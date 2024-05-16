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Блоги / Юлия Магера

Иностранные «специалисты»: головная боль за собственный счет

16.05.2024 10:51|ПсковКомментариев: 0

Каждый резонансный случай с участием мигрантов вызывает болезненную реакцию общества. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера уверена: дело не в национальном вопросе и не в религии приезжих. В своей авторской колонке она приводит два эпизода, в которых мигранты, живущие в Пскове, показали тотальное несовпадение своего мировоззрения с картиной мира местных. В этих частных историях наш автор видит ростки главного корня зла.

 

«Пятнадцать человек задержаны в Московской области за организацию незаконной миграции», - новостями такого рода сейчас полнятся ленты. Все они – эхо двух больших трагедий, случившихся нынешней весной. Теракта в «Крокусе», где террористы расстреляли и сожгли более 140 человек, и ДТП в Петербурге, где водитель-мигрант утопил в Мойке семь человек вместе с автобусом. И ряда происшествий помельче, но происходящих чаще, попадающих в заголовки со словами «избили», «забили до смерти», «ограбили», «напали», «зарезали».

Всякий раз после резонансных происшествий разверзаются бездны криминальных глубин, связанных с трудовой миграцией, от организации въезда иностранцев и их легализации до условий труда. Министр МВД Владимир Колокольцев перед состоявшимся на этой неделе переутверждением в должности пообещал «усилить контроль за пребыванием иностранных граждан». Главное, как водится, в процессе расследования не выйти на самих себя.

Федеральные политики, от Сергея Миронова до Виталия Милонова, включились в соревнование по выдвижению инициатив, в первую очередь, по запрету мигрантам работать на общественном транспорте. Не уточняют, правда, кто тогда будет крутить баранку. Работодатели, скорее, удавятся, чем заплатят лишнюю копейку, чтобы вакансия стала привлекательной для коренного жителя. Открытым остается вопрос об уже розданных паспортах. Как быть, если гражданин РФ, природный или недавно получивший статус, вынужден работать в нечеловеческих условиях? Тут и рабство XXI века и богатая почва для насаждения радикализма. Про расчистку этих конюшен что-то не слыхать – конечно, это же не слово «запретить» в законе в очередной раз прописывать.

Мы так увлеклись обсуждением загнивания Европы под слоем мигрантов, что проглядели беду у себя под носом. Проблемы больше невозможно игнорировать. Самое важное, что нужно осознать: поведение приезжих, не вписывающееся в принятые в России нормы, – тоже не более чем эхо.

Почему общество столь будоражит проблема миграции?

Дело же вообще не в национальности. В России кто только не живет. Официально – 194 народа. И это не пришлые чужаки. Вне зависимости от разреза глаз, оттенка кожи и степени курчавости волос мы все живем на своей родной земле. Странно в таких условиях выставлять кому-то счет за национальность – рискуешь сам не расплатиться.

И не в религии дело тоже. Заметили, что сейчас почти не употребляется дореволюционное словечко «веротерпимость»? Потому что это дикость – терпеть религию соседа. Прямой путь к погромам. Мы друг друга не терпим, а уважаем. Во всяком случае, подавляющее большинство адекватных людей.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что в нашей гигантской стране найдутся представители любых конфессий, какие только есть на белом свете. От «традиционных религий» – христианства, ислама, буддизма – до самых экзотических верований, какого-нибудь гаитянского культа Вуду. И все это исповедуют коренные жители страны, полноправные ее граждане.

Дело в другом. В общем культурном коде, который цементирует страну. Чукча-шаманист, татарин-мусульманин и православный русский быстро и не задумываясь назовут автора строчки «Мой дядя самых частных правил», ответят, героиней какого произведения является Наташа Ростова, и кто зарубил старуху-процентщицу.

А вот таксист, с которым я ехала нынешней весной с ледового шоу Евгения Плющенко, заявил, что не знает, кто это такой. Можно не интересоваться спортом вообще и фигурным катанием в частности. Можно не следить за светской хроникой. Но ведь невозможно же, живя в России, ничего не знать о Плющенко!

То есть мы имеем дело не с разницей во взглядах на конкретные явления и не с отличием в подходах к решению проблем, а с тотальным несовпадением мировоззрения, сформированного при разных условиях.

Приводить мигрантов к принятым у нас стандартам, если хотите – к пониманию традиционных ценностей народов Российской Федерации, – нужно еще до того, как они пересекли границу. На месте. У них дома. Чтобы в наш дом приходили вежливые гости, понимающие, что на пороге надо вытирать ноги.

Мало у нас что ли своих «общественно опасных элементов»? Да на сто лет вперед припасено! Множащиеся в Псковской области акты вандализма-ошапуркинга – тому подтверждение. Среди местных полно тех, кто отвергает общепринятые правила поведения в обществе, игнорирует существование Административного кодекса, да и Уголовного тоже, чего уж. Вот и не надо искусственно увеличивать проблемную массу и ждать, пока она разбухнет до таких размеров, какие общество будет уже не в состоянии переварить.

Иначе случаются казусы, вроде тех, с которыми столкнулась одна моя коллега. Было это года три назад. Для журналистов организовали выезд на очередную «недостройку» века. По летнему времени девушка была в юбке. Ничего вызывающего, обыкновенная юбка до колен. И две торчащие из нее стройные ноги. Правда, голые, но опять же – лето. Так у нас летом одеваются. Так на стройке какая-то женщина (!) напустилась на коллегу, мол, куда вырядилась, тут вокруг мужчины-строители из бывших братских республик. Насилу ту женщину утихомирили. До сих пор остается неясным ответ на вопрос, что это было? Тётенька не уверена в моральной устойчивости подопечных и убеждена, что при виде женских ног они накинутся на их обладательницу? Тогда на кой нам нужны такие «специалисты»? Или, раз в их культуре не принято, чтобы женщины носили летом юбки, то и мы должны следовать чуждым установкам? А с чего вдруг? Кто у кого в гостях?

По этому поводу очень здравые мысли высказала в Пскове в 2018 году Маргарита Лянге, президент Гильдии межэтнической журналистики и член президентского Совета по межнациональным отношениям. Она тогда приезжала на награждение окружного этапа конкурса «СМИротворец» и проводила семинар для журналистов, на котором делилась своими соображениями. За точность цитирования не ручаюсь, постараюсь передать основную мысль. Заключается она в том, что, когда разваливался Советский Союз, радовались в центре – больше не нужно содержать национальные окраины, радовались и на самих окраинах – сейчас заживем, сбросив гнет ненавистного гегемона. В итоге все равно живем вместе, центр через трудовых мигрантов продолжает кормить сателлитов, а те без подобных вливаний протянут ноги. Только теперь за свои же деньги мы получаем колоссальных размеров головную боль, потому что приезжающие на заработки полностью выключены из некогда общего культурного пространства. Да что там культура. Русского языка толком не знают, потому что прекратилось его обязательное преподавание в школах.

Наверняка, не только в Пскове Маргарита Лянге транслировала эти тезисы. И не только журналистам. Скорее всего, ей годами приходится повторять одно и то же. Потому что ничего не меняется. Не принято у нас слушать умных людей. Зато принято бить по хвостам, когда все уже случилось, и картинно изумляться: ой, а как же так вышло!

Есть такая организация – Россотрудничество. Чем занимается, без поисковика понять тяжело. Да и с ним, в общем, тоже. Поговаривают, что на нынешнем витке кадровых перестановок структуру ждет смена руководителя. И, хотелось бы верить, смена вектора деятельности. Главным направлением должна стать интеграция бывших-будущих соотечественников в общее культурное и правовое пространство. Повторюсь – еще до того, как нога мигранта пересечет границу. На месте должна вестись подготовка и тестирование на знание языка, основных законов и общественных норм.

Не от хорошей жизни едут в России на заработки. Едут далеко не академики. И продолжат ехать, сколько бы не звучали радикальные высказывания о полном запрете на завоз мигрантов. Мы реалисты и понимаем, что не будет такого запрета. Однако мы также настаиваем: если государство занимается завозом рабочей силы, оно же должно обеспечить ее качество, пусть даже минимальное. В первую очередь, это в интересах самого государства. Вытянуть приезжих на уровень хотя бы местного троечника. И обязательно каждому рассказать, кто такой Евгений Плющенко.

Юлия Магера

Теги: #мигранты
Источник: Псковская Лента Новостей
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