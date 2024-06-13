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Кровь на асфальте

Городская комиссия по безопасности дорожного движения разрешила мотоциклистам вновь ездить по центральным улицам Пскова в любое время дня и ночи. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера считает, что комиссия по безопасности сделала город опаснее своим решением. В своей авторской колонке она напоминает обстоятельства трагедии, после которой был введен запрет, и призывает высокое руководство проявить мудрость и признать ошибочность решения.

Не поверила своим глазам, когда увидела новости с последнего заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения. Не могу подобрать лексику, чтобы описать свои ощущения: испуг, оторопь, ошеломление, ужас - кажется, в русском языке еще не придумали слов для обозначения сложной гаммы чувств, вызванных решением комиссии.

Что конкретно произошло? 7 июня комиссия решила отменить действовавший последние 12 лет запрет на движение мотоциклов по Рижскому и Октябрьскому проспектам. Вроде бы, рядовое решение, какие комиссия принимает пачками. Очередная донастройка схемы движения по городу на личном транспорте.

Однако воспринимать решение по мотоциклам в духе «ничего такого» может только человек, последние 12 лет пролежавший в коме и не проинформированный о причинах запрета.

Освежу коллективную память. В два часа ночи 6 мая 2012 года под колесами мотоцикла на Рижском проспекте погибла 17-летняя псковичка Карина Алексеева.

Она была гостьей на дне рождения, который студент местного вуза отмечал в боулинг-клубе, где компания веселилась в караоке. Первой домой засобиралась Карина, с праздника она ушла вместе со своим молодым человеком, тоже студентом - мама отпустила дочку с ним как с совершеннолетним. Спустя некоторое время следом вышли остальные. Рассказывали потом, как увидели на асфальте сначала юношу в крови: летевший на скорости 132 км/ч мотоциклист переехал его ногу в двух местах, потребовалось длительное лечение в областной больнице. А потом увидели Карину. Ее мотоцикл подцепил на колесо и отбросил в сторону. Девушка скончалась на месте.

В больницу попал и мотоциклист. Очевидцы говорят, что при оказании медицинской помощи он ни разу не поинтересовался судьбой сбитых, а переживал за повреждение своей экипировки. Когда через несколько дней мама Карины отыскала его номер и сама позвонила поговорить, общался в издевательском тоне, перекладывал вину на парня Карины. Объективности ради упомянем, что проспект ребята переходили не по пешеходному переходу. Увидели пустую дорогу и пошли. То же самое, вероятно, увидел мотоциклист. Если вообще что-то соображал, потому что уверяет, дескать, не помнит событий того вечера. Неудивительно, если учесть, что в его крови нашли наркотики. И судили не ребят, а его. Все-таки кто тут находится за рулем источника повышенной опасности? Да если бы влюбленные и шли по переходу, шансы их были бы теми же.

Как, например, в случае с 6-летней девочкой Верой, которая ясным днем 7 апреля 2019 года переходила с мамой проспект Энтузиастов по пешеходному переходу, была сбита пьяным мотоциклистом и умерла в Детской областной больнице в тот же день. На переходе поставили светофор, а мотоциклисту дали четыре года, его срок в тюрьме прошлой осенью уже истек.

Мотоциклиста, наехавшего на Карину Алексееву, отправили сначала на 3 года 4 месяца в колонию-поселение, потом за систематические нарушения перевели на общий режим. Прошло время, срок закончился, и теперь мотоциклист живет дальше на свободе.

А маме Карины Алексеевой осталась могила в Орлецах. Этим летом Карине исполнилось бы уже 30 лет. Но девушка не дожила даже до своего последнего звонка и навсегда останется 11-классницей. Все эти годы женщина ведет в память о дочери страничку в соцсети, куда переливается через край боль из материнского сердца. Пишет о том, что помнит свою девочку каждую минуту.

«Этот день приближается, он так близко, - написала она накануне недавней, уже 12-й, годовщины. - Я не могу собраться, не могу нормально спать, моё подсознание постоянно толкает меня в то майское утро. Морг. Твоя рука, свисающая с этого стола, и понимание, что тебе там холодно. Тебя же ждали дома».

Тогда, 12 лет назад, комиссия по безопасности дорожного движения ввела тотальный запрет на движение мотоциклов по Рижскому и Октябрьскому проспектам почти мгновенно. Однако все эти годы он сдвигался в сторону смягчения. Уже осенью запрет оставили только на ночное время, гонять по проспектам стало нельзя с одиннадцати вечера до шести утра. А когда жители Октябрьского проспекта попросили сдвинуть «комендантский час» на девять вечера из-за шума и расширить зону запрета (действовал он от улицы Некрасова до улицы Гражданской, а просили сдвинуть до улицы Гагарина), получили отказ.

А теперь и вовсе - отмена запрета. Тихо и буднично, без широкого общественного обсуждения комиссия по безопасности сделала город опаснее для его жителей. Неужели кровь Карины Алексеевой уже смыта с асфальта? Мы - люди или аквариумные рыбки, чьей памяти хватает на две минуты? Обязательно создавать условия, чтобы еще чья-то мать умылась слезами?

Мы сделали то, чего не сделали в комиссии по безопасности, - спросили маму Карины, как она относится к отмене запрета.

«Это очень больная тема для меня, - сказала женщина. - Неужели должна опять произойти трагедия?»

Пешеходам и так нет житья от самокатчиков в последние годы. На тротуар страшно поставить ногу, страшно сделать шаг в сторону. Зачем же мы своими руками добавляем на дороги источники опасности? Зачем ломаем то, к чему все привыкли. Был найден компромисс: хорошо, ездите днем, но ночью должна быть тишина. Если днем мотоциклисты еще едут по каким-то своим делам, то ночью в подавляющем большинстве случаев их передвижение - покатушки, и ничего более. Нужны ли они в городе?

Вероятно, на этот раз у какого-то влиятельного байкера хватило лоббистских возможностей продавить-таки решение. Я бы хотела обратиться к этому человеку.

Дорогой незнакомый мне байкер. Я верю, что ты, конкретно ты - самый дисциплинированный и законопослушный на свете обладатель самого тихого мотоцикла во вселенной. Но мы с тобой живем в мире, наполненном не столь идеальными людьми. На сотню нормальных мотолюбителей обязательно придется одна паршивая овца. Ты и сам понимаешь, что это только вопрос статистики. Некоторое время все будет нормально, разве что жители домов, выходящих на проспекты, не смогут оставлять на ночь открытыми окна, чтобы не вскакивать с постели в ужасе от рева двигателей. А потом СМИ напишут об очередной трагедии. Еще одна мать похоронит в сырой земле часть своей души, опустеют ее глаза, а сердце навсегда останется безутешным. Подумай, пожалуйста, неужели твое желание ездить конкретно по этим двум улицам под покровом ночи стоит таких жертв? Ведь ты - нормальный человек, с совестью в правильном месте. Для чего брать на душу такой тяжкий груз? Такой ли кровавый след ты хотел бы оставить после себя на земле?

Впрочем, я понимаю, что напрасно сотрясаю воздух. Надежды на то, что решение будет пересмотрено нет почти никакой. Инстанции и их руководители крайне неохотно включают заднюю и признают поспешность и даже ошибочность своих действий. По неизвестной мне причине сами они воспринимают это проявлением слабости. Но я думаю по-другому. Я думаю, что умение признавать свои промахи - это и есть самая главная сила. В конце концов, мы все хотим одного и того же: жить в комфортном и безопасном городе. И «жить» тут - ключевое слово.

Юлия Магера