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Блоги / Юлия Магера

Неизбежность Нового года

06.12.2024 11:34|ПсковКомментариев: 0

О приближении Нового года не дают забыть атрибуты праздника - из раза в раз одни и те же. Впав в благостное настроение от подмигивающих с гирлянд огоньков, обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера укрепилась в убеждении, что в единообразии праздника и постоянстве украшений на городских улицах - главная сила наступающего. Своими взглядами она делится в авторской колонке.

 

Славная штука - Новый год. Будто дан нам для того, чтобы в самые темные дни подсветить огоньками мрачную действительность, придать ей мягкости, теплоты. В такие дни совсем не хочется задумываться, например, о грядущем повышении тарифов, в том числе, на электричество. На днях стало известно, что с июля стоимость киловатта для жителей области вырастет на 12,6%. Ну так это когда еще будет! До июля дожить надо. А пока развешиваем гирлянды, зажигаем светодиоды и готовимся к встрече светлого завтра - не только в своих квартирах и домах, но и во всем городе, который уже начали украшать к празднику.

Появление на улицах новогоднего оформления настраивает на умиротворяющий лад. Есть в любовании огнями, пусть даже искусственными, что-то первобытное. Смотришь на сияющие точки, и словно не было всех тревог последних пяти лет. Потому что вот же он, праздник, такой же, как всегда. В этой стабильности и заключен успокаивающий эффект. Что бы ни было, Новый год придет и принесет для всех надежду. В нынешние времена начинаешь ценить праздник ровно за то, отчего совсем недавно подустал. Казалось: опять Новый год, все одно и то же, оливье, дурацкие фигурки с символом года на магазинных полках, все та же «шторка» из лампочек над Ольгинским мостом.

Внезапно оказалось, что все это - не данность, а великое благо, которое мы начали ценить только под угрозой потери. Оливье? Дайте добавки! Пусть и нет товарного дефицита, а все ингредиенты доступны круглый год. Смысл не в колбасе и не в горошке. Раз на столе стоит оливье, значит, есть стол, есть крыша над головой, есть, с кем разделить праздничную трапезу, дома тепло, а родные рядом - есть праздник и радость. В конце концов, мы живы, не сморил нас вирус или чего похуже. Кубики морковки и картошки раскрыли свою сакральную сердцевинку.

Так что об экономии будем думать 1 января, а пока понемногу закупаем продукты для новогоднего стола, стараясь не обращать внимания на тот факт, что они подорожали на 13,5%: стоимость новогодней продуктовой корзины выросла до 9140 рублей против прошлогодних 8050 рублей.

Считавшие индекс взяли цены на продукты для горячего блюда (2 килограмма курицы, 500 граммов картофеля, чеснок), овощной нарезки (по 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени), закусок (800 граммов разных солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов мясных копченостей, вареной и сырокопченой колбасы), бутербродов с икрой и шпротами, оливье и селедки под шубой, добавили по 1 килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 граммов лимона, а также 800-граммовый торт, бутылку игристого и бутылку столового вина, коньяк, минеральную воду, сок и чай.

Знакомый набор, не так ли? С разными вариациями он составит основу праздничного стола большинства россиян, хоть в Пскове, хоть в Анадыре. Какие бы не крутились вокруг злые вихри, но праздник состоится в его традиционном виде.

И снова изо всех щелей полезет символ года - не нашего, китайского, который на родине «животного» календаря наступит только в конце января. Отмечающему смену григорианских календарей это не очень важно. Вошли звери в ДНК народного празднования, уже не вычистишь. Кто там на этот раз? Змейка. В чем положено праздновать? В золотом и зеленом. Как накрывать стол? С изобилием. В меру возможностей все будет соблюдено, а пылиться на полках отправятся фигурки пресмыкающихся в новогодних шапочках, не успевшие быть передаренными.

Одна подобная фигурка уже заняла место в Детском парке. Светодиодного мышонка покупали к одному из прошлых праздников, когда встречали год крысы. Что ж ему теперь, 11 лет на складе торчать, пока календарный цикл не замкнется? Да и опасно на складе-то, там однажды как раз крысы съели целую искусственную елку. А еще этот мышонок - тоже своего рода символ стабильности праздника. Помните, когда был год крысы? В 2020-м. Фигурку купили, ожидая встречи со всем, что с тех пор приключилось. Но, несмотря на случившееся с тех пор, город к празднику будет украшен, потому что Новый год наступит строго по графику.

Монтаж убранства уже начался. Снега нет, но новогодние огоньки, едва появившись, сразу дали понять: все, зима пришла.

«Приступили к визуальному оформлению города, - сообщил на этой неделе в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) глава Пскова Борис Елкин. - Будут локации плюс-минус те же, что и в прошлом году, ввиду того, что новых украшений мы не закупали, поэтому будем их тасовать, чтобы казалось, будто бы новое. Но, в любом случае, будем исходить из того, что мы имеем».

В новогодних украшениях будто бы заложена новейшая история Пскова. Например, «шторка» из гирлянд над Ольгинским мостом кажется такой же вечной, как сам город. Старожилы припоминают, что лет 18 она там висит точно. То есть кто-то под этой шторкой родился, вырос и стал настоящим взрослым. Если кто знает, когда она конкретно появилась, пожалуйста, напишите в комментариях, интересно было бы восстановить историю артефакта. Все-таки ценная вещь, какие бы бури не витали в окружающем пространстве, мы точно знаем: придет декабрь, и лампочки с восьмиконечными звездами зажгутся над Великой.

Или взять карету, появившуюся в числе первых светодиодных фигур при градоначальнике Петре Слепченко, как и традиция ставить искусственную елку на Октябрьской площади. После 2011-гокаждый год что-то подкупали. В этот раз без новинок - что ж, тоже примета времени.

Такая же примета - несколько изменившийся формат праздника. Пока ничего неизвестно о режиме запуска частных салютов. В прошлом год запрет сняли на праздничную ночь и следующую за ней (надо думать, для тех, кто слишком напраздновался, из-за чего до заветного фейерверка дело не дошло). По массовым гуляньям «решения у нас пока нет» (цитата Бориса Елкина), сказывается не только глобальная обстановка, но и эпидемиологическая.

Так это все мелочи, детали, в которые необязательно вдаваться. Какими бы ни были внешние обстоятельства, через каких-то четыре недели мы будем жить уже в 2025-м. Приход следующего года неизбежен, как и столкновение со всеми атрибутами праздника — одними и теми же из года в год. И в этом их главная прелесть.

Юлия Магера

Теги: #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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