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32 декабря…

Как всегда по четвергам, мы представляем текстовую версию очередного выпуска «Диванной политики» - программы, подготовленной нашим обозревателем Юрием Моисеенко.

«Зеленая сама пойдет?»

Начнем с события эпохального масштаба: в минувший понедельник в режиме видеоконференции состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Гарант дал обещание содействовать в решении социально-экономических вопросов Псковской области и в качестве подтверждения своих слов пообещал в следующем году выделить 500 млн рублей, которые пойдут на закупку высокотехнологичного оборудования для медицинских учреждений региона.

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Нашлись политики, которые расценили этот жест доброй воли, как некий многозначительный аванс: дескать, лиха беда начало, а дальше… «зеленая сама пойдет». В частности, депутат Госдумы от Псковской области г-н Козловский выразил уверенность, что недавняя встреча (и далее – цитата) «станет основой для улучшения качества жизни рядовых псковичей, особенно – жителей глубинки».

Оно, конечно, может и так, но некоторых наших диванных аналитиков в этой связи заинтриговала сумма: 500 млн – это много или мало, чтобы жителям той же Локни наконец-то встать с колен? Понятно, что для Москвы, где асфальт перекладывают по три раза за год, – эти деньги, как слону дробина. Примерно за такую сумму можно купить кресло мэра какого-нибудь райцентра. Столько же стоит отмазать, например, от уголовки предпринимателя средней руки. Для оптимизированной по самые помидоры региональной медицины – это вообще пустяк. Были времена, когда только на оборудование детской областной больницы отстегивали с барского плеча и $25 млн., а это по нынешнему курсу почти два миллиарда рублей.

С другой стороны, в этом году Псковская область уже получила достаточно приличную поддержку в сфере здравоохранения. Нельзя забывать, что мы стали первым регионом в стране, который стал собственником готовых инфекционных корпусов высочайшего класса вместе с земельными участками.

Все звери равны…

«Какая песня без баяна…», а диванная политика - без коронавируса, который никуда не делся из региональной повестки? И это не только наши диванные наблюдения. По словам главного санитарного врача России г-жи Поповой, Псковская область вошла в число регионов с пиковой заболеваемостью COVID-19.

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В этой связи, мы настоятельно призываем не верить наигранно оптимистичным заверениям столичного мэра Собянина, что не сегодня-завтра кривая заболеваемости пойдет вниз, и мы «весело-весело встретим Новый год». В Москве, может, так оно и будет - не даром же МИД России, наплевав на все запреты, уже разместил на сайте госзаказов заявку на организацию в ведомственном Доме отдыха новогоднего вечера, куда намерен пригласить около 400 человек гостей, включая представителей посольств зарубежных государств, подтвердив тем самым оруэлловскую максиму о том, что «все звери равны, но некоторые все-таки ровнее».

В нашей богоспасаемой области все с точностью до наоборот: спущенные на днях с верху драконовские санитарные меры коснулись практически всех и каждого, включая малых детей. Напомним, что распоряжением губернатора запрещено организовывать корпоративы, праздничные банкеты, а также детские утренники и прочие увеселительные мероприятия, которые могут испортить из без того не блестящую ковидную статистику.

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Попрыгать детишкам под умилительными взглядами бабушек и дедушек вокруг елочки решительно нельзя. Даже с учетом того, что эта самая малышня практически не болеет, а если, не приведи Господь, и подхватит заразу, то переносит ее довольно легко и без «взрослых» симптомов. В этой связи наши диванные пескоструйщики живо представляют, как встретит праздник областной центр, погруженный уже сейчас во мрак ночи. Елку, конечно же, поставят, но вот собираться вокруг нее по эпидемиологическим соображениям могут запретить - потому что не хрен! К слову, такая же байда творится в Краснодарском крае, Тюменской, Липецкой областях, в Магниторске… Ну ладно, взрослый электорат в тяжелую годину находит развлечения сам. Засосет у праздничного стола грамм триста «столичной» вперемежку с шампанским, заест этот «коктейль» оливье и уставится по привычке в «зомбоящик», включившись в русскую народную игру «угадай (нет, не мелодию), а сколько лет молодящейся, прокаченной ботексом и силиконом, поп-звезде».

Нет мотива - нет дела?

Оно, конечно, забота о здоровье граждан всеблагая, но почему тогда эти самые граждане начинают друг на друга кидаться? Не так давно какой-то законопослушный гражданин в питерской маршрутке сделал замечание ковид-диссиденту, который не надел маску. Закончилась эта история, увы, печально, потом что на ближайшей остановке этот самый безмасочник достал ножик и пырнул на смерть ни в чем не виноватого дядьку. Хотя ведь это не он придумал носить намордники, а чиновный люд, который, выдрав с кровью из СанПиНов противовирусные цитаты, строго настрого наказал людям соблюдать правила санитарной безопасности. Однако кидаются не на них.

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Не знаю, кто как считает, только все эти ограничительные меры, которые, увы, не дают нужного эффекта и приводят к развитию психозов, появлению неадекватов, себя не контролирующих. Причем чаще всего это проявляется в форме немотивированной агрессии. Ее причины лежат на поверхности. Во-первых, люди действительно лишены привычного образа жизни. Не только в будни, но (получается) и в праздники, а это значит, не общаться с друзьями, родными, даже прилично одеться нельзя - корпоративы, концерты, клубные посиделки отменены! Вы даже представить себе не можете чувства модниц, которые, прокачав губы, вынуждены надевать намордник!

На это наслаиваются экономические проблемы: крах малого и среднего бизнеса, потеря рабочих мест (некоторые предприятия областного центра уже перешли на укороченную рабочую неделю), как следствие - сокращение доходов, невозможность долгосрочного семейного планирования. И ведь главное - никто не может сказать, когда заживем нормально! С начала вирусного кризиса кто только не пытался строить оптимистические прогнозы и каждый раз ошибался. Может, запуск массового вакцинирования внесет хоть какую-то ясность? Не мудрено, что ограничительные меры и постоянное нагнетание опасности меняют общественное сознание не в лучшую сторону. Если добавить сюда всевозможные запреты, перспективу просидеть все новогодние каникулы без традиционных зимних удовольствий (горки, снежки, коньки-лыжи), то к весне, а точнее - ближайшим выборам точка общественного кипения может достигнуть апогея. Увы, но нервное напряжение никуда не девается, и как оно «выстрелит» - одному Богу известно.

Пока же у нас на диване сохраняется стойкое ощущение непрекращающегося Дня сурка, когда вслед за 31 декабря 2020-го может наступить 32-е…

Погрешность погрешности - рознь

Единственное место, где не поддаются унынию и панике, – это Государственная Дума, где трудятся, не покладая ничего, настоящие мастера своего дела. Не знаю, как отнесется к нашему предложению общество, но я бы закрыл все развлекательные шоу на 1-м, 2-м каналах, а заодно на СТС и ТНТ, оставив только одно: прямую трансляцию из Охотного ряда.

И тут настоящей звездой (вне всякого сомнения!) стал бы наш земляк, депутат Васильев, который, кажется, бьет все рекорды сетевой популярности. Отважный «убитодорожник» однажды уже встряхнул нашу сонную действительность, предложив бороться с теми, кто путешествуют в плацкартных вагонах в грязных носках. Однако его свежая законодательная инициатива, полагаем, теперь (точно!) побьет все мыслимые рекорды.

На этот раз г-н Васильев предложил штрафовать водителей за превышение скорости на 1 километр в час – висит знак «ограничение по скорости 40 км/час», вот и езжай сорок с половиной! Идея, скажем прямо, дерзновенная, однако на ее пути есть одно м-а-а-аленькое препятствие. А именно – устранение 5-процентной погрешности, которая заложена в любом измерительном приборе. В этом смысле камеры контроля (мобильные, в том числе) не исключение. К тому же они могут стоять выше, ниже, левее, правее, что вне всякого сомнения скажется на результатах замеров. Какое отношение инициатива г-на Васильева имеет к безопасности движения? – задаются вопросом специалисты и не находят ответа. Единственный вывод, который приходит на ум, это желание вытащить из карманов самого обеспеченного класса россиян – автомобилистов, последние деньги. Ну что же, спасибо, г-н народный избранник, за такую заботу о нашем благосостоянии. Век не забудем, а уж в день голосования - точно.

Бунт на корабле?

Ну и в заключение «второго акта марлезонского балета» коснемся дел городских, а именно - бунта, который устроили на депутатском корабле парламентарии Болотин, Брячак и Турчин.

Эта троица решительно отказалась выполнять распоряжение главы Пскова г-жи Полонской предоставить в комиссию по регламенту и депутатской этике гордумы отчеты о проделанной работе за 2020 год к 1 декабря. «С каких хренов! – недоумевал в переводе на доступный русский Олег Брячак, выступая в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. - Г-жа Полонская такой же депутат, как и мы, поэтому это не дает ей право строить и равнять остальных».

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В самом деле, не на кухне!

Г-н Турчин тоже выказал недоумение, заявив, что ни в одном документе, регламентирующим работу народных избранников, нет и намека на отчетность депутатов перед главой города.

«Нас выбирали горожане – перед ними мы и отчитываемся. Тем более, что этот механизм давно отработан и в перенастройке не нуждается. Не надо имитировать активность за чужой счет!» – рубит с плеча парламентарий. Ну, а чтобы поставить в этом вопросе жирную точку, депутаты обратились в городскую прокурату с просьбой дать правовую оценку действиям Елены Александровны, сославшись на 28-ю статью Устава Пскова.

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Этот демарш тут же вызвал в либеральной среде целую кучу комментариев, в которых действия депутатов назвали ни как иначе, как очередным раундом противостояния между г-жой Полонской и ее недоброжелателями из городской администрации, где медленно, но верно вызревают настроения отказаться от двухголовой системы управления областным центром.

И с такой позицией можно было бы согласиться, если бы не одно «но» - действия депутатов не были каким-то хитрым ходом на опережение. Это был лишь ответ на странные действия главы, а чтобы не быть уличенными в недобрых намерениях, парламентарии пригласили в качестве третейского судьи прокуратуру. Как говорится в таких случаях: все по чесноку! Нам же остается лишь дождаться мнения строгих товарищей в сине-голубых мундирах, поэтому запасаемся поп-корном и будем наблюдать. Ну а если вы по-прежнему удручены тяготами бытия, то аптека, как всегда, за углом.

Юрий Моисеенко