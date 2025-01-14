Блоги / Юлия Магера

Проезд оплачиваем!

Не давая псковичам опомниться, на первой же после праздников короткой рабочей неделе местный автопарк объявил о подорожании проездных. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера возмущена не меньше других пассажиров. Аргументы защитников подорожания она называет издевательскими и в своей авторской колонке разбивает каждый из них.

Огорчения ситуации добавляет тот факт, что прежняя цена продержалась жалкие четыре месяца, последнее (ах, если бы последнее) повышение состоялось в октябре. И вот те на, обнаружили внезапный подарок под разбираемой елкой, с февраля снова здорОво. Октябрьские 100 рублей плюсом, нынешние 200, и вот уже три сотни, как с куста.

Стоимость пакетных предложений на проезд в государственном общественном транспорте Пскова после февральского подорожания:

100 поездок для граждан – 1800 рублей за месяц,

100 поездок для студентов – 1400 рублей за месяц,

100 поездок для школьников – 1300 рублей за месяц.

Как обычно, мы слышим громкие голоса защитников повышения цены. О, всегда находится масса аргументов, объясняющих, почему новая стоимость проезда куда лучше прежней. Эти голоса слышны, потому что принадлежат наделенным властью и влиянием, имеющим доступ к медиа. И вместо того, чтобы использовать все эти прекрасные ресурсы для облегчения жизни простого человека, их задействуют, чтобы объяснить простому человеку, почему он должен быть счастлив от очередного залезания в свой карман. О «более лучших» ценах на автобус издевательски рассуждают те, кто много лет ездит на личном или служебном авто, кто забыл, как автобус выглядит изнутри. И понятия не имеет, как живется людям, вынужденным каждое утро вбиваться в переполненную сцепку, чтобы добраться до работы или учебы.

Словно мы коллективно оказались внутри карикатур из журнала «Крокодил» 70-х годов. На них господин с сигарой не видит бедности из-за собственного пуза, а чувачок в цилиндре для преодоления инфляции дырявит новые отверстия в ремне — не в своем. Реклама колы и брюки в звездочку четко маркируют место действия. Сначала мы сочувствовали угнетаемым с рисунков. Потом стали смеяться над их авторами, решили, что все это враки, и надо срочно перенять ровно этот опыт. Считали, что каждый станет хозяином жизни, чувачком с пузом над звездчатыми штанами. И внезапно обнаружили себя на месте совсем других героев этих картинок. Тех, кому не хватает денег на проезд в автобусе.

Защитники подорожания кокетливо называют его «корректировкой». И заявляют, что вообще-то это — скидка. Да, вот так. Думал станешь платить больше? Нет, Джельсомино, ты будешь ездить со скидкой! Следи за руками. Полная стоимость однократной поездки составляет 38 рублей. А по проездному получится 18, 14 и 13 рублей за одну из ста поездок в зависимости от категории пассажира. Совершенно упускается из вида тот факт, что горожане потому и покупают проездной, а не платят за каждую отдельную поездку, что ездят часто и хотят сэкономить. Ясен пень, с проездным выходит дешевле! Это его главное предназначение вообще-то. Однако степень дешевизны между сентябрем и февралем отличается ровно на 300 рублей в месяц в сторону увеличения — вот такие «скидки».

Еще один постоянный аргумент защитников новых цен — сравнение с другими регионами Северо-Запада. То в Архангельск отправят псковичей, то в Вологду, где бывает еще дороже, а потому радуйтесь, что у вас не так. На этот раз видела сравнение с Великим Новгородом, где проездной для граждан и студентов стоит 3300 рублей, для школьников — 1950 рублей.

Штука в том, что живем мы не в Архангельске, не в Вологде и не в Великом Новгороде. Мы живем в Пскове, городе со своей собственной социально-экономической реальностью, уникальной и неповторимой, как и в любом другом месте. А раз вы так любите сравнивать, что ж, давайте сыграем в эту игру. Она очень увлекательная. Говорите, Великий Новгород? Ну, давайте посмотрим. Удобнее всего это делать через призму государственного и официального РИА Рейтинг, которое трудно обвинить в предвзятости.

Итак, в прошлом году в зарплатном рейтинге Псков стоял на 72 месте, а Новгород — на 50-м. В рейтинге материального благополучия Псков на 60 месте, Новгород на 48-м. По способности населения накопить крупную сумму Псков на 58 месте, Новгород на 47-м. По сроку накопления на первый взнос в ипотеку Псков на 68 месте, Новгород на 44-м. По доступности автомобиля Псков на 72 месте, Новгород на 48-м. По благосостоянию семей Псков на 78 месте, Новгород на 47-м.

Как сравнения? Стоит продолжать? Или уже все понятно о наполнении кошельков новгородцев и псковичей?

Ах, да. Важная деталь. В общественном транспорте Великого Новгорода не существует лимита в 100 поездок на месяц. Мы в Пскове по старинке говорим «проездной», но такого понятия не существует в наших автобусах с ноября 2020 года. Число поездок на месяц лимитировано сотней — в это превратился бывший проездной. Не хватает тебе 100 штук — покупай еще более дорогую безлимитную версию. А не выкатал 100 штук за месяц — все, сгорит твоя покупка.

Это полный абсурд, и я до сих пор не понимаю, куда смотрят контролирующие инстанции. Как можно ограничить использование уже купленной услуги? Месячное ограничение было оправдано, когда существовали безлимитные бумажные проездные. Пассажир, фактически, покупал абонемент, логично, что каждое первое число его нужно было обновлять. А теперь, пардоньте, но 100 поездок уже оплачены! Куда девается то, за что мы заплатили? Автопарк засунул своих пассажиров в двойную петлю, разом ограничив и число поездок, и время их использования. С успехом влезли на елку, не ободрав жизненно важные органы.

Впрочем, у меня есть ответ. В нем еще одна двойная петля. Лимит в 100 поездок нужен для иезутских высказываний про «скидки» и прочие блага. При дележке на 100 стоимость одной поездки выливается в привлекательные 18 рублей. Однако статистика говорит, что средний пассажир в Пскове выкатывает плюс-минус 60 поездок. Ездит на работу, обратно и еще несколько раз по делам. Однако если по цене в 1800 рублей продать 60 поездок, стоимость одной выйдет уже в 30 рублей. Не такая уж большая разница с разовым платежом в 38 рублей, куда солиднее смотрится «скидка» до 18 рублей за одну поездку. Вместе с тем, если оставить 100 поездок неприкосновенными, пока все не будут выкатаны (за полтора месяца, например), то в бюджете автопарка образуется дыра размером с Марианскую впадину.

Наконец, о главном. Каждый пассажир понимает, что обслуживание автобусов дорожает. Зарплаты надо поднимать, пока остатки водителей не сбежали возить мусор за 100 тысяч в месяц. Цена на горючее только растет. Мы это все понимаем ровно потому, что живем в этой же реальности. С нашими очень небольшими на фоне остальной страны зарплатами и с затратами, растущими день ото дня. Буквально вчера принесли квитанции за капремонт, лично в моей с нового года плюс 100 рублей. Также с 1 января изменилась система взимания НДС, быстрее всего это стало заметно по увеличившейся плате за интернет, провайдеры всем честно разослали информацию, что добавляют НДС в тариф. Налог плюсанется везде, не так явно, но ощутимо для кошелька. О продуктах и говорить нечего, каждый поход в магазин превращается в квест для «акционеров»: собери приличную корзину на скидках.

Вот почему такую острую реакцию вызывает увеличение цены за проезд. На семью хотя бы из трех человек получается уже дополнительная и совсем нелишняя тысяча рублей. А где ее взять? И как дотянуть месяц до следующей зарплаты?

Получается, что на нужды автотранспортного предприятия снова скинутся самые небогатые горожане, которым от использования автобусов попросту некуда деться. Сколько скажут — столько и заплатишь. Вот и вся мораль. Согласованность тарифной политики не с цифрами на бумаге, а не с реальными потребностями живых людей? Нет, про такое мы еще нескоро услышим.

Юлия Магера