Происшествия

Пассажир убил мужчину за просьбу надеть маску в автобусе

В Петербурге пассажир убил мужчину, попросившего в автобусе надеть маску. Видеозапись попала в сеть. В сеть попало видео инцидента в Санкт-Петербурге, случившегося в маршрутке на Индустриальном проспекте вечером 17 ноября, сообщает портал «Аргументы недели».

Один из пассажиров маршрутки, 53-летний замдиректора научно-исследовательского центра сделал замечание паре, которая ехала в общественном транспорте без масок. Мужчина без маски отреагировал на замечание руганью. За грубость сделавший замечание человек дал ему пощечину. После этого он вышел из микроавтобуса, а за ним побежал злоумышленник и в районе дома № 18 ударил оппонента ножом в спину. Раненный мужчина дошел до дома № 10/1 и упал. Ученого обнаружили мертвым. Злоумышленник с места происшествия сбежал.

По подозрению в убийстве уже задержан 40-летний приезжий из Оренбургской области Алексей Вербицкий. Полиция установила, что Вербицкий - безработный, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Красногвардейский суд Петербурга 20 ноября на два месяца арестовал Вербицкого. Он свою вину признал.