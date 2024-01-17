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Блоги / Юлия Магера

Еще раз про еду

17.01.2024 09:30|ПсковКомментариев: 0

Подорожание бананов из-за бунтов в Эквадоре, продолжающийся рост цен на яйца, мировой неурожай риса - обычный россиянин устал удивляться новостям с продовольственного рынка, потенциально ведущим к сокращению рациона. Но этих проблем словно не замечают те, кому это положено по прямым обязанностям. Вместо решения насущных проблем депутаты делают упор на то, что детям соли не докладывают. А чеки всех посетителей общепита планируют принудительно увеличить на один процент. За продовольственными парадоксами наблюдала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке.

 

На прошлой неделе один из парламентариев (попозже объясню, почему не называю его имени) высказал интересную мысль. Он настаивает, что блюда из детского меню в кафе и ресторанах должны быть процентов на 20% дешевле, чем «взрослые» позиции. И напоминает, что заказ по такому меню может сделать посетитель любого возраста.

Между прочим, предложение - не из тех, что генерируют вечные инициаторы разного бреда. Мысли были обнародованы через «Парламентскую газету», печатный орган двухпалатного Федерального собрания. То есть все более, чем серьезно.

«Хотя в детском меню и порции меньше, и продукты, из которых приготовлена еда, чаще постные и поэтому более дешевые. В них меньше даже соли и приправ. Получается, что бизнес наживается на детях», - сказал депутат.

То есть ушлые рестораторы набивают карманы, детям соли не докладывая. Такая депутатская логика. В логике реального мира цена позиции в меню складывается из себестоимости продуктов, помноженной на коэффициент, в который заложена оплата труда, аренда помещения, расходы на коммунальные услуги и рубль-другой прибыли. То есть блюдо стоит ровно столько, сколько на него потрачено, а съест его взрослый или ребенок, это официанту без разницы. К тому же, цены на страницах для детей и «взрослая» часть прейскуранта - это круглое и красное. Сравнению не подлежат. Пока взрослых пытаются гастрономически развлечь щучьими щечками, детям, напротив, предлагают, чего попроще - макарошки с сыром да молочный коктейль. А если какие-то позиции повторяются и весят одинаково, то и просят за них одну цену, я специально только что сравнила детское и взрослое меню на сайтах нескольких псковских ресторанов, правило работает безотказно.

Действующее детское меню одного из псковских ресторанов.

Это в советском Пскове прямо в центре города существовало кафе, куда не пускали без детей и где подавали дефицитные молочные сосиски. А нынешний окружающий мир - не самое дружелюбное место для детей. Известно, что у нас только в заявлениях с экранов декларируется детоцентричность и режим полного благоприятствования в воспитании детей. А в реальности почти каждый с готовностью шикнет и цыкнет на ребенка и его родителей в общественном месте. Так что рестораны с детским меню выполняют важную социальную миссию: приучают общество к тому, что ребенок - тоже человек. Но после одиозных заявлений рестораторы рассудят, что пусть детский общепит налаживают всесторонне сведущие эксперты, а занятым настоящим делом некогда играть в этот детский сад.

Все, чего можно добиться инициативой о сокращении на 20% цен в детском меню, - это исчезновения детского меню. Общепит от этого ничего не потеряет, посетители так и продолжат присаживаться за столик с детьми. Только вместо макаронных «Веселых червячков» и супчика «Ряба» родителям придется пытаться накормить капризную нехочуху «Свининой по-сельски» и «Овощной сковородкой». На слух пятилетки звучит, как чистая отрава.

Еще пара депутатов уже написала законопроект, согласно которому с посетителей общепита хотят взимать сверху 1% от суммы чека. Средства «ресторанного сбора» планируется направить на поддержку участников СВО. Законопроект - это еще не закон, обязательный к исполнению. Его ждет рассмотрение. Перспективы принятия сомнительные, честно говоря.

Всем всё про сборы на армию объяснил в декабре президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции, объединенной с прямой линией.

«Государство этим занимается, 99,9% усилий в периоде - это государство. Но люди это делают от души, и мы это приветствуем и не будем это ограничивать, только хочу поблагодарить их за это», - сказал глава государства.

То есть добровольным помощникам армии - почет и уважение. Но ключевое слово здесь «добровольным».

Между тем, еще в середине 2021 года председатель Госдумы Вячеслав Володин призывал депутатов отказаться от выдвижения непроработанных инициатив.

«В ситуации, когда и так много тревог и напряжения в обществе, лучше не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для поддержки», - так председатель Володин комментировал предложение об изменениях в ПДД, но его слова можно отнести к большому числу депутатских идей.

Уж и состав Думы с тех пор сменился, но замашки все те же. Мы намерено не называем фамилии замахнувшихся на детское меню и увеличение счета. Потому что цель понятна - словить сиюминутный хайп, повысить личный индекс цитируемости. Достигается это обычно через дергающийся глаз каждого второго россиянина, открывающего новости. Но в этот раз просчитались с темой.

Каков процент тех, кто регулярно посещает кафе и рестораны? Ничтожно мал. Подавляющее большинство бывает в общепите по крупным поводам или вовсе никогда. Людей куда больше заботит еда на собственной кухне. Условно говоря, запрос на то, чтобы господа при власти не заглядывали в тарелки, а навели порядок по холодильникам.

Яйца. Что-то не спешит диетический белковый продукт приходить в норму. Даже по данным Псковстата на 9 января цена десятка в регионе составила чуть больше 141 рубля, она подросла с 25 декабря на 8% с лишним. Что насчет того, чтобы сделать этот постный продукт подешевле?

Бананы. В Эквадоре неладно. Города буквально в огне. В стране объявлено чрезвычайное положение. То, что началось как восстание в тюрьмах, быстро перекинулось на улицы. На российских прилавках 98% бананов - из этой южноамериканской страны. Эквадорцы бы и рады дальше отправлять в Россию бананы, но не могут физически. Из-за этого цена в закупе уже в районе 140 рублей за кило, и это еще не предел.

Рис. В мире неурожай зерновой культуры. В первую очередь, в Индии, которая запретила поставки на мировой рынок, чтобы прокормить собственное население, сделав исключение только для дорогого сорта басмати. Аналогичный запрет действует в России, он регулярно продлевается, в настоящий момент вывоз кубанского риса из страны запрещен до июля.

Вместе с подорожавшей курицей все перечисленные продукты входят в основу потребительской корзины типичного россиянина. Какие уж тут рестораны, детские меню и сборы сверх чека? Было бы что просто положить на тарелку. Но депутаты этих проблем словно не замечают. Потому что страшно далеки они от народа. Сами-то по ресторанам ходят. Как говорится, у кого чего болит - у народа и его избранников в разных местах.

Юлия Магера

Теги: #общепит #еда
Источник: Псковская Лента Новостей
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