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Имярек

В России готовится список, из которого можно будет выбрать имя для новорожденного. Законодатели планируют ограничить фантазию родителей, подаривших нам за последние годы такие шедевры имянаречения как Россия-Святосия-Святороссия, БОЧ рВФ 260602, Савелий-Ямал и Люцифер. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера, приветствуя прекращение фестиваля безумия, видит в инициативе множество тонких мест. Также наш автор вспомнила историю необычных имен, данных псковским депутатом своим дочерям, и нашла редкие имена, полученные недавно родившимися псковичами. Подробности в свежей колонке.

В России ужесточатся правила называния детей. Да, именно ужесточатся. Мало кто помнит, но кое-какие ограничения в отношении имен новорожденных действуют в стране с 2017 года. Тогда на законодательном уровне было запрещено включать в имена цифры и порядковые числительные, специальные символы (за исключением дефиса в двойных именах), аббревиатуры, титулы и бранные слова. То есть какая-нибудь КоролеваПерваяГОСТ2025 утратила шанс появиться. Кажется, бред, но с 2002 года пресса следит за судьбой теперь уже вполне взрослого мужчины, которому отец пытался дать имя БОЧ рВФ 260602. Вовсе это не бессмыслица, а «Биологический объект человек рода Ворониных-Фроловых, рожденный 26 июня 2002 года».

Креативного папу зовут Вячеслав, себе он тоже хотел сменить имя на подобное, но со своими данными, однако отказался от затеи из-за большого числа проблем. Они как раз появились у сына. Тот после отказа в ЗАГСе и вставших на сторону регистраторов судов оказался без свидетельства о рождении, медицинского полиса и прочих не менее полезных документов. В школу пошел с паспортом «Всемирного правительства граждан мира», государство готово было дать мальчику шанс на образование хоть по какой-то бумажке. А в 14 лет юноша получил паспорт с именем Боч. Так и живет теперь Боч Воронин.

Но и с 2017 года новостные ленты наполнились новостями об именах пусть и не таких высокохудожественных, но не менее ярких.

Своих детей граждане нашей страны называли Россия-Святосия-Святороссия, Люцифер, Путин и Шойгу (это двоюродные братья с фамилией Джураевы, родившиеся в семье выходцев из Таджикистана), Кузбас, Конец, Радость, Савелий-Ямал, Герой, Эдельвейс и Апрель (это девочки), Дельфин, Кит, Сахар.

С неуемной фантазией соотечественников пора что-то делать, решили в Госдуме. В конце января вице-спикер Владислав Даванков выступил с инициативой разрешить детям менять имя до совершеннолетия без одобрения родителей, если данное при рождении приводит к травле. Потому что за родительский креатив расплата настигает детей, порой довольно жестокая.

Коллега Даванкова, зампредседателя думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая на прошлой неделе объявила о подготовке списка имен, откуда родители смогут черпать вдохновение.

«Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками. Мы как государство должны защитить детей, мы в этом твердо уверены, - заявила Татьяна Буцкая. - Мы должны дать возможность самореализовываться в выборе имени ребенка, но ровно до того предела, пока не начинается защита прав самого ребенка».

В Пскове каких-то совсем уж диких случаев не было. Больше всего публике запомнились имена дочерей депутата областного Собрания Лидии Драгуновой. Та без отрыва от законотворческой деятельности родила двоих в 2019-м и 2020-м годах. Старшую назвали Юстинианой, младшую — Россияной. Как объясняла их мать, Юсти (так сокращенно девочку называют в семье) получила имя в честь юстиции, которой служат оба ее родителя-юриста. Можно еще вспомнить византийского императора Юстиниана Великого и предположить, что маленькая псковичка носит женский вариант его имени, пусть и не самый распространенный. Мужскую версию все-таки можно встретить чаще и популярнее она за границей, не у нас, Джастин Бибер и Джастин Тимберлейк не дадут соврать.

Интереснее с Россияной. В семье ее сокращают до Росси, и назвали, понятно, в честь родной страны. Креатив, хотя и не собственный. Например, журналисты «МК в Пскове» разыскали еще одну Россияну в Геленджике, та уже вполне взрослая. А мама псковской Россияны поясняла после ее рождения, что специально стремилась выбрать редкое имя.

Законотворцы собираются поставить перед лихо скачущей родительской фантазией запрещающий знак.

Каждый год сотрудники местного ЗАГСа называют самые популярные и необычные имена. Так, в прошлом году родились псковичи Север, Леля, Вивьен, Евника. Не ужас-ужас, но при знакомстве заставят собеседника переспросить: «Как-как?» И жить с этим ребенку, а не родителям. Есть же еще вопрос сочетаемости с фамилией и отчеством. Рядом с именем Вивьен естественным образом будет смотреться фамилия, скажем, Морель, а не Степанова или Рогожко. Вот такие «два мира — два Шапиро». Зачем доводить окружающих до хохота?

Остальные имена из прошлогоднего списка — тоже самые настоящие, просто непривычно ложатся на ухо современного человека. Север — с латыни «строгий», «суровый», в Римской империи была целая династия с этим родовым именем. Евника — древнегреческое, «благоприятная», «добросердечная». Леля — древнеславянское, вроде бы, так звали богиню весны.

Псковским обладателям необычных имен, к сожалению, придется все это объяснять каждому встречному на длинной жизненной дороге.

Плюс появляется риск травли в детских коллективах. Для ее запуска достаточно выделяться хоть чем-нибудь. Имя — прекрасный повод. Пытался быть оригинальным, а оказался просто смешным. Часто до родителей это не доходит, потому что смеются не над ними, а над ребенком. «Они просто ничего не понимают, не обращай внимания».

Как обычно, сомнения вызывает реестр разрешенных имен. На «Портале ЗАГС» уже сейчас есть список имен, которыми россияне называли своих детей в разные годы. В нем 12311 пунктов. С 2021 года можно посмотреть наиболее популярные и редкие имена с масштабированием на всю страну или разбивкой по региону. В уже идущем году в ТОП-5 мужских имен в Псковской области оказались Артем, Михаил, Александр, Иван и Дмитрий, женских — Варвара, Василиса, София, Мирослава, Мария. Среди редких имен встречаются Марсель и Милита. Надо думать, что сейчас составители официального реестра чистят список из ЗАГСа от всего, что не соответствует отечественным традициям имянаречения. Проблема в том, что эти традиции нигде не прописаны. Назвали в 2021 году псковичи свою новорожденную дочь Севиль — все, теперь есть такая традиция. Да и кто будет решать: вот это имя звучит экзотически, а вот это, вроде, ничего. Слух-то у всех разный. И как быть всем тем уже вполне взрослым людям, чьих имен не окажется в итоговом списке? Как это должно быть воспринято? Как сигнал о неполноценности?

Имя — важнейшая часть идентичности личности. А если тебя нет в списке, то ты автоматом получаешься какой-то несуразный.

С одной стороны, дело это важное и нужное. Несколько укоротить крылья полету родительской фантазии, действительно, не повредит. Но в таком тонком вопросе хотелось бы увидеть широкое общественное обсуждение. Зачастую, общество узнает о важных параметрах законопроектов в момент их принятия. Все, вам теперь с этим жить. В истории с именами хотелось бы избежать такого сценария. Дать людям возможность изучить список и всерьез отнестись к замечаниям, которые непременно возникнут. Чтобы у граждан сложилось ощущение, что уж на имена-то своих детей они в состоянии повлиять. Иначе есть риск превратить чувствительный вопрос с болезненный.

С другой, не удивляет же нас сегодня имя Владлен. Вполне себе обычное, хотя когда-то было новаторским сокращением от «Владимир Ленин». Не режет слух женское имя Сталина — тоже понятно, в честь кого так называли сегодняшних старушек. Ким — коммунистический интернационал молодежи. Мэл(с) — Маркс, Энгельс, Ленин, (Сталин — опционально). Придуманные искусственно, они стали маркером времени, в которое родились их обладатели. Как станут сегодняшние Вивьены и Марсели. Так что, может быть, никакие официальные списки нам не нужны. Время само всех расставит в собственном реестре.

Юлия Магера