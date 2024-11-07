Блоги / Юлия Магера

Дело табак

Новость о возможном пожизненном запрете на продажу табака нынешним 14-летним россиянам и тем, кто младше, обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера встретила с воодушевлением. В авторской колонке она объясняет свою позицию, сокрушается по поводу запоздалости меры и показывает, как табачные компании к ней уже подготовились.

Никогда бы не подумала, что поставлю в одно предложения слова «полезный» и «запретительный». Но прямо сейчас именно это и происходит. Итак, сдаюсь. На днях из стен Госдумы вышла полезная запретительная инициатива. Конкретнее: прозвучало предложение поставить блок на продажу сигарет для рожденных позже 2009 года.

Нет, вообще 15-летним закон и сейчас запрещает продавать табак. До 18 ни-ни. Инновационность предлагаемой меры заключается в том, что ничего не изменится для юных россиян и после достижения совершеннолетия. Сколько ни води перед продавщицей паспортом, больше не поможет. Не успел родиться вовремя — ходи с чистыми легкими.

За точку отсчета авторы инициативы предлагают взять 31 декабря 2009 года. Рожденные в эту дату и раньше еще смогут приобрести в магазинах продукцию с никотином. Рожденные с 1 января 2010 года попадут в бан-лист. Как раз вчера нескольким псковичам этого возраста глава города вручал их первые паспорта. То есть для них наступил возраст уголовной ответственности. Но и ответственности перед собой тоже, правда, в силу возраста ее мало кто осознает. Подростки больше склонны творить всякую дичь в настоящем, чем задумываться о будущем. На то они, собственно, и подростки, пробуют мир вокруг на прочность, нащупывают границы допустимого. Антитабачный закон станет одной из таких очень полезных границ.

Псковичи, рожденные в 2010 году со своими первыми паспортами, полученными от главы города Бориса Елкина. Фото Анны Тягуновой.

Как водится, нашлись те, кто заголосили об ограничении свободы и лишении права выбора. Хочется спросить: права на что? Медленно себя убить? Никотин — тот же наркотик, стимулятор нервной системы. Не такой мощный, как дурь из Афганистана или Колумбии, но наносящий неоспоримый вред здоровью. Жутковатые картинки с пачек — не иллюстрация к страшилкам для детей, а жестокая реальность. Ворох сердечно-сосудистых заболеваний, онкология, патологии детей, рожденных курящими — таковы последствия воздействия высокотоксичного никотина на хрупкий человеческий организм.

Встает закономерный вопрос: почему эту дрянь до сих пор не запретили? Правильный ответ: так исторически сложилось.

У старых аксакалов, курильщиков со стажем длиной в десятилетия, сигарету уже не отобрать. Если попытаться, поднимется не то, что вой на болотах — люди натурально возьмутся за вилы. Плюс на новый виток развития выйдет нелегальная продажа пачек без акцизов, не пойми где сделанных.

Из этих рук сигарету уже не выбьешь, не стоит и пытаться. Фото Вадима Боченкова.

Но милых крошек, только что получивших свои первые паспорта, вполне еще можно обвести десятой дорогой вокруг самой настоящей опасности. Никто же не заикается об ограничении свободы, когда детям запрещают питаться одними сладостями и заставляют по утрам умываться, расчесываться и чистить зубы. Потому что потом из них вырастут взрослые со здоровыми пищевыми привычками, не менее здоровыми зубами и понятием о личной гигиене. Во взрослом мире ограничений еще больше. Главное из них — Уголовный кодекс, как раз с этого года его положения начинают распространяться на рожденных в 2010 году. Между прочим, наркотики кодекс продавать запрещает. А табак не в этом списке. Ну так это пока. Теперь окажется. А 14-летние взяты просто для отсечки. Надо же с кого-то начинать. Нельзя. Все. Точка. И 18-летия ждать бесполезно. По естественным причинам год за годом в стране будет все больше тех, кому не продают. В конечно итоге, останется пять старых дедов, самостоятельно выращивающих для себя махорку.

«Сократить до минимума число курящих среди молодого поколения», - такую амбициозную цель прописали для себя авторы законопроекта. Более того, они рассчитывают, что в перспективе будут искоренены заболевания и смертность от табакокурения.

А как же деньги с акцизов? На вредных привычках россиян государство неплохо зарабатывает. В частности, с акциза на табак бюджет получил в прошлом году 724,8 млрд рублей. Доходы только растут, к предшествующему году они увеличились на 8,8%.

Потери с юных курильщиков уже подсчитаны. В 2029 году бюджет недополучит 7 млрд рублей. Много? Все познается в сравнении. С одной стороны, это целиком бюджет города Пскова. С другой — на лечение курильщиков система здравоохранения ежегодно тратит 1 трлн рублей!

Выгода от меры будет. Важнее даже не та, которую можно измерить деньгами. Мы здесь говорим о вещах, не поддающихся материальному исчислению — о здоровье нации. Потому адекватная часть общества с одобрением отнеслась к новости о возможном запрете. Курильщики со стажем сожалеют, что в их время такого запрета не было, иначе не зажимали бы они сейчас сигарету между пальцами, не портили бы здоровье, не тратили бы попусту свое время и с трудом заработанные деньги.

Нет доступа к сигаретам - нет проблемы. Фото Вадима Боченкова.

Впрочем, табачные гиганты к такому развитию событий уже подготовили свой бизнес. Уже лет десять как наметилась тенденция на отказ молодежи от табака. Но не от курения. Дымить не модно — модно парить. То же курение только в профиль. Да, переход на другой способ более медленный, чем при введении поголовного запрета, но он уже начался. Теперь должен ускориться. А кто производит картриджи для электронных сигарет? Те же самые табачные гиганты. В одном месте убыло, в другом прибыло. Небось, еще и с процентами. Из чего состоят смеси для такого способа употребления — бог весть. Одно только их общее название — жижа — способно вызвать рвотный рефлекс. Влияние на здоровье изучено слабо. Зато маркетинг отлично работает, и нынешние 14-летние уже присосались к вейпам.

Не все «дудки» испускают пар с никотином. Часть «вкусоароматических жидкостей» его не содержит, а значит под новый запрет в случае его введения не подпадет. Все, приехали. Сигареты нынешние подростки и так почти не курят. Хорошо, что и возможности такой после запрета не будет. Но мера получается половинчатая. Тут нельзя, тут можно — ну и будут употреблять «можное» с невнятным составом.

Так что рубить этот хвост надо не частями, а одним решительным действием. Надеюсь, у государства хватит решимости на взмах топором.

Юлия Магера