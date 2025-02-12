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Блоги / Юлия Магера

Нелюбовь к Пскову

12.02.2025 09:35|ПсковКомментариев: 0

Публикация о «туалетной истории Пскова» вышла в одном из питерских изданий. Проблема отсутствия в центре города общественных точек с буквами «М» и «Ж» на дверях раздута до масштабов катастрофы, грязное белье псковичей вывернуто перед всем Северо-Западом. Огорчение нашего автора Юлии Магеры вызывает тот факт, что статья написана псковичкой. Обозреватель Псковской Ленты Новостей считает, что все дело в нелюбви. Своей точкой зрения она делится в авторской колонке.

 

С месяц назад мне написала одна псковская журналистка. В утвердительной манере спрашивала о спросе на экскурсии по Пскову. Ну, знаете, такая манипулятивная форма коммуникации, когда тебя и не спрашивают вовсе, а вкидывают свои представления, а ты должен кивнуть или горячо запротестовать. Утверждала она, что спрос на экскурсии падает. Почему обратилась ко мне? Несколько лет назад я некоторое время показывала туристам Псков, но сейчас с туристической тропы сошла, так что руководствоваться могу только официальной статистикой, которая говорит, что город от туристов ломится, поток растет (собственно, как и было, когда я водила). Чего хотела моя собеседница, стало понятно, когда писать мне начали уже экскурсоводы. С прямым вопросом: «Ты ЭТО видела?» За подписью упомянутой журналистки в авторитетном питерском издании вышла публикация, поливающая дерьмом сферу туризма в Псковской области.

В статье предпринята попытка вложить в головы читателей одну мысль: в Пскове негде сходить в туалет, вот и не надо туда ездить, турпоток в город как раз по этой причине сокращается.

Мне она писала, видимо, чтобы подтвердить эту свою нехитрую мысль. И все-таки нашла того, кто кивнул головой. У одного из экскурсоводов, действительно, на новогодних праздниках снизился спрос. Так бывает, не на всякий товар находится купец. Однако на основе этих данных журналистка делает далеко идущие выводы о расхождении официальной статистики с реальностью. Еще раз: на основе спроса на услуги всего одного экскурсовода. Во всяком случае, других данных в публикации не приведено.

Имя журналистки называть не буду. У меня нет цели выставить на всеобщее обозрение ее фото с непристойной подписью. Да и нос у меня еще не дорос судить о профессионализме мэтров и мэтресс нашей местной журналистской поляны. Талант неоспорим. Другое дело, к чему он приложен.

Уже слышу упрек: вы на Псковской Ленте Новостей тоже часто критикуете происходящее вокруг. Вы и сами много раз писали о проблеме общественных туалетов. Так и есть. Однако есть и разница. Она в целеполагании. Одно дело погреметь внутри избушки, не вынося сор за ее пределы. Показать, где искривлено пространство для его выравнивания. Подметить непорядок для проведения уборки. Единственное, что движет журналистами ПЛН в таких случаях - любовь к своему городу и региону, желание сделать повседневность жителей комфортнее, логичнее, справедливее. Потому что мы сами - такие же жители, это наш дом, нам и наводить здесь уют.

А какова цель публикации в издании из Северной столицы? Проредить поток пассажиров «Ласточки», желавших осмотреть красоты древнего Пскова, но после чтения о туалетном дискомфорте передумавших? Как должен понимать публикацию читатель, не бывавший пока в Пскове? Примерно так: ну, уж раз местные пишут такое, значит, проблема вселенских масштабов.

Да, в Пскове не все ладно с общественными туалетами. Эту тему десятилетиями преследует злой рок, иначе не объяснить, что даже закупленные несколько лет назад модули так и стоят закрытыми. Почти минула четверть нового столетия, нейросети вошли в широкий обиход, а у нас все еще беда с отправлением самой что ни на есть естественной потребности. Тот, кто разрубит этот узел, навсегда войдет в историю города как великий избавитель - я без шуток. Ну, а пока вот так. Каждый экскурсовод знает, как построить маршрут, чтобы ненавязчиво провести туристов по нужным точкам. Где пускают бесплатно, где платно, а где вообще не надо спрашивать - в этом смысле ЦУМ на Октябрьской площади встал идеально.

Повод ли это для поражающего воображение морального эксгибиционизма? Нам точно надо трясти своим грязным бельем на весь Северо-Запад? И прямо в заголовок выносить сентенции о том, что без подгузников в Псков не сунешься, а потому с туризмом в городе что-то «не так»?

Все это похоже на поведение пятиклассника, впервые увидевшего в учебнике биологии тычинку и пестик, а в пособии по математике встретившего слово «многочлен». В таком разрезе туалетная тема - благодатная почва. В том числе, для передергиваний. В праздники не работал туалет в главном корпусе Псковского музея-заповедника, туристам приходилось отправляться за этим делом в пирожковую. «Пирожковая» - какое убожество. И только местные поймут, что, вероятно, имелись в виду пироговые палаты в старинной купеческой резиденции по-соседству с музеем, одна из самых респектабельных точек общепита. Во всяком случае, других «пирожковых» я в окрестностях не припомню. И надо же, музей не позволил нечистотам затопить древние иконы, начал чинить поломку (а она времени не выбирала, коммунальным неприятностям все равно, праздники на календаре или будни) - потому надо этот поток излить в своей публикации на головы музейных работников. Зато потенциальные питерские туристы ужаснутся. В этом же цель?

Или вот еще мастер-класс, как делать не надо. Идем на выставку трофейной техники, где за порядком, конечно, следят сотрудники в форме. И выбираем ракурс для снимка: полицейские на фоне одного из тех самых неработающих модулей. Менты сторожат закрытый туалет, гы-гы-гы, как смешно.

Была авария в музейном туалете на праздниках? Была. Закрыты модули? Закрыты. Просят в некоторых точках общепита что-нибудь купить, прежде чем отпереть заветную дверь? Просят. Все так. На 89% в статье изложена чистейшая правда. Другое дело, форма подачи. Грубо, некрасиво, неизящно. С издевкой и подковыркой в каждой фразе. С желанием пнуть в больное место и обгадить свой город. Посмаковать его недостатки и получить от этого удовольствие. Как делают, например, релоканты, бывшие работодатели автора «туалетной истории Пскова». Местным публикация дала ноль новой информации, но негативно отразилась на имидже города среди потенциальных туристов.

Красота, как известно, в глазах смотрящего. Каждый выбирает сам, кем ему быть, бабочкой, стремящейся к цветам, или мухой. Поневоле вспоминается давний пост журналистки на личной странице в соцсети. За верность цитаты не ручаюсь, но мысль была в том, что зря не осталась в Москве после получения там образования. Напрасно вернулась в Псков. Между строк: жила бы, как белый человек, а приходится тут барахтаться. Наверно, в этом все дело. В нелюбви. Когда я в редакции обронила, что собираюсь писать эту колонку, один из коллег спросил: «А ты вообще читала у нее что-нибудь приятное хоть о чем-нибудь?»

На набережной реки Великой в Пскове есть граффити с портретом Сергея Довлатова и цитатами писателя. Не помню, есть ли среди них фраза из «Заповедника»: «Взгляните на меня с любовью». В любом случае, это единственное, чего Псков просит от своих жителей. Особенно от тех, кто обладает мощным оружием - словом. Другое дело, как его использовать, для защиты или для нападения.

Юлия Магера

Теги: #туризм #городская среда
Источник: Псковская Лента Новостей
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