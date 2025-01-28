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Официальный патриот

28.01.2025 14:43|ПсковКомментариев: 0

Наш автор Юлия Магера возмущена грядущим включением современных композиций в школьную программу пения. Она уверена, что под предлогом усиления патриотизма школьникам привьют отвращение к подобной музыке, а весь эффект сведется к увеличению заработков артистов, на которых проставят метки официальных патриотов. Свою позицию обозреватель Псковской Ленты Новостей изложила в авторской колонке.

 

Соревнование по набиванию школьной программы разной чушью продолжается. На обычную Олимпиаду россиян перестали пускать - не беда. У нас тут собственная олимпиада, специальная. Медали по ее итогам могут вешать на себя те, кто успешно протолкнул свою инициативу в школьные классы. (Эффективность подобных мер навсегда остается внутри нераскрытых скобок. Школа задыхается от обилия нововведений, педагоги - от необходимости отчитываться по каждому из них, а ученики вынуждены добирать знания по общеобразовательным предметам у репетиторов, иначе экзамены не сдать. Зато взрослые дяденьки и тетеньки за счет деградации системы образования могут поставить себе очередную галочку).

На прошлой неделе стало известно, что на уроках пения школьникам предстоит драть горло песнями Ярослава Дронова (Shaman) и Олега Газманова. Министерство просвещение поддержало депутата Госдумы Сергея Колунова в его порыве насытить школьные уроки пения патриотическими композициями. И сейчас он работает с экспертной группой, определяя конкретный состав песенника для учеников с 1 по 8 класс.

«К середине февраля будет составлен рабочий вариант песенника, который затем вынесем на обсуждение профессионального сообщества, - рассказал депутат. - К лету все обсуждения будут завершены, а с 1 сентября, уверен, дети начнут изучать в школах патриотические песни современных авторов, включая Олега Газманова и Шамана».

Погодите-погодите. Эксперты еще не сказали свое веское слово, обсуждение профессиональным сообществом пока не состоялось. К чему конкретные фамилии? Не может же быть, что все уже решено, а соблюдение процедуры - всего-то формальность, чтобы в будущем недовольных можно было ткнуть в бумажку с экспертным заключением. Надеюсь, эксперты из творчества одного исполнителя выберут композицию не про путану из валютного бара, а из репертуара второго - не ту, где поется: «Я не могу позабыть твои руки,
они ласкали до боли и муки». Хотя и эти строчки могут стать частью просвещения, но в несколько других вопросах.

Еще, знаете, какая свербит мысль. Вот сейчас уроки музыки наполнят патриотическими песнями. А что же раньше пели в классах? Вряд ли Pink Floyd, правда? Из своего школьного детства помню песни про солнечный круг с небом вокруг, Высоцкого и Визбора, к новогодним утренникам учили про елочку. Вряд ли репертуар претерпел значительные изменения, скорее всего, он оставался стабилен, пока недавно кто-то не всплеснул руками: «Батюшки! А до музыки-то мы пока не добрались!» И таки добрались.

Между тем, биографии указанных артистов мы пока не знаем. Как и других, чьи имена пополнят составляемый «песенник». В том смысле, что биографии эти далеки от завершения, дай Бог здоровьичка их носителям. Жизнь - штука длинная. Сегодня он «играет джаз», а завтра судьба заложит крутой вираж, и конь есаула понесет другого ездока, а школьную программу по музыке придется спешно корректировать. Все-таки сиюминутным, конъюнктурным вещам не место в школьных стенах. А патриотических песен, повторюсь, уже припасено.

Не то может выйти загогулина, как с издательством «Просвещение». Очень поучительная история из той же сферы образования. Буквально сегодня Федеральная антимонопольная служба сообщила, что издательство перечислит в бюджет более 2 млрд рублей незаконно полученных доходов. Нет, никакую подпольную литературу там не распространяли. Наживались по прямому виду деятельности - на школьных учебниках. «Компания установила монопольно высокие цены на школьные учебники, - сказано в заявлении ФАС. - «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынках издания школьных учебников по предметным линиям «русский язык», «история», «биология». Рост цен на ряд учебников издательства по указанным предметам превысил рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень».

Конечно, издательство «Просвещение» абсолютно само, без всякой помощи оказалось на доминирующей позиции. Так уж получилось, что школы начали и продолжили массово закупать его учебники по конским ценам. А потом вдруг раз - глаза открылись.

Не выйдет ли также и с певцами, каких утвердят для уроков музыки? Уверена, за кулисами уже началось соревнование другого рода. Артисты атакуют составителей «песенника». По нынешним временам это будет своего рода знаком качества: мои песни включены в школьную программу, я официальный патриот. Гонорары можно задирать в разы, и только попробуйте не пригласить на сборный концерт в государственный праздник. А потом будет: «Ой». Заработали лишнего, пользуясь доминирующим положением на эстраде.

Я не берусь судить о творчестве обоих упомянутых артистов. Кому-то оно нравится, кому-то не очень. Одних вдохновляет, другие видят в их деятельности исключительно коммерческую составляющую. Припоминают Газманову гранты на патриотические песни, Шамана упрекают в том, как ловко оседлал волну. Это все дело вкуса. Был бы толк, так и ладно. Можно было бы ради роста патриотизма в молодежной среде закрыть глаза на некоторые нюансы. Мол, если такова цена усиления любви к Родине, давайте ее заплатим. Но именно в этом и скрывается главный подвох. Любовь не продается, а толка не будет.

Слова «обязаловка» и «патриотизм» очень плохо встают в одно предложение.

Обязаловка вообще ни разу, нигде и ни в чем не принесла пользы. Так и тут, выйдет одно сплошное вредительство. Робкие ростки подлинного патриотизма, действительно, пробиваются в молодежной среде. Нынешнему поколению повезло больше, чем нашему. Сейчас ценить свою страну — модно. Сейчас российское — не посконно-лапотное, а свое, родное, любимое. Сейчас молодой человек скривится, если кто-то рядом будет ругать его Родину, а не поддержит разговор в уничижительном ключе, как это было совсем недавно. Без всякой указки сверху чарты разорвала в прошлом году «Матушка-земля».

Именно поэтому включение современных патриотических песен в школьную программу - перебор. Известно, если хочешь возненавидеть любимую песню - поставь ее на будильник. А если хочешь отвратить подростков от какого-либо артиста - начни ставить оценки за исполнение его песен.

Вот это максимально удручает. Отчитаются замученные педагоги о числе спетых патриотических песен на уроках. По какой-нибудь шкале подсчитают подъем патриотических чувств. А весь эффект сведется к тому, что официальные патриоты разложат доход по карманам. Раньше их коллеги обращали барыши с российской публики в недвижимость в Майами. Интересно, как поступят эти.

Юлия Магера

Теги: #школа #дети #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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