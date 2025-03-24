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Блоги / Юлия Магера

Феномен турдизи

24.03.2025 12:24|ПсковКомментариев: 0

Пока мужчины пытаются запретить россиянкам смотреть турецкие сериалы, обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера пытается разобраться в феномене популярности этого продукта среди отечественных зрительниц. В своей авторской колонке она рассказывает, как импортный контент укоренился на местной почве и в чем секрет его популярности у наших женщин.

 

«Если у мужчин есть свои дела, они спокойно могут заняться ими», - хотела бы я начать свою колонку с этой известной фразы из советского фильма «Москва слезам не верит». Но по всему получается, что некоторые мужчины нашей страны все свои дела переделали и решили вторгнуться на чисто женскую территорию. Они обратили внимание на турецкие сериалы и их популярность среди прекрасной половины народонаселения. Но не для того, чтобы пополнить ряды зрителей – нет, конечно. Все, как обычно: импортный телевизионный продукт предложено запретить.

Кадр из сериала «Зимородок», прямо сейчас одного из главных турецких хитов.

С требованием прекратить в России показ турецких сериалов выступила общественная организация «Ветераны России». Вероятно, ее члены выполнили не только мужские дела в широком смысле, но и порешали все проблемы по своему непосредственному профилю. А потому обратились сразу в Госдуму, Роскомнадзор и Минкульт (спасибо, в «Спортлото» не написали). Турецкие сериалы были обвинены в снижении рождаемости и даже в разрушении культа семьи, потому что «дамы, насмотревшись таких мыльных опер, теряют интерес к нашим кавалерам, ожидая от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией».

Совершенно очевидно, что никто ничего не запретит. Не только в силу бредовости идеи (мало мы, что ли, видели воплощенной чуши). Есть еще несколько очень важных факторов. Во-первых, показ турецких сериалов на российских телеканалах и отечественных видеоплатформах – серьезный бизнес, собирающий прибыль на рекламе и подписке. Вряд ли его владельцы дадут забить свою дойную корову каким-то общественникам, пусть и с громким названием. Во-вторых, в современном мире с его высоким уровнем цифровизации невозможно перекрыть информационный кран. Голливуд, вон, сам себя для нас «запретил». И что? Кто-то хотел, но не сумел посмотреть «Барби» или вторую «Дюну»? Не было такого. К тому же, турецкие сериалы завоевали любовь российских зрительниц, распространяясь полулегально. Вот на этом моменте хочется остановиться чуть подробнее.

Оставим в стороне абсурдные фантазии запретителей. Куда интереснее посмотреть на сам феномен популярности в России турецких сериалов.

Первый крупный успех настиг турдизи (сокращение от türk dizileri – турецкий сериал) с проектом «Великолепный век» о временах султана Сулеймана, выходил он с 2011 по 2014 год и был продан в десятки стран. Телеканал «Домашний», познакомивший россиянок с этим продуктом, до сих пор периодически собирает на повторах солидную аудиторию. Бурак Озчивит, сыгравший одного из персонажей, все еще большая звезда в России. Это тот жгучий усач из недавней рекламы «Пятёрочки» и прошлогодних «Ёлок».

Прошлогодняя промо-кампания российского супермаркета с участием турецкого актера.

Быстро стало понятно, что публика хочет еще. Производство сериалов в Турции быстро встало на поток. Массовость не оказалась равна потери качества. Тут надо понимать, как в Турции устроен телерынок. Конкуренция – жесточайшая. Из-за нее производители вынуждены тщательно следить за рейтингом. Если какой-то сериал опускается ниже определенной планки, его безжалостно закрывают. Поэтому остросюжетность (в рамках заданного жанра), число интриг на единицу эфирного времени, «вот это поворотов» по-настоящему зашкаливает. Ориентируются турки в вопросах рейтингов исключительно на аудиторию внутри страны, однако международному успеху это никак не вредит.

Так что, если видите проект, состоящий из двух, а то и трех сезонов, будьте уверены – перед вами гарантированный хит.

Что хорошо турчанке, то понятно и близко женщинам по всему миру. Гулящий муж, коварная соперница, жестокий отец – проблемы у всех одинаковые. Их демонстрация, помноженная на национальный колорит, дает взрывной эффект. Колорит этот, отличающий турецкие проекты от унифицированного западного стандарта, как оказалось, ничуть не мешает продавать проекты по всеми миру, напротив, придает им особенный шарм.

«Домашний» и «Ю» после «Великолепного века» стали закупать другие продукты, но не в том количестве, которое могло бы удовлетворить жадный интерес зрительниц. Поэтому контент со скоростью пожара начал распространяться «самосевом». В соцсетях появились группы, через которые за малую копеечку (50-100 рублей за серию) можно было получить доступ к переводу очередного выпуска любимого проекта. Можно сказать, что на российской земле турецкие сериалы укоренились сами собою, без всякого целенаправленного продвижения. Просто потому, что оказались интересны аудитории. Видеоплатформы не сразу сообразили, какой жирный кусок пролетает мимо рта. Крупные игроки пришли работать на уже вспаханное поле. Зато сейчас, например, на «Иви» самые громкие проекты можно смотреть в трех вариантах: в синхронном переводе одновременно с Турцией, в простенькой озвучке сразу после выхода или в качественном переводе с профессиональными голосами примерно через неделю. Только не забывай оплачивать подписку.

В России турецкие сериалы легли на благодатную почву, подготовленную десятилетиями туризма по системе «все включено». Большинство россиянок побывали там в холе и неге, недоступных в будничной жизни. Не нужно думать, что приготовить – семья за шведским столом накормлена сытно, разнообразно и не тобой. Можно валяться на пляже или поехать на экскурсию по старинным развалинам. Вечером будет шоу, а потом дискотека. Дети присмотрены в «мини-клубе». Практически, восточная сказка, пусть и длится она всего семь-десять дней.

Просмотр турецких сериалов – возможность на пару часов (серии длинные, это еще одна отличительная особенность турдизи) вернуться в эту сказку. Богатые интерьеры, завораживающие локации, захватывающий сюжет, сложные характеры, обильно населенный персонажами мир, в котором каждый может найти близкую для себя историю – вот ради чего россиянки смотрят турецкие сериалы. А вовсе не ради той мути, которую себе нафантазировали общественники. Не ждет российская женщина, что из-за угла появится Серкан Болат и решит все проблемы. Тем более, появление подобных персонажей в жизни экранных героинь сулит им мало приятного. Турецкие сериалы – сказки только по своей форме. Содержание очень часто сводится к формуле «родился, пострадал и умер». Нет однозначно положительных героев, как нет и счастливых. Возможно, еще и в этом секрет популярности турдизи в России. Турция тоже для грустных.

Серкан Болат – главный герой мега-популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

Россиянки бы и рады смотреть что-то подобное на отечественном материале. Но вот загвоздка. Про «настоящих мужчин» снимают как раз для мужчин. Я имею в виду сериалы на канале НТВ. Прямо сегодня там показывают «Морских дьяволов», «Самозванца» и «Чужой район» – примерное содержание, как и целевую аудиторию, можно понять по названию. А для женщин на этом канале шел… турецкий «Зимородок».

Какие мужские образы предлагают популярные отечественные проекты? Павла Прилучного в роли хозяина притона с эскортницами в сериале «Жизнь по вызову» да Михаила Пореченкова в образе сбежавшего на север криминального авторитета в «Полярном». Чего же тогда удивляться, что зрительницам оказываются ближе Ферит Корхан и Фатих Унал?

Отечественная сериальная индустрия при всем ее развитии в последние годы не смогла удовлетворить простейший запрос зрительниц на красивую картинку и обсуждение вопросов, волнующих женскую аудиторию.

В России сериалы не просто не создают новые привлекательные мужские образы – со старыми-то справиться не могут. Даже «Войну и мир» несколько лет назад пересняли британцы с ВВС. Признаемся честно: сделали это талантливо. Только вот современному зрителю Андрей Болконский изрекает истины под небом Аустерлица на английском языке. С другой стороны, в прошлом году большой ценитель творчества Тарковского Сарик Андреасян экранизировал «Евгения Онегина». Судя по отзывам критиков и рисковых зрителей, лучше бы у нас еще 200 лет роман Пушкина не трогали, чем вот так.

В сухом остатке получается картина, столь же трагическая, как основная сюжетная линия в турецком сериале. Нет умения перенести на экран уже готовые сильные классические образы. Уж тем более – создать собственные. А крайними отчего-то назначили женщин-зрительниц. Вероятно, от собственной творческой импотенции.

Юлия Магера

Теги: #сериал #Турция
Источник: Псковская Лента Новостей
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