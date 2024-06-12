Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ENERGY кешбэк-игра
баня «Гельдт» долгожданное открытие
обзор
на пороге перезагрузки
михайловское 60 тысяч гостей
ПЭМЗ ищет сотрудников
экзотика агротуризм
где в Пскове получить права
очаги культуры
ковать кадры пока горячо
топ заведений для выпускников
дело ФАПное
кадры решают всё
оксана филиппова интервью
Господин Рейтингомер
Юлия Магера Публикаций: 116
12.06.2024 09:000 Скобы вместо скреп 29.05.2024 17:081 Повышенный НДФЛ: обоими концами по мужику 28.05.2024 15:0114 Фонтаносрач 16.05.2024 10:510 Иностранные «специалисты»: головная боль за собственный счет 03.05.2024 14:300 Майские - от слова «маяться» Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 11.06.2024 09:230 Погиб псковский футболист Александр Злобин 05.06.2024 09:159 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 06.06.2024 15:414 Режим ЧС ввели в Псковской области из-за последствий заморозков и прибытия беженцев 06.06.2024 17:419 Апокалипсис уже завтра 07.06.2024 13:542 Плавающий бассейн, кафе и спортплощадки: «Солдатский пляж» в Пскове готовят к открытию
Блоги / Юлия Магера

Скобы вместо скреп

12.06.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке делает попытку разобраться, как получилось, что регион оказался на дне рейтинга «скрепности», хотя исходные данные должны были привести псковичей к прямо противоположному результату.

 

На днях был опубликован демографический рейтинг «скрепности» российских регионов. Он отражает, в какой степени жители разных субъектов поддерживают государственную политику традиционных семейных ценностей. Поддерживают не на словах, не декларативными заявлениями, а делом, то есть вступают в брак, укрепляют эти узы и занимаются воспроизводством новых граждан.

Показатели Псковской области оказались не самыми низкими, но это все равно дно таблицы. Наш регион составители рейтинга поместили в зону наименее «скрепных». Возраст вступления псковичей в брак — 27 лет, первого ребенка местные женщины рожают в 26 лет, коэффициент рождаемости на одну женщину приходится — 1,3. Добавим к этому немного цифр от Псковстата. За первые три месяца нынешнего года в регионе умерло 2 766 человек, родилось 959 человек — итого убыль 1 807 душ, почти на 300 больше, чем годом ранее. Население стремительно сжимается, на 1 января нас было 581 147 человек, а областной центр потерял статус 200-тысячника еще в 2021 году.

Вроде бы, ничего нового, Америку никто не открывает, плачевная демографическая ситуация в Псковской области известна и, кажется, не находит разрешения.

Но вот что интересно. Составители рейтинга увязывают демографию и приверженность традиционным ценностям. Что это за ценности такие? Они закреплены два года назад указом президента. Среди них крепкая семья и приоритет духовного над материальным, особая роль в становлении и укреплении этих ценностей отводится православию.

Уж казалось бы, чего-чего, а духовности и православия у псковичей с избытком. Вообще-то Псковская область дважды становилась истоком российской государственности. В самом начале, когда кривичи-псковичи (в ту пору, скорее, изборяне), словене-новгородцы и финно-угорская чудь призвали на Русь варягов. Позже при собирателе земель русских Иване III (это дед Ивана Грозного, если кто забыл) в Спасо-Елиазаровском монастыре старец Филофей обосновал концепцию «Москва — третий Рим». Да и само православие одним корнем опирается на местную землю, породившую княгиню Ольгу, первую правительницу, принявшую христианство. Из этой же земли черпал вдохновение творец современного русского языка Пушкин, 225-летие со дня рождения которого мы только что отпраздновали. Это только самые яркие примеры, а вообще нет им числа.

Плюсом к этому, мы — не развращенный мегаполис, становящийся плавильным котлом для беса с кукушкой. У нас мало мигрантов, как внешних, так и просто из других регионов. Максимум, в города покрупнее, Псков и Великие Луки, съезжается население пустеющих деревень, то есть несет с собой как раз традиционную систему взглядов и да — ценностей. Регион моноэтнический и моноконфессиональный, то есть подавляющий процент населения — это православные русские. Тихая благодатная провинция. Социологи говорят, что именно такое общество и должно быть наиболее восприимчивым к консервативным патриархальным идеям. Хуже они приживаются там, где высокая ротация населения, существуют крупные университетские центры, есть развитое производство и прочее такое, чего у нас нет.

Само собой, распространяются на псковичей федеральные меры поддержки рождаемости, существуют они и на региональном уровне.

Так по какой такой неведомой причине мы на последних местах по «срепности»? В какой момент произошел сбой, и жизнь разошлась с наукой?

Наиболее вероятными кажутся два варианта.

Первый — это близость границы. Закрыта она с той или иной степенью непроницаемости всего четыре последних года. А так многие успели посмотреть Европу дальнюю и ближнюю, нахвататься «тлетворного влияния Запада». Псковичи — народ европейский. Не по идеологии, а по образу жизни и способу мышления. Как заявил на прошедшем ПМЭФ национальный лидер Владимир Путин, россияне в большей степени становятся носителями европейской культуры, чем сами европейцы. Псковичей сама география поставила в авангард.

Второй связан с невысоким уровнем жизни. Люди не готовы к семье и деторождению по личным социально-экономическим причинам. Какой еще брак без нормальной работы и жилья? Из-за этого же большой процент молодых людей готов в любой момент взять чемодан и уехать в Москву или Питер в поисках лучшей доли. Собственно, так и происходит, берут и уезжают.

И все равно не вяжется. Например, на Северном Кавказе с материальным благополучием основной массы населения дела обстоят так же, как у нас, а местами и похуже. В других рейтингах, где считают благосостояние, мы соседствуем на последних строчках. Однако в рейтинге «скрепности» национальные республики с южной окраины России занимают лидирующие позиции — в отличие от нашего западного региона. Почему же в настоящих горах приживаются одобренные на государственном уровне ценности, которые не могут укорениться на Святых Горах и прочих отрогах Валдайской возвышенности, простирающихся в Псковской области?

Скорее всего, два рассмотренных выше фактора на псковской почве срослись воедино. На одной чаше весов лежит отсутствие материальных ресурсов. На другой — достаточно свободный образ мыслей, желание самому жить благополучно и не втягивать в неблагополучие потенциальное потомство. И более высокий уровень индивидуализма, который, с одной стороны, позволяет жить собственным умом, самостоятельно принимать важнейшие в жизни решения. Но и дает достаточно ясное осознание: барахтаться в случае передряг будешь один.

Традиционная семья в наших широтах (не в смысле, убеждений, а в смысле наиболее широко распространения практики) — мононуклеарная, то есть мама, папа (при наличии) и ребенок. Широкое распространение ипотечных программ позволяет не ютиться в хрущевке тремя поколениями друг у друга на головах, потому что разъехаться некуда. Теперь есть куда. Но ипотеку надо выплачивать долгие годы. Несмотря на все льготные программы, в том числе, для семей, платежи ложатся тяжким бременем. Семейному бюджету зачастую не вытянуть разом и погашение кредита, и деторождение. Это только в идеальном мире розовых пони достаточно пеленок с «Авито» младенцу и тарелки супа подростку. Реальный мир куда сложнее. Деторождение откладывается до момента погашения займа.

Когда суп в тарелке жидкий, скептически воспринимаются разговоры про заек и лужайки.

Да и помощь в выращивании потомства сильно сократилась. Не только из-за жилищного вопроса, еще из-за пенсионного. Бабушек, этих традиционных помогаторов, резко омолодили, выйти на заслуженный отдых теперь можно на пять лет позже. Именно «можно», если женщина в свои шестьдесят еще бодра, то будет работать. Во-первых, чтобы молодым как можно позже пришлось помогать ей материально. Во-вторых, чтобы помочь самой, чтобы купить внуку не только шоколадку, но и велосипед. Однако времени, этого самого ценного ресурса, на воспитание внука уже не остается. Все из-за невысокой материальной обеспеченности. Пришли к тому, с чего начали. Круг замкнулся, змея укусила сама себя за хвост. Материальных и моральных сил у семьи хватает максимум на одного.

У нас же самый высокий уровень абортов в стране — 69 на 100 родившихся. Высокое число абортов — сплав бедности и глупости. Не хватает денег на контрацептивы и не хватает ума, чтобы понять, что нежелание иметь детей — так себе противозачаточное, физиологически процесс устроен по-другому. Давно умными людьми все об этом сказано: число абортов не равно количеству нерожденных детей. Этих детей изначально рожать не собирались, просто не предприняли меры, понадеялись на русский «авось». То есть пропаганда контрацепции, которую, по уму, надо начинать со школьной скамьи — это не разврат, это предотвращение калечащих женское здоровье операций. Бьющимся сердцем ребенка надо совестить не пришедшую от безвыходности на аборт женщину, про такие вещи надо рассказывать еще до застилания кровати. Но никто из наделенных властными полномочиями не может встать прямо и заявить об этом открыто — в «скрепные» времена возвышение голоса здравого смысла равносильно карьерному самоубийству. Хотя даже президент сравнивал запрет абортов с антиалкогольной кампанией и напомнил, к каким последствиям в виде отравлений от суррогата она привела в свое время. В итоге запретительный зуд стих, но что-то не слышно, чтобы велась работа на профилактику. Таскание по психологам женщины, которая уже зачала, приняла самое непростое решение в жизни и находится в максимально стрессовом состоянии и уязвимом положении — не профилактика. Ну, и не надо потом удивляться цифрам на счетчике.

Есть еще кое-что, чего в упор стараются не замечать мужи во властных кабинетах. В вопросе деторождения государство давит и давит на женщин, то взывая к совести, то угрожая всевозможными карами. Словно забывая, что для результата нужны двое. Эта бритва тоже обоюдоострая. Да, в нашем регионе женщина самостоятельно дает ответ на вопрос, готова ли к продолжению рода. Потому что может принимать такие решения, за нее это не делают старшие родственники. Но и подумать должна перед этим крепко, потому что даже при наличие в семье мужа-отца основной груз воспитания ляжет на женщину. Ей предстоит не только рассказывать, почему трава зеленая, но и брать больничные, терпеть косые взгляды на работе, не спать ночей, морочиться 11 лет со школьными проблемами и прочее, прочее, из чего состоит жизнь семьи с ребенком. К сожалению, включенный отец — все еще редкий зверь. А если тот, какой есть, решит раствориться в тумане, то и материальные тяготы целиком лягут на женщину. Интересно, почему при таких вводных не выстраивается очередь у роддома?

Какие выводы? Псковичи — народ не скрепный. Одним словом, скобари. У нас тут своя атмосфера, схваченная скобами. Чтобы их разогнуть, государству придется приложить недюжинные усилия.

Юлия Магера

Теги: #семья #демография
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли отмену запрета движения мотоциклов на центральных улицах Пскова?
В опросе приняло участие 89 человек
12.06.2024, 09:400 «Гайд-парк»: Константин Болотин о парковках, благоустройстве и «потерянных» строениях 11-го округа 12.06.2024, 09:200 В правительство направили пакет законопроектов о домашнем насилии 12.06.2024, 09:000 Скобы вместо скреп 12.06.2024, 08:500 Пользователей WhatsApp предупредили о новой угрозе их данным
12.06.2024, 08:400 Михаил Ведерников: Сегодня только от нас зависит, какой будет Россия завтра 12.06.2024, 08:200 Утренний полет аэростатов проходит в Великих Луках. ВИДЕО 12.06.2024, 08:000 День России отмечают 12 июня 11.06.2024, 22:140 На месте археологических раскопок в Выбутах поставят монумент в честь бойцов СВО
11.06.2024, 22:000 Народные промыслы поддержат на законодательном уровне 11.06.2024, 21:460 «Лежачие полицейские» появятся на дублере в «Моглино», где тренировались лыжники 11.06.2024, 21:400 О подготовке к экзамену по химии рассказал стобалльник из Великих Лук 11.06.2024, 21:200 Псков вошел в топ-5 городов, которые туристы больше всего ассоциируют с Россией
11.06.2024, 21:060 Своими семейными историями поделились с «Михайловским» участники музейного сообщества в соцсети 11.06.2024, 21:020 «Новое кино Ирана» и «Суперхиты Индии» ждут гостей фестиваля «Западные ворота» 11.06.2024, 21:000 Топ профессий с неоправданно высокими зарплатами назвали псковичи 11.06.2024, 20:400 Макет крепости создают в красногородской школе-интернате
11.06.2024, 20:380 Интернациональная команда принимает участие в великолукской встрече воздухоплавателей 11.06.2024, 20:200 Росгвардейцы провели викторину для школьников в Пскове 11.06.2024, 20:190 Гинекологическое отделение Опочецкой межрайонной больницы закрыли на время отпуска врача 11.06.2024, 20:110 В международную секцию «Панорама» фестиваля «Западные ворота» войдут четыре фильма
11.06.2024, 20:000 Курсанты получили грамоты за соревнования по стрельбе в Пскове 11.06.2024, 19:520 «Хозяев не найти»: две коровы гуляют по Пскову 11.06.2024, 19:450 Снятый в Гдовском районе фильм откроет пятый кинофестиваль «Западные ворота» 11.06.2024, 19:400 Псковичей приглашают на всероссийский конкурс «Читаем всей семьей»
11.06.2024, 19:280 Открытие 28-й Международной встречи воздухоплавателей будут транслировать онлайн 11.06.2024, 19:200 Как выбрать качественное мороженое, рассказали в Роспотребнадзоре 11.06.2024, 19:110 Интерактив: Улица, фонарь и желтое чудо 11.06.2024, 19:000 Молодые псковские приставы стали участниками ПМЭФ-2024
11.06.2024, 18:472 Десятый театральный фестиваль пройдет на территории дома-музея Довлатова в Пушкинском заповеднике 11.06.2024, 18:400 Лингвистический лагерь открылся в музее-усадьбе народа сето в Сигово 11.06.2024, 18:340 «Гонки по вертикали»: прощание с Турчаком, сигналы Ведерникова и старт выборов. ВИДЕО 11.06.2024, 18:280 Флешмоб с участием катеров проведут у надписи «Россия начинается здесь» в Пскове 12 июня
11.06.2024, 18:200 Икону «Воскрешение Лазаря» можно увидеть в Псковском музее-заповеднике 11.06.2024, 18:000 Открыта регистрация на пятый Форум молодых семей Псковской области 11.06.2024, 17:580 Интернет-трафик на ПМЭФ: растущий поток данных и новые горизонты бизнеса 11.06.2024, 17:550 Молодые сотрудники отдела по конвоированию псковского управления ФСИН присягнули на верность Отечеству
11.06.2024, 17:540 Трое выпускников в Псковской области сдавали ЕГЭ по немецкому и французскому языкам 11.06.2024, 17:520 Борис Елкин: Собственные доходы Пскова увеличиваются 11.06.2024, 17:510 Монографию о Святогорском мужском монастыре представят в Великих Луках 11.06.2024, 17:460 Абсолютная власть — абсолютная ответственность. Что в новом задачнике губернатора Михаила Ведерникова?
11.06.2024, 17:250 Церковь Богоявления Господня в Дедовичском районе оформят в госсобственность 11.06.2024, 17:131 Псковичи жалуются на большие штрафы за парковку в зеленой зоне — Борис Елкин 11.06.2024, 17:092 «Дневной дозор»: Что значит для Псковской области уход Андрея Турчака с занимаемых ранее постов? 11.06.2024, 16:580 За город на велосипеде
11.06.2024, 16:482 Ливневая канализация на улице Яна Фабрициуса была забита — власти 11.06.2024, 16:390 Маковые поля цветут в порховском селе Павы  11.06.2024, 16:360 Крупногабаритный мусор в Пскове сейчас вывозят ежедневно 11.06.2024, 16:330 Президент Федерации джампинг-фитнеса России пригласила псковичей на фестиваль
11.06.2024, 16:190 «Собственной персоной»: Об отчете главы Пскова. ВИДЕО 11.06.2024, 16:140 Огромный триколор развернули в Пскове накануне Дня России 11.06.2024, 16:130 «Гонки по вертикали»: прощание с Турчаком, сигналы Ведерникова и старт выборов 11.06.2024, 16:080 Способы сэкономить на плате за газ перечислили псковичам
11.06.2024, 15:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 июня 11.06.2024, 15:401 Псковская область вошла в число лидеров СЗФО по раннему выявлению онкозаболеваний 11.06.2024, 15:300 Очаги культуры 11.06.2024, 15:153 Государственному оператору по вывозу ТКО нужен хороший начальник — Борис Елкин
11.06.2024, 14:580 Воздухоплаватели из Тульской области лидируют по итогам первого спортивного полета в Великих Луках 11.06.2024, 14:480 Ремонт фонтана у Рижской гостиницы в Пскове хотят начать в 2025 году 11.06.2024, 14:381 На площади Ленина отведено специальное место для фонтана — Борис Елкин 11.06.2024, 14:360 Шоу голосов Palestrina выступит на хоровом фестивале в Пскове
11.06.2024, 14:321 «Варварски» спиленную сирень у бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове восстановят 11.06.2024, 14:300 «Беседка»: Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского снова в Пскове. ВИДЕО 11.06.2024, 14:240 Ведется активное строительство новой школы на Запсковье — власти 11.06.2024, 14:221 Великолукский боксер Мухаммад Шехов продолжает тренировки в Узбекистане
11.06.2024, 14:140 «Сухой фонтан» в Невеле заработал в тестовом режиме 11.06.2024, 14:100 Ремонтируемые школы №2 и №23 в Пскове встретят детей 1 сентября 11.06.2024, 14:070 Новые аттракционы готовят к монтажу в псковском парке «Волшебная гора» 11.06.2024, 14:030 Опрос ПЛН-ТВ: Сколько стихотворений Пушкина псковичи знают наизусть?
11.06.2024, 13:551 Фудтрак хотят поставить у фонтана на Четырех углах в Пскове 11.06.2024, 13:520 Александр Козловский: «Российская полка» может способствовать продвижению продукции отечественных брендов 11.06.2024, 13:440 Ежегодно приходится спиливать большое количество деревьев — Борис Елкин 11.06.2024, 13:350 «Брокер» лишил жителя Псковской области сбережений
11.06.2024, 13:300 Дмитрий Месхиев стал лауреатом премии «Золотой фонд Петербурга» 11.06.2024, 13:290 Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Псковской области выросла почти на 38% 11.06.2024, 13:230 Шестерых погибших бойцов спецоперации похоронили в Псковской области 11.06.2024, 13:190 Программу для ремонта дворов и проездов хотят запустить в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru