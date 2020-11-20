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Снегурочка в маске

23.11.2020 11:06|ПсковКомментариев: 1

Те, кто кормится с новогодних гуляний, в этом году из-за запрета корпоративов остались у разбитого корыта: сотрудники общепита, ведущие, музыканты, работники индустрии красоты. Псковская Лента Новостей узнала, с какими настроениями они подходят к концу года, у кого все-таки осталась возможность заработать, каким может быть дистанционное поздравление от Деда Мороза и в каком случае у псковичей есть шанс увидеть салют над Октябрьской площадью в новогоднюю ночь.

До 6 декабря в Псковской области продлены запреты на работу общепита с 23:00 до 6:00 и на проведение в кафе и ресторанах «дискотек, концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, банкетов, свадеб, поминок, корпоративов и иных подобных мероприятий». Дату можно понимать, как условную, вряд ли за две недели ситуация стабилизируется настолько, что можно будет устроить веселые проводы коронавируса. А на носу Новый год, время хлебное.

В ресторанах, чтобы и закон не нарушить, и клиентов не потерять, пока делают так: желающих в кругу коллег повеселиться перед праздником записывают в лист ожидания. Никакой предварительной платы не берут и ничего не обещают.

«Заявок достаточно много поступает, и люди оказываются ошеломлены, когда узнают, что праздника не будет, - поделился своими наблюдениями ресторатор Андрей Филатов. - Наши клиенты нервничают, хотят планировать свою жизнь».

Того же хотят и сотрудники общепита. Андрей Филатов говорит, что сфера теряет квалифицированные кадры, в том числе, из-за панических настроений, многих пугает отсутствие позитивных перспектив, вот и идут туда, где гарантировано есть работа, а значит, будет, чем платить кредиты. Ограничения в работе общепита - запрет корпоративов и работы после 23:00 - он называет полумерами.

«Транспорт никто не закрывает. Нас не лечат, лекарств нет. Не проводят анализы, потому что показатели плохие, - поясняет он свою мысль. - Мы в своей отрасли не понимаем, что делаем не так. Ограничения должны быть подтверждены исследованиями и фактами, а пока все на уровне «может быть»: может быть, люди будут вечером и на празднике обниматься и целоваться. Праздник просто переместится из ресторанов в другие места, люди будут жить, как жили, большинство не коснулось заболевание, они не понимают, что происходит. Можно отпраздновать на работе, на даче, снять квартиру или привести друзей к себе безо всякой социальной дистанции».

Пока неясно, смогут ли псковичи в новогоднюю ночь отпраздновать на привычном месте под главной городской елкой и посмотреть в три часа салют.

«Мы готовились к двум мероприятиям, новогодней ночи на Октябрьской площади и к открытию елки 26 числа, но пока все под вопросом, - рассказывает начальник городского управления культуры Юрий Мартынов. - Дадут команду сделать - сделаем, с учреждениями уже общались на эту тему. Но обстановка сложная, конкретно сказать трудно. Если в новогоднюю ночь будет мероприятие, будет и салют».

Частный праздник пока остается наиболее вероятным массовым сценарием новогодней ночи.

«Ещё за год у меня была бронь на новогоднюю ночь и предновогодние корпоративы от разных кафе и ресторанов, - обрисовывает ситуацию в своей сфере организатор и ведущая мероприятий Кира Маяковская. - Месяц назад они требовали срочно дать программу, а теперь звонят: «Не надо присылать, не торопитесь». Общалась со многими ведущими, все настроены на то, что череды корпоративов в конце декабря и новогодней ночи не будет. Сейчас ведущие проводят детские праздники или взрослые юбилеи на дому, для близкого круга. Но этих заказов не так много, с прошлым годом не сравнить, тогда были мероприятия каждую пятницу и субботу, а сейчас один праздник раз в две недели, это максимум».

Кира Маяковская общается с коллегами из других регионов, везде ситуация очень разная. В Тюмени ей рассказали, что губернатор разрешил корпоративы до одиннадцати вечера. В Оренбурге уже в середине ноября индустрия развлечений знала про полный запрет вплоть до конца января.

Для псковских артистов еще одна возможность заработать - прийти в костюме Деда Мороза или Снегурочки поздравлять детей.

«Артисты хотят заработать, родители звонят и заказывают, но вопрос, насколько безопасно, - задается Кира Маяковская. - В маске же Снегурочка не придет, ребенок этого не поймет».

Оказывается, Снегурочка все-таки может надеть маску, если этого захотят родители. В интернете полно предложений о визите праздничной парочки на дом, мы позвонили по одному из телефонов. На другом конце провода - Юлия Суханова, псковичка, несколько лет назад уехавшая в Петербург и открывшая там агентство по проведению праздников. Перед главным праздником года она не забывает и про родной город.

«Дед Мороз и Снегурочка придут в рукавичках, по желанию клиента - в маске, реквизит обрабатывается после каждой квартиры. Заказы идут, люди не боятся. Многие в нашем агентстве работают в школах, и без того контактируют с детьми, так что не боимся и мы», - рассказала девушка.

Фото праздничного агентства.

В этом году эпидобстановка продиктовала ее агентству новую услугу - звонок Деда Мороза по видеосвязи. С начала пандемии стали популярны такие поздравления к другим праздникам, удачный опыт решили перенести на Новый год. Обычных бронирований уже полно, а вот видеозвонок еще никто не заказал ни в Пскове, ни в Петербурге.

«Видимо, все собираются праздновать в привычном формате», - предполагает Юлия Суханова.

Другой интересный момент - это услуги мастеров красоты. Пандемия пандемией, но выглядеть привлекательно в главную ночь года захотят многие женщины. В студии Iren Li нам рассказали, что заказов к Новому году на наращивание ресниц и оформление бровей меньше не стало. Немного снизился будничный поток, но существенным это снижение назвать нельзя - какие бы бури не бушевали, псковички хотят красоты.

Со 2 ноября вновь запрещено праздновать свадьбы. И это убавило работы визажистам и парикмахерам.

«На макияж для корпоратива мало кто записывается заранее, как раньше, все по факту, - говорит визажист Юлия Румянцева. - Есть и те, кто уже отменил бронь из-за отказа из ресторана. Обычно предновогодние дни приравниваются к свадебному сезону, в этом году не питаем больших надежд на заработок в декабре. А вот на выпускные мамы уже записывают дочерей. С настроением у меня все нормально, считаю, что унывать — мероприятие бессмысленное. Можно придумать новые интересные проекты, было бы желание, например, проводить обучение онлайн. Надо подстраиваться».

Как создать себе праздничное настроение? На это вопрос многие отвечают бронированием фотосессий.

«У меня поток новогодних фотосъемок не снизился, наоборот, - говорит фотограф Оксана Ким. - Из-за большого числа ограничений люди пытаются себя чем-то развлечь. Фотосъемка поднимает настроение, люди таким образом компенсируют отсутствие праздников. Прошедший свадебный сезон был по числу заказов обычным, люди не перестали жениться, просто чуть трансформировали свадьбу. Единственный минус, что снизилось время работы из-за ограничений на банкеты».

От празднования Нового года псковичей может оградить только полный локдаун. Во всех остальных случаях женщины пойдут по салонам красоты, коллеги накроют поляну на работе, друзья соберутся частным образом, родители вызовут к ребенку Деда Мороза. И все десятки раз поконтактируют друг через друга. Учитывая весеннее потрясение для экономики, тотального закрытия по домам ждать не стоит. А раз так, встает очень большой вопрос, стоит ли лишать сферу услуг заработка на празднике, который все равно состоится.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #Новый год #праздник #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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