезет. Утомительно ехать, сложно планировать деловые события и культпоходы.

Отрезанным от остальной России анклавом Псковская область перестала быть почти мгновенно после того, как губернатором региона стал Михаил Ведерников. В первую очередь, были закрыты самые зияющие дыры: восстановлено авиасообщение с Москвой, запущены «Ласточки» на Питер – гарантированные три с половиной часа до Северной столицы в комфортном вагоне с просторными креслами.

Все это самым непосредственным образом отразилось на развитии туризма внутри региона. Народ валом повалил. Низкий сезон в туристической отрасли перестал быть таким уж низким. Если каждый день на псковском вокзале разгружаются несколько «Ласточек», набитых питерскими туристами, то у экскурсоводов в музеях и у поваров в кафе точно будет работа.

Большой популярностью среди столичной публики пользуется Псковский театр, покупка туда билетов стала едва ли не обязательным пунктом туристической программы. Театр наш в самом деле совершил скачок роста, в анамнезе уже три «Золотых маски», восемь номинаций в нынешнем сезоне. Уважаемая в театральном мире труппа. Но! Можно увесить все стены в фойе наградами, а если до тебя элементарно не добраться, то вряд ли будет шанс выйти на поклоны к широкой публике.

На этот же счет можно отнести бум событийного туризма. От «Винограда» до «Западных ворот» – каждые летние выходные в регионе проходит минимум один фестиваль, а чаще несколько в разных местах области с разной тематикой. Помимо того, что каждое такое событие дает возможность местным жителям заработать на услугах и товарах для туристов, так еще и просто приятно жить в месте незакостенелом, где постоянное движение и регулярно что-то происходит.

Да и сами псковичи очень быстро вкусили прелестей транспортных благ. Без внешнего воздействия маршрутки в качестве основного способа добраться до Питера ушли в прошлое, просто иссяк поток пассажиров, которым всего-то и надо было предложить более удобную и безопасную альтернативу. Не надо больше тащиться через вечный ремонт на трассе, чтобы посмотреть спектакль в Мариинке. Молчу уж про тех, кто в Питере учиться или работает.

Благодаря авиамаршруту на Москву в Пскове перебывали десятки чиновников и парламентариев федерального уровня, всякий раз они привозят финансирование по важным направлениям развития региона. Постепенно перечень городов, куда можно улететь из Пскова расширился. Сейчас в нем Калининград, Минводы, Сочи, с этого года Минск (и наш аэропорт, наконец-то, начал оправдывать название международного). Начали позволять себе эксперименты. Зайдет самолет на Анапу? А в Казань полетят? Все это было сделано очень вовремя, учитывая, как с 2020-го года схлопнулись возможности для внешнего туризма. У нас к этому моменту появился достойный ассортимент маршрутов, позволяющий посмотреть собственную страну, такие ее места, о существовании которых раньше задумываться не приходилось. И вот уже псковичи в курсе, что Минводы находятся в Стравропольском крае, в предгорьях Кавказа. Что там отличные санатории, откуда можно быстренько махнуть на экскурсию в Пятигорск к месту последней дуэли Лермонтова.

Хочешь тебе Черное море – лети в Сочи. Хочешь более привычный климат – добро пожаловать на Балтику. Минувшим летом я летала в Калининград. Долго можно описывать восторги от увиденного у соседей, псковичами по этому поводу написана не одна сотня постов в соцсетях. Лично меня больше всего впечатлила необременительность вояжа. Еще утром ты дома на диване, а всего-то после обеда заныриваешь в море.

Мы больше не отрезаны от своей же страны. Заданный Михаилом Ведерниковым еще в самом начале вектор постоянного улучшения транспортного сообщения неукоснительно соблюдается. Кто знает, какие новые маршруты пролягут из псковского аэропорта в следующем году? Пока что у нас есть отличный выбор мест, где можно встретить его наступление.

Юлия Магера

Теги: #Новый год #транспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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