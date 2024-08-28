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Относительное спокойствие

На этой неделе исполняется год с момента атаки дронов на Псков. Весь этот год город прожил обычной жизнью, сейчас жители заняты привычными вещами: посещают концерты, собирают детей в школу, делают заготовки урожая на зиму. Что скрывается за внешним спокойствием, рассказывает обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке.

В ночь на 30 августа прошлого года счастливее всех оказались те, кто спокойно спал, не обновляя ежесекундно новостную ленту. Не успевшие уснуть или проснувшиеся от громких звуков работы ПВО скроллили соцсети и с ужасом читали, что незадолго до полуночи в псковский аэропорт Кресты имени княгини Ольги прилетели беспилотники. Взлетную полосу местной воздушной гавани использует как гражданская авиация, так и военно-транспортная. Последняя и была целью атаки.

Живущие в районах недалеко от аэропорта слышали «хлопки», видели зарево, столбы дыма, после добавились звуки сирен спецтехники, на ночных магистралях поставили блок-посты. Самолеты, оставшиеся невредимыми, снялись с «парковки» и покинули Псков. Пожар потушили. Для гражданской авиации аэропорт закрыли на сутки.

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Спустя год так и остался невыясненным вопрос, откуда прилетела в Псков стая электронных птичек. Все-таки это три большие разницы: были дроны запущены из эпицентра конфликта, с территории нашей страны или перемахнули через границу с двумя странами НАТО, откуда до Пскова лететь ближе всего. Возможно, лучше не знать ответа, потому что, если верным окажется третий вариант, нужно реагировать соответственно, а уж тогда стрелка «часов Судного дня» окажется в опасной близости к полуночи.

Из-за приграничного положения Псковской области в сердцах ее жителей по-особому отзываются события, происходящие в Курской области. Каждый примеривает ситуацию на себя, на свой регион. Тем более, соседи у нас непросты. Что если?..

Прозвучит непривычно, но в обладании «опасными» соседями - ключ к относительно спокойной обстановке в Пскове. С момента вступления Эстонии и Латвии в альянс, близость НАТО была главной пугалкой. По ту сторону границы точно такая же роль отводилась местной дивизии ВДВ. Сейчас псковичам, как мне кажется, переживать особо нечего. Если что-то будет происходить на нашей границе, то все, последние деньки наступают - значит, пришла Третья мировая, и скоро весь мир в ядерную труху. Исключать такой вариант нельзя. Но, во-первых, хочется верить, что и властителям мира по обе стороны конфликта еще хочется пожить. Во-вторых, какой смысл переживать, если, случись чего, выживут только тараканы.

Дружинники, выслеживающие дроны на массовых мероприятиях, стали частью привычной картины действительности.

Вот и не переживают ни псковичи, ни россияне вообще. Это осенью 2022 года социологи фиксировали в обществе рекордный уровень тревожности, доходивший до 70%. А в августе 2024 года он находится на уровне 45%. От недели к неделе кривая дает волну с совсем невысокими гребнями, тревога колеблется чуть выше - чуть ниже, оставаясь на стабильно невысоком уровне.

Устали бояться, да и все.

Вижу вокруг людей, которые живут по принципу: «День прожили, и слава богу». Странно, но пока на одной приграничной территории по кустам рыщут ДРГ, на другой продолжается обычное течение жизни. Летние фестивали, сборы детей в школу, упрятывание по банкам урожая. Если два года назад ни один из мужчин в семье не получил повестку, или сейчас не ходишь добровольно плести маскировочные сети и сортировать гуманитарку, то можно сделать вид, что ничего нет. Многие так и поступают, пряча голову в обыденность. Но наметанный глаз замечает сбои в привычной матрице, подергивающие рябью кажущееся спокойствие. Где, например, типичные для августа жалобы родителей на дороговизну канцелярии и школьной формы? Нету их. Все от того, что в табели о рангах проблем текущего дня цена пенала и белой рубашки имеет не самый высокий приоритет.

Тревога потому и держится на общем невысоком уровне, что стала фоном сопровождать привычное течение жизни. В некоторых случаях спокойствие подкреплено медикаментозно, часто можно услышать среди горожан обмен мнениями об эффективности той или другой марки успокоительных. Врачи отмечают увеличение числа пациентов с тревожностью.

Официально связывают это с ковидом, однако временные пласты накладываются друг на друга так плотно, что концы разных явлений сплелись в тугой узел, бьющий прямо по голове. Что происходит с психикой, когда порог чувствительности взвинчен до небывалых ранее пределов? Думаю, в будущем на эту тему будет написана не одна диссертация. А прямо сейчас нас мало что может задеть в информационном потоке. Беспилотник врезался в небоскреб? Горит крупнейший нефтеперерабатывающий завод? Очередной поезд сошел с рельс? Массовая реакция на подобные происшествия около нулевая. Событиям, которые ранее СМИ пережевывали бы неделю, сегодня уготован срок жизни всего в несколько часов. Крупные происшествия регионального уровня, вроде ушедших из детского сада детей или перевернувшегося автобуса, и вовсе задевают новостную ленту по касательной.

Из общего потока охотнее выхватываются не те новости, что могли бы добавить тревоги. Они уже не цепляют. Взгляд дольше останавливается на сообщениях, способных вселить сдержанный оптимизм. Например, в этот понедельник президент во время совещания по экономике инициировал обсуждение об укреплении экономической базы для - внимание - скорейшего завершения спецоперации. Прямо так и сказал, вот этими тремя словами. Значит чаяния народа и руководства страны устремлены в одном направлении.

Все мы хотим одного и того же. Чтобы уровень тревоги замер на одной отметке не потому, что все устали переживать, а потому что повод для переживаний исчез.

И помоги нам всем небо, чтобы больше с него ничего на наш город не упало, чтобы не отмечать нам в календаре новые даты и чтобы единственной годовщиной, из пока не существующих, стало окончание нынешних тревожных дней.

Юлия Магера