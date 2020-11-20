Олег Брячак не собирается отчитываться перед Еленой Полонской

Депутат Псковской городской Думы, неформальный лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак не собирается отчитываться перед главой Пскова Еленой Полонской. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя недавнее постановление главы города, которое обязывает всех депутатов отчитываться о своей деятельности.
По его мнению, данное требование не имеет под собой никакой основы. «Меня избрали горожане, и я перед ними отчитываюсь регулярно, в том числе в соцсетях. Но перед Еленой Полонской я отчитываться не собираюсь», - заявил парламентарий.
Наряду с этим Олег Брячак высказал мнение, что деятельность всех депутатов должна освещаться на официальных информационных площадках равномерно. Между тем официальный сайт города освещает в основном работу главы Пскова, в меньшей степени - лояльных к ней депутатов, а о большинстве депутатов не пишется ничего. Хотя в свое время именно это Елена Полонская ставила в упрек своему предшественнику Ивану Цецерскому.
«Иван Николаевич, конечно, тоже был любитель попозировать и пофотографироваться, любил, чтоб о нем писали, но он был активным политиком, у него были реальные дела, о которых он писал. А сегодня мы видим "Ура, Полонская!"», - подчеркнул Олег Брячак.
В гордуме, по его словам, есть активные депутаты, которые реально работают (в их числе он отметил заместителя главы города Сергея Гаврилова, своего однопартийца Юлию Пожидаеву и депутатов-коммунистов), но про их деятельность ничего не пишется.
Также гость студии высказал мнение, что с момента избрания Елены Полонской на пост главы города стал хуже работать аппарат гордумы, из-за чего документы стали доходить до депутатов с большим опозданием. Прежних, профессионально работающих сотрудников, глава города, по его словам, «разогнала», а компетенция многих новых оставляет желать лучшего.