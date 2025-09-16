Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Поднять из руин Романова горка в Пскове
развивающие секции для детей
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Юлия Магера Публикаций: 168
16.09.2025 16:130 Подоходный дом 09.09.2025 13:311 Гонимый больной 05.09.2025 09:300 Конец ужасной эпохи 27.08.2025 11:590 Славянка-северянка с бананом и манго 19.08.2025 16:030 Прощай, мини-пицца! Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 11.09.2025 13:170 Появились кадры спасения упавшей с моста Невского в Пскове женщины 15.09.2025 08:382 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 12.09.2025 07:350 Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью 11.09.2025 21:460 Фотофакт: Полиция задержала мужчину у ТЦ «Р-16» в Пскове
Блоги / Юлия Магера

Подоходный дом

16.09.2025 16:13|ПсковКомментариев: 0

Возродить в России доходные дома - такая идея с опорой на дореволюционный опыт бродит на федеральном уровне. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке напоминает о строительном буме, век назад порожденном в Пскове доходными домами. Наш автор также рассказывает о том, как подобные здания, целиком отданные под найм, уже существуют без всякого специального статуса, и что получится, если скрестить старинное название эпохи Николая II со строительными практиками времен Никиты Хрущева.

 

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев недавно сообщил, что работает над документом, закрепляющим в законодательстве статус доходных домов, то есть таких, где абсолютно все помещения предназначены под сдачу. Парламентарий делает отсылку к практике Российской империи, называя доходные дома «незаслуженно забытым сегментом недвижимости», и ставит амбициозную задачу возрождения подзабытой практики. Законотворческая проработка вопроса, по словам депутата, поможет закрепить понятные критерии изменения цены на съемное жилье, отрегулировать права и обязанности владельца и арендатора. По мысли Владимира Кошелева, доходные дома станут третьим видом помещений наравне с жилыми и нежилыми.

К дореволюционным временам мы через пару абзацев вернемся, а пока заметим, что само наличие высказанной депутатом Кошелевым идеи свидетельствует о том, насколько недоступной стала ипотека. Был момент около десяти лет назад, когда платеж по ипотеке сравнялся с арендным, и большинство обитателей городов, не имеющих собственного жилья, конечно, выбирали обзавестись таковым, прекращая сливать ресурсы в черную дыру аренды. Потом пришла льготная ипотека, задравшая стоимость недвижимости на первичном рынке. А когда государство отменило эту программу (оставив низкую ставку только для избранных, например, для родителей дошкольников или для программистов), цены обратно не откатились. Почему-то. И рынок аренды снова расцвел.

Новостройкам пришлось подвинуться, потому что горожане без своего жилья вынуждены вновь делать выбор в пользу аренды.

Снять в Пскове однушку сегодня стоит немыслимые 20 тысяч рублей, с коммуналкой сверху или внутри этого платежа - тут уж зависит от состояния квартиры и локации. Напомню, что МРОТ в этом году составляет чуть больше 22 тысяч рублей, которых должно хватить на удовлетворение всех потребностей, в том числе, по наличию крыши над головой. То есть аренда страшно дорогая, но ипотечный платеж совсем неподъемный, поэтому подзатухший было рынок съемного жилья переживает ренессанс.

На подъеме и регулировка всех сфер жизни, куда государство только может дотянуться.

Совсем неудивительно, что они встретились - квартиры внаем и государственные регулировщики.

Скажу честно, несколько странным выглядит намерение сделать все с чистого листа, полностью игнорируя тот факт, что рынок аренды прекрасно существует. Вот на нем бы навести порядок. Пока что эта сфера по большей части существует в тени, в том числе, для налоговой службы. Какой съем, что вы, это двоюродная племянница приехала, как не поселить сиротку в пустующей хате. Подоходный налог пусть лохи платят, не умеющие скрыть источник благосостояния.

Те, кто действует в легальном поле, все еще не застрахованы от разного рода неприятностей. Квартиранты с домашними животными и с маленькими детьми в попытках найти пристанище чувствуют себя не меньше, чем прокаженными. Хозяева попадаются с затеями, есть среди них любители нагрянуть для проверки чистоты кастрюль. Собственники жилья несут рисков не меньше. Никто не застрахован от того, что съемщики съедут в неизвестном направлении, оставив голые стены вместо хозяйской обстановки. Или, напротив, откажутся съезжать. Такой случай недавно вся страна наблюдала на примере одного многодетного отца, дрессирующего своих детишек на сдачу ЕГЭ, едва те снимут последний подгузник. Насилу арендодатель сумела избавиться от неуемного квартиранта.

Кажется, государство махнуло рукой на весь этот сектор. Несколько дней назад в правительстве дали отрицательное заключение на законопроект, предполагающий согласие соседей на сдачу жилья. Понимать это можно так: решили не допускать разгула доносительства на бизнес за стенкой. Пусть уж все остается, как есть.

Допустим, идея с доходными домами как раз и призвана перевернуть рынок. Не устраивать облавы на имеющихся арендодателей, а зайти с другого конца, создать такие условия, чтобы съемное жилье нового типа притянуло к себе подавляющее число арендаторов, и серый рынок схлопнулся бы сам собой. Сомнительно, особенно в провинции, в Пскове, вон, даже апарт-отели не взлетели, вчистую проиграв посуточной аренде все от тех же частников. Но чего в жизни не бывает. Вдруг, да и получится. Интересно, как тогда это все будет работать? Можно предполагать, опираясь на уже имеющийся опыт и на реалии недалекого прошлого.

Современный дом, предназначенный целиком под сдачу, скорее, будет выглядеть тем, чем и будет являться - типичной новостройкой.

Как водится, пока государственные мужи думу думают, самые оборотистые уже шустрят. Потом приведут деятельность в соответствие с правовыми нормами, а пока таковых толком нет, извлекают из своей недвижимости копеечку малую в имеющихся обстоятельствах.

Самые ловкие, как известно, живут в Москве, а потому неудивительно, что там уже существуют доходные дома. Конечно, никаких пафосных табличек а-ля «Доходный дом купца Кривцова» на фасаде не найти. Но целые дома под сдачу стоят и вполне функционируют. Существует же механизм официальной сдачи собственной квартиры в аренду? Вот. А если у меня полный дом собственных квартир? Могу же я их сдавать?

Доходный дом - странный предмет. Слова нет, а домик есть.

Мне один житель Пскова рассказывал, как снимает в таком столичном доме квартиру для дочки-студентки. Трехэтажка стоит на участке в шесть соток. Не смотри, что до метро 15 минут, а золотая земля относится к СНТ - что в советское время было дачным участком на окраине, то теперь оказалось внутри оживленного района. Все три этажа «дачного домика» расчерчены на крохотные студии с кухней-спальней и санузлом. Прачечная на этаже. Собственник сдает клетушки через агентство недвижимости. У здания есть отдельный управляющий, к которому жильцы обращаются в случае поломок и прочих нужд. Стоимость аренды чуть ниже рынка.

Конечно, это сильно отличается от той картинки, какая возникает перед мысленным взором при словосочетании «доходный дом». Во всяком случае, у псковичей такая картинка точно далека от современной реальности. Многие из дореволюционных домов, уцелевших в историческом центре Пскова, изначально строились в качестве таковых - доходных. Их возведение 150-110 лет назад породило в городе строительный бум (каковой совсем недавно порождала ипотека). Первый этаж под коммерцию, одна квартира с лучшим видом и шикарной площадью - хозяевам, остальное - внаем. Классический пример - дом Гельдта, отделанный красным кирпичом и стоящий напротив современного Детского парка.

Дом Гельдта.

Стены - толще полуметра, потолки с лепниной - выше трех метров. Города после промышленной революции только начали разбухать от притока новых жителей. Жилье нужно было компактное (по тем меркам и относительно городских усадеб), но привычка строить размашисто еще не пропала. Строили прочно, надежно, эстетично. В прямом смысле на века.

А это стоящий в начале проспекта доходный дом Гессе. Фото из архива редакции отлично показывает, какие явления носят временный характер, а что создано на столетия.

Как в течение XX века менялось массовое строительство, можно увидеть, прогулявшись по улице Свердлова в сторону Финского парка. Здесь памятники архитектуры с табличками «доходный дом» перемежаются с тривиальными хрущевками. Старинные постройки приятно разглядывать, есть за что зацепиться глазу. Вторые - коробки без «архитектурных излишеств» - очень просто принять за пример деградации, если не знать, какую важную роль они сыграли в свое время. Если до революции снять квартиру в доходном доме могли себе позволить очень немногие, а с приходом советской власти «барские» апартаменты уплотнили, превратив в коммуналки, то после войны стояла уже задача расселения советских семей в отдельное жилье. Да, хрущевки строились без тяг и сандриков на фасаде, без рустованного камня на цоколе, но стали настоящим спасением для миллионов семей. Об этом важно помнить, когда придет желание бросить презрительное: «Хрущобы».

Улица Яна Фабрициуса почти вся так застроена: просто, зато быстро.

Современные микрорайоны с новостройками растут из этого корня. Нет уже советской системы распределения, позволительны любые «архитектурные излишества», но все упирается в рубль - точнее в его отсутствие в кошельке покупателя. Разве что выкрасит застройщик свое очередное творение в какой-нибудь веселенький цвет, а смысл все тот же - построить побыстрее и подешевле. Часто в ущерб не только внешнему виду, но и качеству.

Современные доходные дома придется строить на вот таком историческом фундаменте, учитывая контекст прошлых ста пятидесяти лет. Название - из эпохи качественного, но дорогого строительства. Реализация - в современных тенденциях. Если перетягивать на себя рынок, то такое жилье должно быть в строительстве архидешевым, чтобы окупиться как можно быстрее.

Так что никакого возрождения былой традиции не получится. Царских времен доходные дома остались в царских временах. Сейчас в них обычные квартиры, владельческие. Как и во всех прочих многоквартирных домах. Так и надо ли городить в законодательстве отдельную выгородку для специальной категории арендной недвижимости? Или все-таки навести порядок в тех квартирах, что сдаются уже сейчас в домах без всякого специального статуса? Привести владельцев за руку в налоговую, установить твердые правила для собственников и нанимателей. А кто захочет, тот и на шести сотках построит целый дом под сдачу. Законом это не запрещено. И на такого хозяина будут распространяться те же общие правила. Как-то оно логичнее получится.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 87 человек
16.09.2025, 16:410 Установлена пятая карантинная зона по повилике в Великолукском районе 16.09.2025, 16:380 «Гонки по вертикали»: лидеры и аутсайдеры муниципальных выборов 16.09.2025, 16:330 ВЦИОМ: Почти 30% россиян верят, что их тайно чипируют 16.09.2025, 16:330 Стало известно, какие правила нарушил попавший под суд начальник испытательного центра псковского завода 
16.09.2025, 16:290 Дмитрий Мельников принял участие в ежегодной конференции поставщиков «АвтоВАЗ» 16.09.2025, 16:230 «Беседка»: Как доехать до моря на велосипеде и без денег? ВИДЕО 16.09.2025, 16:140 Музыканты и вокалисты из Пскова дадут концерт в Вечаше 16.09.2025, 16:130 Подоходный дом
16.09.2025, 16:030 Пропавший автобус-труженик у здания «Псковавтотранс» находится на реставрации 16.09.2025, 15:580 Шоу автозвука устроит Pskov Racing Team на автофестивале к 25-летию ПЛН 16.09.2025, 15:470 Эстонская партия призвала закрыть контрольную линию на Чудском и Псковском озерах 16.09.2025, 15:430 Складирование не относящегося к ТКО мусора на контейнерных площадках запрещено — Денис Кузнецов
16.09.2025, 15:390 Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд 16.09.2025, 15:380 Со страховой компании взыскали почти 300 тысяч рублей за повреждение заправки в Опочке 16.09.2025, 15:340 В Пскове у водителя конфисковали Mitsubishi за нетрезвое вождение 16.09.2025, 15:270 Мельницу Рудольфа Кикута на реке Обдех освятили в Печорском округе
16.09.2025, 15:230 Выставка графики «Анна Каренина» откроется в Пскове 19 сентября 16.09.2025, 15:210 Александр Стройло: Художником стал из зависти 16.09.2025, 15:130 «Чёрного копателя» осудили в Пскове за хранение боеприпасов из найденного блиндажа  16.09.2025, 15:060 Влияющие на работу экотехнопарка факторы перечислил Денис Кузнецов
16.09.2025, 14:540 С января по август «Ласточки» перевезли между Псковом и Петербургом свыше 565 тысяч пассажиров 16.09.2025, 14:510 Выставка «Урок равновесия» откроется в музее-заповеднике «Изборск» 16.09.2025, 14:470 Увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней предложили в Госдуме 16.09.2025, 14:270 Андрей Склюев из Екатеринбурга совершает велопутешествие в Сочи без денег и сейчас находится в Пскове
16.09.2025, 14:180 Проблем с запчастями на Sollers и ГАЗ нет — руководитель автосалона «Бизнес Град» 16.09.2025, 14:120 Стартовало серийное производство отечественного банкомата НОБЭКС с высокой степенью локализации 16.09.2025, 14:100 Денис Кузнецов: Экотехнопарк можно достроить до конца года 16.09.2025, 14:000 «Дневной дозор»: Предварительные итоги выборов-2025
16.09.2025, 13:530 Ввоз 20,5 тонны яблок из Молдовы в Псковской области запрещен из-за недостатков в документации 16.09.2025, 13:370 Руководитель автосалона «Бизнес Град» назвал плюсы пикапов Sollers 16.09.2025, 13:320 Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Пскове 24 сентября 16.09.2025, 13:280 Дожди и до +20 градусов прогнозируют в Псковской области 17 сентября
16.09.2025, 13:260 Псковский археолог проведет лекцию о тайной стороне Ледового побоища 16.09.2025, 13:140 Водитель Peugeot устроила ДТП на улице Труда в Пскове. ФОТО 16.09.2025, 13:130 Сотрудники администрации города Великие Луки прошли вакцинацию от гриппа 16.09.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: об обращении с ТКО в Псковской области
16.09.2025, 13:010 Директор псковского музея приняла участие в масштабном съезде в Петербурге 16.09.2025, 12:450 Ночная литургия пройдёт в Троицком соборе Пскова 19-20 сентября 16.09.2025, 12:430 Сергей Вострецов: МРОТ должен быть реальным, а не номинальным 16.09.2025, 12:290 Михаил Ведерников: Выборы прошли спокойно, прозрачно, легитимно
16.09.2025, 12:191 Поднять из руин: что ждет Романову горку в Пскове 16.09.2025, 12:170 Псковичка Валерия Зайцева вышла в финал конкурса «Мисс Россия 2025» 16.09.2025, 12:080 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Как доехать до моря на велосипеде и без денег? 16.09.2025, 12:000 Яркие, талантливые, успешные — рассказываем о фотографах и видеооператорах ПЛН. Часть 6
16.09.2025, 11:491 Владимир Якушев: «Единая Россия» нарастила поддержку избирателей на выборах в административных центрах 16.09.2025, 11:330 «Кузница»: Грамотное обращение с ТКО в Псковской области – это возможно? 16.09.2025, 11:290 Появилось фото сгоревшего на АЗС в Печорах Mercedes 16.09.2025, 11:180 Руководитель автосалона «Бизнес Град» рассказал историю бренда Sollers
16.09.2025, 11:140 Короткое замыкание стало причиной пожара в дновском поселке Дачное 16.09.2025, 11:110 «Беседка»: «Бизнес Град» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО 16.09.2025, 11:060 В Пскове спасли дикую куницу, забравшуюся в мебельный магазин 16.09.2025, 10:510 Жилой дом подожгли в псковской деревне Гора-Каменка
16.09.2025, 10:410 Мошенники под маской брокеров и фотографов обманули псковичей на 300 тысяч рублей 16.09.2025, 10:270 «Беседка»: Как доехать до моря на велосипеде и без денег? 16.09.2025, 10:140 Двухэтажный жилой дом горел в Идрице 16.09.2025, 10:020 Прыгнувший за борт прогулочного теплохода в районе Снятной горы в Пскове мужчина найден мертвым
16.09.2025, 09:480 В Пскове задержан подозреваемый в краже из магазина на улице Труда 16.09.2025, 09:360 Что общего у вечеринок миллионеров и простого корпоратива 16.09.2025, 09:150 Лекцию о противодействии киберугрозам в эпоху ИИ провели для псковских сотрудников УФСИН 16.09.2025, 09:000 Дмитрий Белюков вошел в число экспертов всероссийского «Спортивного диктанта»
16.09.2025, 08:200 Переход на электронные медкнижки продлили до 1 сентября 2026 года 16.09.2025, 08:000 Более 200 подростков в России находятся в списке террористов и экстремистов 16.09.2025, 07:300 Зарплатное неравенство в России снизилось до минимальных 7,5 раза 16.09.2025, 07:000 Международный день охраны озонового слоя отмечают 16 сентября
15.09.2025, 22:190 Водитель ВАЗ-21074 выехал на встречную полосу в Пскове и устроил лобовое столкновение. ФОТО 15.09.2025, 22:000 Эксперт оценил масштабы зависимости от вейпов среди российской молодежи 15.09.2025, 22:000 Офтальмолог назвал основные причины ухудшения зрения у людей 15.09.2025, 21:400 Псковский суд рассмотрел дело о ввозе в Россию содержащего наркотик вещества
15.09.2025, 21:380 В Острове 57-летняя женщина пострадала после падения на электросамокате 15.09.2025, 21:200 Чемпионат области по силовому экстриму прошел в Пскове 15.09.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 16 сентября 15.09.2025, 20:530 ЕДГ-2025: Мороз, парадокс и «36,6 в среднем по больнице»
15.09.2025, 20:460 В Пустошкинском районе водитель сгорел в автомашине после ДТП 15.09.2025, 20:400 Сотрудники псковского музея стали слушателями множества площадок на форуме объединенных культур 15.09.2025, 20:202 Фотофакт: У здания «Псковавтотранс» исчез памятник автобусу-труженику 15.09.2025, 20:000 Продолжаются реставрационные работы в храме Архангела Михаила в Псковском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru