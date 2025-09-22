Псковcкая обл.
Блоги / Юлия Магера

Интеркопия

22.09.2025 18:15|ПсковКомментариев: 0

Песенный конкурс «Интервидение», прошедший в минувшие выходные в Москве, стал иллюстрацией поговорки про старую собачку, которую не обучишь новым трюкам. Так считает обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. Она полагает, что вместо самобытных культур и национального колорита зрителям попытались подсунуть жалкую пародию на привычное «Евровидение» - со всеми его «нетрадиционными ценностями». Наш автор в своей колонке пишет о родовых травмах конкурса, придуманного во времена существования соцлагеря и капстран и вытряхнутого из пыльного сундука.

 

Никто и не скрывает, что «Интервидение» решили проводить в пику «Евровидению», откуда россиян изгнали как недостойных находится под сенью смоковниц «цветущего сада». «Зато вы все — …!» - воскликнули отечественные шоураннеры (вместо многоточия подставить неприличное слово, каким обычно оскорбляют представителей нетрадиционных ценностей). И принялись строить собственное казино, обещая каждому выигрыш в виде демонстрации здоровых нравственных ориентиров и творчество, свободное от политики.

Мудрить не стали и по заведенному обычаю вытряхнули пыль из сундуков, обитых кумачом. На дне завалялся конкурс «Интервидение». Впервые он прошел в 1965 году в Праге. Уже тогда он был задуман как противовес «Евровидению» в соцлагере.

Советская заставка трансляции «Интервидения».

У них — Европейский вещательный союз, а у нас — Международная организация вещания радио и телевидения. При Брежневе собрать артистов удалось всего восемь раз, полудохлый полутруп «Интервидения» прекратили пинать в Польше аж в 1980 году. Все прошедшие с тех пор 45 лет казалось, что тот раз был последним. Да еще в 2008 году к конкурсу «Пять звезд» в Сочи зачем-то пристегнули приставку «Интервидение», устроив соревнование между представителями СНГ. В это время страны развалившегося соцблока, расталкивая локтями друг друга, покоряли общеевропейскую сцену. Активнее всех старалась правопреемница Советского Союза, в России победа на «Евровидении» на долгие годы стала идеей фикс, а когда, наконец, в том же 2008 голу высота была взята, случился чуть ли не национальный праздник.

Россиян тридцать лет приучали смотреть «Евровидение» и болеть за его участников. И приучили. Чего же теперь удивляться, что многие зрители, поверив обещаниям в конкурс, свободный от политики и проходящий в русле здоровой нравственности, с двух первых нот узнали привычную уху мелодию.

А если кто по недогадливости решил, что «Интервидение» — это самостоятельное шоу, для тех в его конце участники исполнили Million Voices, песню, с которой Полина Гагарина ровно десять лет назад заняла на настоящем «Евровидении» второе место (если заходить глубже в коридор отражений, как тут не вспомнить звучавшие в адрес певицы обвинения в плагиате, говорили, что ее костюмеры скопировали платье у Джей Ло). Правда, телезрителей решили не смущать, включили повтор выступления вьетнамского победителя вместо «Миллиона голосов» (говорят, нетрадиционно ориентированные европейцы в свое время приняли композицию на собственный счет, едва ли не сделав неофициальным гимном движения, запрещенного теперь в России). Что, впрочем, тоже повторяет формат оригинала, с той разницей, что на сцене «Евровидения» победитель лично исполняет свою композицию дважды, задыхаясь от эмоций.

Зачем тогда все это? Бежали вдогонку семь верст, чтобы сказать, как нам безразлично? Получается, только подчеркнули свою грусть-тоску по утраченной возможности стоять в общем ряду с такими-сякими европейцами.

Так и ладно бы сделали что-то стоящее. Умеют ведь, те же люди занимались подготовкой открытия Олимпиады в Сочи, то шоу не оставило равнодушными даже сдержанных скептиков. С «Интервидением» почему-то вышла осечка.

Прямо скажем, не у всех зрителей вызвал восторг представитель России Шаман (или Shaman, как он сам себя называет). Если отсечь восторги фанатов, которым все, исходящее от кумира, всегда «так», то самые мягкие зрительские оценки отечественного артиста можно свести к высказыванию: «Шаману не очень удалось показать культуру России». Такую фразу я прочитала у блогера, которому, судя по всему, организаторы заплатили за позитивное освещение конкурса. Что уж говорить о людях совсем беспристрастных.

Какая уж тут культура России, если у человека псевдоним пишется латиницей. Многие считают моральный облик певца сомнительным, припоминая развод в Год семьи и неторопливость в деле узаконивания текущих отношений. На их счет, как и по поводу всего творчества артиста последних лет, порой можно услышать слово «конъюнктура». И уж совсем народ не понял, когда артист прямо со сцены попросил не оценивать его выступление. Не то посчитал себя уже победителем вне конкуренции, не то как раз ее испугался.

Шаман на веревочке.

Продюсер Максим Фадеев, автор конкурсной песни от России, высказался прямо. Заявил, что разочарован номером, во время которого певец был поставлен в «каскадерские условия», отчего не смог вокально представить песню такой, какой она была задумана. Ну, и отказ от борьбы вызвал у автора недоумение.

«Я думал, что пишу песню для участника конкурса, а не для приглашенной звезды. В этом случае песня точно была бы другой», - сокрушается Максим Фадеев.

Конкурс, хоть и заявлен, как свободный от политики, именно ею и был пропитан насквозь. Чего только стоит чехарда с участниками от США, которые в итоге так и не вышли на сцену. Просьба Шамана не оценивать его выступление — из этой же политической оперы. Не может же Россия проиграть, вложив столько сил в организацию шоу. Но и задвигать остальных участников на роль массовки тоже вышло бы некрасиво. Отсюда и странная просьба. Как и выбор победителя, за него голосовало только профессиональное жюри, куда от России вошел Игорь Матвиенко. Первый приз забрал Дык Фук из Вьетнама. Отдашь Китаю — скажут, подсудили. Отдашь Индии — китайцы не поймут. А так никому не обидно. Заодно порадовались живущие в Пскове вьетнамцы с Центрального рынка (их часто ошибочно принимают за китайцев).

Вышел этакий конкурс без состязания.

Может, изначально и нужно было выбрать такой формат? Фестивальный. Не создавать одноразовую копию, а решительно размежеваться с оригиналом? Не мерить друг друга чужими мерками. Раз на политической арене заявляем категорический протест против единоличной гегемонии, то и в культурной сфере создать многополярность. Зрители прошедший конкурс хвалили за мощные голоса, сильную энергетику, национальный колорит. На это и делать ставку. На синергию разных культур, на их репрезентацию широкой публике через концертные номера.

В конце концов, у нас это хорошо получается — продемонстрировать единство без слияния ради влияния на слетах Всемирного фестиваля молодежи и студентов, во время парада на Красной площади, в дни фестиваля военных оркестров «Спасская башня». На последнем не далее как три недели назад публику дважды привел в изумление армейский ансамбль из Буркина-Фасо. Сначала поднял парк «Патриот» исполнением «Вставай, страна огромная», а затем исполнил африканскую военную пляску, и это совершенно отличалось от того, что привык видеть глаз россиянина, настроенный на европейскую оптику. Честное слово, буркина-фасовцев (надеюсь, правильно пишу) очень не хватало на «Интервидении». Тех, кто уже презрительно оттопырил губу, прошу нести «бремя белого человека» в одиночку. Полагаю, проведение конкурса для того и задумывалось, чтобы в прямом смысле дать голос задвинутым в угол странам и целым континентам.

Задумка, как видим, удалась не вполне. Как минимум, с победителем вышло не очень. Не обошлось без казуса. Лауреат ожидаемо оказался под лупой общественного внимания. Политически нейтральный вьетнамец части зрителей показался приверженцем ценностей, против которых выступают организаторы конкурса. Нашлись его фото с концерта, страшно сказать, американской певицы из демократического лагеря Тейлор Свифт, но это еще полбеды, а настоящую беду разглядели на нижней части тела певца, укутанной в юбку. В юбку! А по сети пошел гулять вполне официальный клип артиста, демонстрирующий узы тесной мужской дружбы. Вот такая вышла пропаганда традиционных ценностей, такое размежевание с погрязшей в разврате Европой и такой разворот на Восток.

Победитель «Интервидения» Дык Фук в клипе на одну из своих песен.

Тупое копирование принесло закономерный результат в виде недоумения публики: мы так клеймили оригинал, но собственных потуг хватило лишь на жалкую пародию. На культурный суверенитет тянет слабо.

Превратили самих себя в цирковую собачку, обреченную раз за разом повторять один и тот же усвоенный трюк.

Подытожить хочу словами главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко, ставшего с этим спичем звездой интернета после встречи с жителями: «Ситуация такова, что сегодня вам никто не скажет, почему такая ситуация сложилась». Произнесено совсем по другому поводу. Но лучше «сегодня вам никто не скажет».

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
