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Прогулка под контролем

В России появятся официальные туристические тропы, оборудованные для прогулок на день или сразу несколько. Концепция советских походов обрастает современным бюрократическим «мясом», без которого ни денег на инфраструктуру не выделить, ни ответственного не назначить. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера огорчена тем фактом, что без госконтроля вскоре невозможно будет выйти на прогулку. Своим взглядом она делится в авторской колонке.

В России создают национальную систему туристических троп. Хотела сначала написать «создадут», потому что разговор идет, как это часто бывает, о событиях в неопределенном будущем времени. Но бюрократическая машина уже неспешно вращает свои шестеренки. Так что — «создают». А вот «создадут» ли, бог весть. Однако любопытно глянуть на процесс. Увиденное относится не столько к туризму, сколько к тотальному забюрокрачиванию любой сферы жизни.

В самом деле, может ли быть что-то более настраивающее на легкость восприятия, чем слово «туризм»? Какие первые ассоциации? В первую очередь, отдых. А на отдыхе обычно расслабленно, весело, познавательно, вкусно, загорательно, купательно и покупательно. Одним словом — приятно. Будь это зимние покатушки в собачьей упряжке по льду Байкала или летнее поедание кукурузы на пляже в Адлере.

Порой кажется, что иные функционеры весь смысл своей деятельности сводят к тому, чтобы слово «приятно» было произнесено как можно реже.

Несмотря на все достижения цивилизации, развитие гостиничной сети, все еще немало тех, кто выбирает «дикий» отдых. Конечно, сегодня нет верениц автомобилей, двигающихся через всю страну, чтобы их пассажиры могли на две недели разбить палатку в окрестностях Сочи и кипятить воду на костре в железном чайнике. Все-таки популярность такого формата в советское время объясняется его, подчас, безальтернативностью. Или ты вот так проводишь отпуск у моря, или никак. Однако люди все еще жаждут соединения с первозданной природой. Готовы несколько дней идти пешком, чтобы насладиться красотами родной страны, обув трекинговые ботинки — вот, как проводят свой отпуск современные «дикари».

Понятие трекинг вмещает в себя довольно широкий спектр активности, от прогулки на пару часов до похода на несколько дней. Важно преодолевать некоторое расстояние и делать это пешком — вот и все правила. Если идешь не по заповеднику, не по национальному парку или частной земле, заночевать можно в палатке под первой приглянувшейся сосной, главное — выбрать место подальше от муравейника. Собственно, ничего нового, старый добрый поход в современной обертке. Тропы, проложенные для таких походов еще в советское время, все еще притягивают туристов. Самая знаменитая — «Всесоюзный туристский маршрут №30», по нему за пару дней можно сквозь Кавказский хребет выйти к морю у Сочи. Несмотря на то, что бывшие стоянки на пути давным-давно приватизированы и превратились в частные базы отдыха, тропа, где сменяются несколько климатических зон, не забыта.

Туристические тропы проложены по стране много десятилетий назад. Кадр из фильма «Спортлото-82».

Времена сейчас такие, что множество советских практик вытаскивают из пыльных сундуков. Отчасти, этот подход оправдан. Уж слишком много «ребенков» выплеснули из общего таза тридцать лет назад. Да только получается все какой-то эрзац, плохонькая копия, сводящаяся к оболочке без наполнения.

Вот и с туристическими тропами, боюсь, получится такая же история. Впервые о создании национальной системы туристических троп заговорили в 2023 году. На прошлой неделе появилась информация, что готов текст соответствующего законопроекта. Сильно: два года потратить на черновик, с которым еще работать и работать, а после принятия к этой бумажке создать еще миллион других бумажек, без которых не сдвинется ни один камень под ногами туриста. Это раньше можно было проложить маршрут, построить на нем несколько приютов, прибить к деревьям указатели. А ныне? Во-первых, земля вся чья-то, необязательно государственная. Во-вторых, кто-то должен отвечать за тропу, проход по которой превратится в настоящий экскурсионный тур. Сами тропы хотят сделать бесплатными, но пользование инфраструктурой на них, конечно, будет построено на товарно-денежных отношениях. Чтобы эта инфраструктура появилась, государство готово выделять гранты на развитие туризма, но без специального закона беда: нет определения «туристической тропы», непонятно, куда направлять финансирование. Отвечать за эту инфраструктуру будут некие «операторы» (вроде тех, что сейчас вывозят мусор из наших дворов или делают капремонт). Закон предусматривает возможность прокладки троп через частную территорию. И на любое телодвижение должна быть своя бумажка, иначе уже не работает.

В общем, хорошую идею на стадии воплощения зарегулируют вусмерть. Дело движется по стандартной схеме, государство обнаружило уголок, где жизнь идет сама по себе, без контроля и надзора — и срочно кинулось это исправлять.

В Псковской области в последние годы трекинговый туризм народился как-то сам собою, без всякого импульса со стороны. Есть соответствующий запрос — находятся те, кто готов его удовлетворить. Например, на хуторе под Изборском живет бывший петербуржец, который водит по Мальской долине. Или жительница Пскова организует прогулки, совмещенные с поездками, до живописных локаций группу доставляют на автобусе, а после выгуливают 10-20 км по типично псковским далям. Он — самозанятый, она — ИП, все официально. Работа по новому закону, когда он будет принят, добавит в их работу только дополнительную сертификацию, маркировку, отчетность. И никакой новой ценности участникам прогулок не даст.

То, что подразумевается как помощь, окажется помехой и избыточным контролем.

Помните свой школьный поход? Может быть, вы ходили с классом в конце мая по ближайшим окрестностям, всего на один день, вечером уже были дома, источая ароматы костра, на котором только что впервые пекли картошку и жарили хлеб на палочке. Или, достав из рюкзака палатку, вы ночку-другую провели внутри спального мешка. Так вот современным детям вся эта походная романтика недоступна. Во всяком случае, не с одноклассниками. Все из-за невероятной забюрократизированности процесса. Организатор детского похода должен собрать неадекватное количество справок и едва ли не собственной кровью расписаться в ответственности за каждый волосок на головах подопечных. А педагогу оно надо? Теоретически организация возможна. На практике мало какой учитель согласится взваливать на себя еще и это бремя. Закончился учебный год? Слава богу, до встречи в сентябре. В итоге событие, которое могло бы иметь мощное воспитательное воздействие, вынесено за скобки образовательной системы.

Вот и имеем еще один элемент сюрреалистичности окружающей реальности. Взрослые недоумевают, почему детей не вытащить из гаджетов. Зачастую, это те же самые взрослые, которые под эгидой детской безопасности сделали все, чтобы, фактически, невозможной оказалась организация школьных походов, этой традиционной для нашей страны формы детского досуга. Начальные навыки выживания в природе, новые впечатления, сплочение коллектива, познание окружающего мира — все мимо.

Теперь такая же участь постигнет взрослые походы. Облюбованные ценителями природы места станут частью официальных троп со всеми вытекающими. В воздухе поднимется бумажная метель из «дорожных карт», директив, сертификатов и отчетов: еще одна область частной жизни будет поставлена под контроль.

Юлия Магера

Иллюстрации созданы с помощью нейросети Kandinsky