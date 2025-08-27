Блоги / Юлия Магера

Славянка-северянка с бананом и манго

Бананы и манго, прочно занявшие место на столах россиян, с думской трибуны названы продуктами, не соответствующими генетике граждан страны, - в отличие от картошки и огурцов. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке напоминает, чем полезны экзотические плоды отечественным организмам, и вспоминает, как всего полтора столетия назад крестьяне топили в крови русскую деревню, бунтуя против не менее экзотического тогда картофеля.

Рассказываю уж, как есть. На редакционной планерке в начале недели ржала, как лошадь, называя коллегам тему предстоящей колонки. А вы попробуйте сами вслух произнести фразу и не расхохотаться: «В организмах россиян не усваиваются бананы и манго».

Я себя считаю самой что ни есть среднестатистической россиянкой. Однако ж в моем организме не далее как вчера прекрасно усвоилась половинка манго, а прямо сегодня - целый банан. И ничего, сижу, пишу. Хотя со мной на физиологическом уровне должно было произойти нечто ужасное.

Во всяком случае, депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила через «Парламентскую газету»: «Лето - это период, когда стол наполняют не просто свежие ягоды, фрукты и овощи, а те, что выросли в нашей полосе, ведь организм генетически настроен на картофель, морковь, землянику, огурцы, а не на бананы или манго».

Очевидно, выданный мне при рождении организм прекрасно настроен на витамины В6 и С, калий, магний и все прочее, чем богаты бананы. Содержащиеся в них микроэлементы помогают укреплять иммунитет, противостоять стрессу, лучше спать. А вещества из манго помогают контролировать уровень сахара в крови и профилактировать заболевания сердечно-сосудистой системы, улучшают память, настроение и сон, защищают глаза и кожу от воздействия ультрафиолета, укрепляют волосы и ногти, улучшают состояние кожи и - в этом месте радетели за демографию должны вскричать: «Бинго!» - усиливают мужскую потенцию и улучшают качество биологического материала. Об этом пишут не безвестные копирайтеры в сети, а сообщает на официальных ресурсах Денис Буханцев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Не будем забывать о том, что это попросту вкусно. При этом, не очень калорийно. Хоть банан, хоть половинка манго - это примерно 100 ккал. Отличный перекус. Банан еще и удобно брать с собой за счет естественной упаковки.

Банан вообще давно стал одним из важнейших национальных продуктов. Основатель федеральной сети супермаркетов как-то рассказывал о небольшом фокусе. Чаще всего в продуктовых корзинах россиян можно встретить бананы и яблоки. Поднял цену на один из этих товаров на рубль - получил миллиард на счету. Опустил на тот же рубль - быстро распродал партию, завози следующую. Работает безотказно и быстро за счет высокой привлекательности для покупателей бананов и яблок. Поди еще разбери, местные ли там яблоки лежат.

А в манго достаточно клетчатки для поддержки пищеварения. Проникновение плода на столы россиян - феномен, который еще предстоит изучить антропологам. В последние лет пять «чудо-овощ манго» совершил настоящую экспансию. Специально зашла в ближайший к редакции продуктовый. Сходу насчитала несколько позиций.

Плоды манго.

Слайсы сушеного манго.

Желейные конфеты из манго.

Консервированный манго.

А сколько еще соусов с его добавлением и манговых прослоек в шоколадках и печенье.

Впрочем, картофель, морковь, земляника и огурцы не менее полезны, каждый по-своему. Правда, есть нюансы. Доступ к земляничным полянам есть не у каждого, а покупать - натурально разоришься. В июне сезон этой ягоды длится две-три недели, а стоит она 1000-1200 рублей за жалкий литр. Да еще и есть ее принято у нас с обильным добавлением сахара, с блинами или с булкой. Баланс пользы или вреда выходит в ноль.

В огурце же, кроме воды и клетчатки в шкурке, считай, больше и нет ничего. Что не отменяет его вкусовых качеств.

Если уж заикаться про генетику, то «картошка-моркошка» и прочие овощи, которые мы считаем неизменным атрибутом традиционной русской кухни, появились на отечественных столах совсем недавно, по историческим меркам - вчера. Завезенный из Нового Света картофель трудно приживался на европейских столах. Говорят, прусскому королю Фридриху Великому (современнику нашей не менее Великой Екатерины) пришла в голову гениальная мысль о том, как перехитрить своих крестьян. Он объявил, что картофель может есть только королевская семья, а у дворцового поля выставил караул с приказом стрелять по тем, кто попытается покуситься на монаршьи клубни. Надо ли говорить, что сметливый прусский крестьянин быстро нашел проход в королевские борозды.

В Российской империи случались самые настоящие картофельные бунты против «земляных яблоков, называемых потетес», как картофель описан в сенатских документах. Крестьяне самым прескверным образом помирали от отравления соланином, поедая недозрелые или уже начавшие прорастать экземпляры. Проявляли, стало быть, генетическую предрасположенность к употреблению картофеля. Особенно яростное противостояние русских людей и картошки вспыхнуло после 1840 года, когда государственным крестьянам было официально предписано высаживать картофель. Чиновников и священников (доводивших до паствы начальственные установления) топили, душили, катали по битому стеклу, прибивали к заборам. Пришлось от предписаний перейти к премированию крестьян за высадку картофеля.

И глянь-ка ты! Теперь картофельные хромосомы обнаруживаются в генетическом коде россиян. Вероятно, они встали на место, занимаемое раньше пареной репой, брюквой и кашей из ржаных зерен.

Жизнь пошла вперед. Сначала на столе появилось место некогда ненавистной картошке. Теперь экзотикой не выглядят бананы и манго, выращиваемые за семью морями.

Хотя я понимаю, о чем говорит депутат Татьяна Буцкая. Считается, что полезнее всего та еда, что выросла недалеко от места обитания ее поедателя. Тогда помидор будет сорван с грядки спелым и успеет добраться до стола, а не будет месяцами лежать на магазинной полке пластиковым чудовищем без признаков разложения. К счастью для нас, современные пищевые и логистические технологии позволяют питаться выращенным на другом краю света без потери во вкусе и пользе. А именно об этом говорят специалисты: наполнять свою тарелку как можно более разнообразно, чтобы получать как можно более широкий круг микроэлементов. Предлагаю слушать экспертов и смело класть в свою корзину манго, бананы и все, на что хватит фантазии и содержимого кошелька.

Юлия Магера