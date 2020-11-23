Политика

Псковские депутаты просят прокуратуру проверить постановление Елены Полонской

Депутаты городской Думы просят прокуратуру проверить на предмет соответствия законодательству постановление главы Пскова Елены Полонской, предписывающее парламентариям предоставить в комиссию по регламенту и депутатской этике гордумы отчет о проделанной работе за 2020 год к 1 декабря. Соответствующее письмо, адресованное прокурору Пскова Константину Тельнову, есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

Депутаты отметили, что считают неправомерным издание главой Пскова такого постановления. Они указали на то, что глава города не обладает какими-либо на то полномочиями согласно статье 28 Устава города Пскова, позволяющими ей издавать распорядительные акты в отношении депутатов, определяющие их формы деятельности, требовать отчет о проделанной работе и устанавливать сроки таких отчетов.

Кроме того, депутаты считают, что преамбула постановления не содержит разъяснения мотивов и цели принятия данного нормативного акта, а в обосновании содержатся некорректные ссылки на нормы права.

Письмо подписали депутаты Псковской городской Думы Григорий Турчин, Олег Брячак и Константин Болотин.

Григорий Турчин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей пояснил, что письмо в прокуратуру отправили 23 ноября по электронной почте. «Секретарь прокуратуры подтвердил, что письмо пришло», - отметил он. «Просим проверить постановление на соответствие законодательству. Вдруг оно законно, а мы не знаем? Может, где-то другой устав существует, другой регламент», - добавил Григорий Турчин.