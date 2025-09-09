Блоги / Юлия Магера

Гонимый больной

«Минздрав сократил больничные до трех дней». «Россияне смогут продлить больничный только по решению врачебной комиссии». Такие пугающие заголовки попали в новостные ленты на прошлой неделе. Новые правила начали действовать с 1 сентября. Как обычно, есть нюансы. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке рассказывает о том, как прикрылась лавочка для любителей взять под видом больничного дополнительный отдых за счет честных трудяг и чем для последних обернется новшество.

Мне кажется, в России есть только два типа работников. Первые готовы оставаться на рабочем посту, пока способны стоять на ногах. Вторые берут больничный не только после первого чиха, но и без такового. Устают бедолаги от непрерывной трудовой деятельности и устраивают себе внеплановый отпуск. За наш, между прочим, счет, в прямом и в переносном. Систему ОМС мы все финансируем вскладчину через работодателя, делающего в фонд отчисления пропорциональные зарплате, но редко болеющие (или делающие это без отрыва от рабочего места) меньше забирают средств обратно да еще и работают «за того парня», зачастую, без прибавки к жалованию. Просто потому что должен же кто-то работать.

Помню, как в канун наступления 2023 года сидела в радиоэфире с температурой почти в 40 градусов. Румянец на щеках в тот момент был совсем не от мороза, а наступление следующего года я встретила в горячечном бреду. Раз пришли затяжные выходные, то в тот раз официальная медицина о состоянии моего здоровья так ничего и не узнала. Однако отчисления на ОМС в 5,1% от зарплаты работодатели платят в равной степени и за симулянтов, и за стойких оловянных солдатиков. Не только больничные с этих денег оплачиваются, они идут также на зарплаты медикам, на закупку оборудования, лекарств. Халявщик почем зря откусывает от общего пирога, из-за чего меньше средств остается на важное и нужное.

Давайте честно, получить в нашей стране больничный - легче легкого. Не надо давать никому никаких взяток. Я это осознала, когда однажды залегла дома со спиной. Застудила, защемила, перенервничала - или все сразу, но некоторое время не могла выполнять свою сидячую работу за компьютером. Доковыляв до поликлиники, получила на основе жалоб листок временной нетрудоспособности. И поняла, что ровно те же жалобы с таким же результатом можно высказать и без симптомов. Наверняка, кое-кто так и делает.

Так подумать, это ж каковы были масштабы создания себе дополнительных отпусков за счет системы обязательного медицинского страхования, что пришлось придумывать отдельные правила?

Действовать они начали с 1 сентября. Немного матчасти. Теперь беспроблемно можно взять только три больничных за полгода. Четвертый может быть не длиннее трех дней, дольше врач подписать не имеет права, нужно созывать врачебную комиссию. Не подпадают под новую норму уход за больным родственником (за маленьким ребенком, например), период реабилитации и социально значимые заболевания. Среди них гепатиты, рак, туберкулез, психиатрия, ВИЧ, половые инфекции, повышенное давление — все это входит в перечень исключений.

Внедрение новых правил вписывается в общую концепцию более рационального распределения средств системы ОМС. Как-то довольно тихо в начале года прошла новость о том, что правительство планирует к 2030 году на 15% сократить срок временной нетрудоспособности. Условно говоря, если сейчас все россияне скопом болеют, допустим, 100 дней в году, то через пять лет срок необходимо сократить до 85 дней. В документах прямо сказано о цели на повышение эффективности и продуктивности труда. На помощь планируют призвать мотивирование к ведению ЗОЖ, увеличение доли систематически занимающихся физкультурой, более активное прохождение диспансеризации. И, как видим, в реализации плана не обойдется без простого механического сокращения числа дней в больничном листке.

По бумагам получится более здоровая нация, на деле - экономия.

Не будем забывать, что первые три дня больничного оплачивает работодатель. Вот эти-то дни и сохраняются за чрезмерно часто оформляющими листок временной нетрудоспособности. А с работодателем разговор короткий. Живо спустит шкуру, когда поймет, за чей счет банкет. Так будет даже в бюджетной организации, где оставшиеся в строю вынуждены работать за мнимого больного. Про частника и говорить нечего, для него такие больничные - прямой убыток. Наниматели быстро приведут режим труда и отдыха в нормативное состояние.

То есть для любителей въехать в рай на фигушках лазейка отменяется. Но есть риск, что пострадают добросовестные работяги.

Все под одним небом ходим, и никто не застрахован от того, чтобы словить четвертую за полгода болячку. Многие сейчас жалуются, что здоровье сыплется, не то от последствий коронавируса, не то от общей нервической обстановки. Четвертый длительный больничный теперь возможен только с разрешения комиссии. Как такую собрать, никто пока точно не знает. Видимо, получится, как обычно, больной человек (а здоровому консилиум не нужен) вынужден будет метаться по кабинетам со справками и заявлениями.

Эта история еще и про более эффективное использование имеющейся рабочей силы. Для наемных сотрудников изменение системы - обратная сторона медали высокой востребованности на рынке труда. У нас в стране рекордно низкий уровень безработицы. Согласно августовскому заявлению президента России Владимира Путина она находится на историческом минимуме в 2%. Не работают разве что домохозяйки (и без того исчезающие как класс) да делающие короткий вдох-выход между увольнением и новым трудоустройством. Все остальные ходячие по утру идут на работу. На такую ситуацию влияет и убыль населения из-за демографических проблем, и давно небывалая концентрация у западных границ мужчин трудоспособного возраста. Так выглядит нехватка кадров. Никаких очередей за забором давно не стоит, работодатели вынуждены конкурировать за сотрудников, в том числе, с помощью повышения зарплат. Говорят, что в июне средняя номинальная начисленная зарплата в стране впервые в истории перешагнула порог в 100 тысяч рублей.

Мы в Псковской области таких денег еще не видали, и вообще слабо ощущаем преимущества от создавшегося положения. Зато с лихвой хлебаем недостатки. Там, где раньше за копейки впрягались за троих, сегодня за те же копейки ишачим за семерых - денег, как не было, так и нет, не стало еще и людей. Теперь еще и будем метаться по больничным коридорам ради признания себя истинными больными.

В нынешних условиях вполне понятно желание работодателей выжать максимум из имеющейся рабочей силы. Кажется лозунг: «От каждого по способностям, каждому по труду», - еще никогда не был так близок к реализации. Правда, ждали мы не этого. Совсем не этого.

Юлия Магера