Блоги / Юлия Магера

Поближе к реальности

Очень интересный вопрос поднял депутат законодательного собрания Петербурга Павел Крупник. Он попросил Минпромторг проверить на моральность игрушки в стиле японских комиксов и мультфильмов. Обозреватель Псковской Ленты Новостей считает, что образы гипертрофированной женственности, которые несут обсуждаемые фигурки, формируют у подростков нереалистичные представления о женской внешности. В своей авторской колонке Юлия Магера пишет о том, какие опасности это несет.

Нет ли порнографии в фигурках из манги и анимэ, которыми завалены маркетплейсы? Такой вопрос задает народный избранник. Непристойные позы и нижнее белье, в которых лепят эти фигурки, на что-то такое намекают.

«Категорически нельзя допускать проникновения в детскую сферу сексуализации и элементов нездоровых отношений, вредящих гармоничному развитию личности маленького человека», - сказано в обращении Павла Крупника в торговое ведомство.

И вот, вроде бы, попахивает запретительными мерами, а за последние годы все устали от заголовков со словами «предлагают запретить». Но не все запреты одинаково вредны. Например, не разрешено у нас продавать кокаин на каждом углу, такова забота о физическом здоровье нации. Осмелюсь сказать, что в случае с мультяшными фигурками речь идет о ментальном здоровье.

Рискую примерить на себя образ бабки на завалинке, а все-таки скажу. Насмотрятся на своих анимэ-тян, а потом забывают, как в реальности выглядит настоящая женщина. У мальчиков подспудно формируются нереалистичные представления о девичьих телах.

Как выглядят нормальные женщины? Да по-разному. Идеалы вышагивают по подиуму, а обывательницы имеют интересные черты во внешности — не изъяны, а индивидуальные особенности, присущие живым людям. У одной щечки круглые, у другой животик, третьей в генетической лотерее выдали мясистые голени, или чуть выступающую челюсть, или длинноватые пальцы на ногах. И почти все с разной степенью целлюлита, вторичным половым признаком, сигнализирующим о фертильности, то есть о способности к деторождению.

А какова «модель женщины» в анимэ-мире? Широко распахнутые глаза (гиперкомпенсация национального комплекса страны исхода), арбузные груди, идеально округлые бедра, тончайшая талия, удлиненные туловище и конечности. Гуманоид, человекоподобное нечто. Образ максимально сексуализированный, не зря на маркетплейсах карточки с такими фигурками и наклейками скрыты заглушками «18+». Все это еще и на грани, допустимой Уголовным кодексом, личики-то у всех грудастых персонажей нарочито детские. Можно до пены у рта доказывать, что персонажи совершеннолетние, но посыл, заложенный в образы, яснее ясного.

Кто-то скажет, подумаешь, фигурки. Но давайте не забывать, что это все еще игрушки, пусть и для подростков (для взрослых мужчин, увлеченно уставляющих полки таким добром, у меня плохие новости, с этим пусть разбираются психологи, а мы все-таки остановимся на детях). Что такое игра? Конструирование реальности. Когда маленькая девочка укладывает пупса в крошечную колыбель, как бы кормит его с ложечки, поет ему песенки, она примеривается к роли матери. У игры есть и другие функции. Специалисты говорят, что в процессе поддерживается интерес ребенка к определенной сфере, у него укрепляется память, юный мозг впитывает нормы и правил, в личность вносятся изменения, ребенок получает новую информацию и определяет спектр своих интересов. Экстраполируем все это на взаимодействие мальчиков с фигурками в японском стиле. И получим полный отрыв от реальности в вопросе межполового взаимодействия.

Унификацию стандартов женской красоты мы 30 лет назад уже проходили с приходом кукол Барби и китайских аналогов на отечественный рынок игрушек. Игра с неказистым пупсом в «дочки-матери» прервалась, на смену ей пришло разыгрывание сценок от лица легкомысленной блондинки. Одновременно с этим сменилось представление о том, что есть норма в женской внешности. Вспомним советские фотографии с пляжей, на которых женщины с самыми обычными фигурами наслаждаются солнцем, фруктами и отпуском. Без тени стеснения они смотрят в камеру. А чего стесняться? Как еще должны выглядеть женщины? Однако заграничная кукла быстро показала — как. Конечно, не только в кукле дело, в общем культурном фоне. На телеэкранах показывали идеалы женской красоты, а глянцевые журналы объясняли, как добиться заветных 90-60-90: пыточными диетами на кефире или яйцах. А добиваться надо, межполовые отношения — рынок, где всяк — и товар, и купец. Если хочешь иметь возможность выбирать, надо соответствовать. Словом, женщины приобрели чудовищных размеров комплексы по поводу своей внешности.

Сейчас маятник качнулся в другую сторону. На мам и старших сестер нынешних 20-летних было оказано столь сильное давление, что сегодняшние молодые выбрали совсем покинуть торговую площадку. В том числе, и отсюда мода на оверсайз. Присмотритесь на улице, во что одеты юные тела — преимущественно, в бесформенные мешки. Хотели рассмотреть фигуру? Обломитесь! По этому поводу, кстати, очень сильно возмущаются граждане, чья молодость пришлась на девяностые и нулевые, а сегодня они ближе к предпенсионному возрасту. Вопиют, мол, где каблуки и мини-юбки? Чего это женщины больше не хотят услаждать ничьи взоры? Сами при этом на шпильки становиться не желают. А что не так? На каблуках в любимом многими «раньше» щеголяла аристократия, вот и почувствовали бы себя баронами.

В итоге, что мы получаем. Мальчики (а именно они в пропорции 70/30 являются основными потребителями анимэ и сопутствующей продукции) погружаются в вымышленный мир. А девочки из нынешнего поколения все чаще отказываются от гонки за соответствие чьим-то представлениям о прекрасном. Принимают себя и требуют такого принятия от других. А у мальчиков картинка не бьется. Где вот эти все, с двумя дыньками в верхней части тела?

В демографическом смысле обслуживание фантазий пубертатных подростков может дорого обойтись — мальчиков пора возвращать в реальность.

Тянки не размножаются. Рожают и воспитывают детей реальные живые женщины. Или не рожают (это мы хорошо видим по статистике). Один из аргументов: «Не от кого». Не в смысле, что мужчины разом испарились. Но часто инфантильны, далеки от реальности. От таких рожать не хочется.

Тут мы, конечно, снова упираемся в вопрос полового воспитания в школах. Давно его пора ввести, но поборники нравственности исходят из, как мне кажется, ложной посылки. Дескать, приведет это только к разврату, если объяснить детям, чего там и как устроено у противоположного пола и у них самих. Но позвольте! Рано или поздно, подростки все равно познают и эту часть взрослой жизни. И лучше бы они после этого не становились героями шоу «Беременна в 16», клиентами венерологов. А в процессе не пытались нанести друг другу травмы, «просветившись» с помощью фильмов для взрослых, на съемках которых дежурят медики. В том же школьном курсе не худо было бы предусмотреть криминальный раздел, чтобы хорошо информированные дети понимали, в какой момент могут стать жертвой преступления, какие поползновения в их сторону являются ненормальными и как ненароком не оказаться вовлеченными в занятия проституцией, не стать живым товаром.

Словом, для всех полезнее будет держаться поближе к реальности. Для начала протереть очки и присмотреться, во что играют наши дети.

Юлия Магера

В качестве иллюстрация использованы фотографии из карточек товаров на Ozon и Wildberries