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Курёха и картоха

06.05.2025 14:32|ПсковКомментариев: 0

Майские праздники — традиционное время принятия россиянами «позы страуса» на своих огородах. Только на первый взгляд нынешнее изобилие в магазинах обессмысливает выращивание собственного урожая. На полках супермаркетов сегодня можно запросто наткнуться не только на откровенную дрянь, но и на продукты опасные для здоровья. Обработка дачных участков превратилась из средства экономии и даже выживания в дело затратное, но окупаемость его лежит уже в нематериальной плоскости. А те, у кого своей земли нет, стараются обзавестись проверенными поставщиками домашних овощей и мяса. В своей авторской колонке обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера пишет о том, почему потребители все чаще обходят полки супермаркетов стороной.

 

Раз в несколько недель владелец куриной фермы под Псковом Алексей скидывает в чат на 265 человек информацию об очередной дате развозки по городу тушек домашних бройлеров. Дело это непредсказуемое, поэтому мы, участники чата, терпеливо ждем следующей партии. Условия простые: кило стоит 350 рублей, в каждой тушке 2,5-3 кг, от трех тушек доставка бесплатная. Внутрь каждой аккуратно вложены потрошки, если накопить их в морозилке с нескольких доставок, получается великолепное жаркое из печени и сердечек.

Я про себя Алексея называю «куриный король». Неимоверно рада, что однажды наткнулась на его объявление. Там, в частности, было написано, что «после нашей курицы вы не захотите есть магазинную». Это чистая правда. Да магазинную и раньше есть не больно-то хотелось. Все видели странные аномалии, возникающие в процессе приготовления куриных запчастей из супермаркета. Начнешь варить, и вместо бульона получишь мутное месиво. В процессе запекания противень до краев заполняется жижей. Что это? И почему мы должны этим питаться?

Есть у меня и «картофельная леди» Оксана, которая всю зиму привозит клубни аж из Палкинского района. Удобно, что можно заказать небольшую сетку, в городской квартире объемы хранить негде, а в нынешнюю пору картоха быстро прорастает, жаждет быть закопанной в земле, чтобы по осени возродиться в десятикратном размере

Вешний день год кормит, и удлиненную передышку посреди рабочих будней счастливые обладатели собственного клочка земли используют для сакрального процесса захоронения проросшего картофеля. Другие овощи сажают и высевают в разное время, кто-то сверяется с лунным календарем, кто-то отталкивается от свободного времени и размера рассады. Но праздники прочно забронированы за одной культурой.

Майские и картошка — две вещи нераздельных.

Ценность выращенного урожая за последние тридцать лет кардинально изменилась. В советские годы дачи превратились из чеховских летних приютов поиздержавшихся аристократов в место обеспечения личной продовольственной безопасности. Особенно бурный расцвет пришелся на послевоенные годы, когда, в том числе, в псковской глубинке выделяли участки для переживших блокадный голод ленинградцев. И местных не обижали. Колоссальные массивы садовых товариществ вокруг Пскова были буквально отвоеваны у леса, старшее поколение еще помнит, как приходилось корчевать сосновые пни по берегам Черехи и Кеби. Когда в магазинах лежала картошка, сгнившая еще на овощебазе, выбор занятий на даче был очевиден — сажать и копать. В 90-е шесть соток стали спасением от следующего витка настоящего голода.

Потом экономическая ситуация в стране выправилась, благосостояние граждан пошло вверх. Центром дачи стала не картофельная борозда, а мангал с кустами пионов и роз вокруг. Над старшим поколением, все еще не выпускавшим лопату из рук, стало принято посмеиваться. В магазинах же полно всего! Да и простые расчеты недвусмысленно показывали: картошка и прочие овощи с дачи сделались золотыми с учетом транспортных расходов и затраченных усилий. А потом постепенно пришла простая и ясная мысль. Дело вообще не в деньгах.

И вот уже тот, кто раньше хихикал над своей бабушкой, сам зажигает в марте ультрафиолетовую лампу над подоконником — так рассада кустится пышнее.

Дачи переживают ренессанс. Удовольствие это и впрямь не из дешевых. Нужно купить семена или готовую рассаду, удобрения, инструмент от тяпки до триммера, регулярно ездить на «фазенду». Но выгода теперь в другом — в собственном здоровье. Экономия все еще в тренде, но появилось много информации о питании, и пришло четкое понимание: мы, действительно, — то, что мы едим. Организм строит сам себя исключительно из того, что в него положили. Не будешь следить за качеством питания — потом больше потратишь на таблетки.

Те, кому не повезло обзавестись участком, или те, у кого нет желания примыкать к дачной субкультуре, ищут проверенных поставщиков, своих «куриных королей» и «картофельных леди». Проверенных — ключевое слово, с домашним продовольствием велик риск наткнуться на антисанитарию, так что «своих» надо тщательно выбирать. Но результат того стоит.

За «курёхой и картохой», этими двумя столпами питания российской семьи, все реже хочется идти в магазин. Про качество птицы мы уже упомянули, но и картошка заставляет морщиться не меньше.

Во-первых, цена. Видели, что делается? В магазине килограмм картофеля стоит под сто рублей и выше. Во-вторых, качество. Как будто золотой середины не существует, клубни или мелкие, изрезанные, в глазках и со следами порчи, или размером с кулак боксера, ровные и гладкие, прибывшие прямиком из африканского Египта. Глянешь на этот идеал, и аппетит пропадает напрочь. Сразу шевелятся нехорошие мысли про то, как эту картошку такой глянцевой вырастили.

Да и остальные продукты не лучше. В ленте то и дело мелькают пугающие заголовки. В мясе для шашлыка находят кишечную палочку, в колбасе — «мясной клей», запрещенную добавку, потенциально вызывающую онкологию, в пельменях — патогенные бактерии, а магазин «продуктов для здорового питания» отравил покупателей салатом с фасолью. Прибавим к этому горы фальсификата, даже у самых уважаемых производителей содержимое упаковок может расходиться с заявленным составом. И становится понятно, почему все больше людей предпочитает обходить супермаркеты седьмой верстой.

В современной России надо вести максимально маргинальный образ жизни, чтобы голодать. Сейчас все сыты, простые базовые продукты — овощи, крупы, птица и мясо, молоко — по карману каждой семье. Вопрос ставится уже о качестве. Дороговизна здорового питания — вредный миф. Накупить в «нищемаркете» колбасы по 350 рублей за килограмм или заказать за те же деньги домашнюю курицу — деньги те же, но отличие колоссальное. А если разница видна, и платить больше не приходится, то выбор очевиден.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
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