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Психология гостеприимства: Кафе и рестораны продают не еду, а эмоции

03.03.2025 10:00|ПсковКомментариев: 1

История, рассказанная постоянной посетительницей кафе, - это не просто досадный эпизод. Это пример того, как одно неверное слово, жест или взгляд могут разрушить годами выстраиваемое доверие.

 

Клиентка, лояльная даже в пандемию, столкнулась с публичным осуждением за попытку достать свой десерт к заказанному чаю. В ответ - жесткое замечание управляющей, демонстративное неодобрение и ощущение, что её здесь больше не ждут. Что пошло не так? И как, с точки зрения психологии, можно было сохранить отношения, не нарушая правил заведения?  

Ошибка №1: Публичное замечание  вместо диалога.  Психологически человек воспринимает публичную критику как атаку на свою репутацию. Это запускает реакцию «бей, беги или замри», повышает уровень стресса и формирует устойчивую негативную ассоциацию с местом. Управляющая, сделав замечание «нарочито» и со «злым взглядом», не просто напомнила о правилах - она заставила клиентку почувствовать себя виноватой.  

Что делать вместо этого?

  • Перейти на уровень эмпатии.  Подойти и мягко сказать: «Извините за беспокойство, но у нас действует правило против принесенной еды. Мы разместили его тут. Вероятно, вы его не заметили, и мы будем рады предложить вам свой десерт».
  • Или изучить предпочтения. Например: «Наши десерты вам не понравились? У нас есть новинки!» Это переводит фокус с запрета на заботу.  

Ошибка №2: Игнорирование ценности постоянного клиента.  Лояльные клиенты - это «амбассадоры бренда». Их потеря влечет не только уход самого человека, но и негативные отзывы. В психологии это называют «эффектом негативного впечатления»: люди склонны делиться плохим опытом чаще, чем хорошим.  

Что делать вместо этого? 

  • Благодарить за лояльность. Фраза: «Спасибо, что выбрали нас снова!» - снижает напряжение.  
  • Объяснять правила через призму заботы. Например: «Мы хотим быть всегда вашим кафе. Что побудило вас не выбрать наши десерты?   Можем предложить вам наш новый  торт для дегустации  к чаю!»  

Ошибка №3: Отсутствие гибкости. Жесткие правила без исключений воспринимаются как бездушие. Клиент пришел не за инструкциями, а за эмоциями. Психология когнитивного диссонанса показывает: если человек сталкивается с конфликтом между ожиданиями («здесь меня ценят») и реальностью («здесь меня упрекают»), он предпочтет больше не возвращаться.  

Что делать вместо этого? 

  • Искать компромисс.  Предложить клиенту закончить свой десерт в этот раз, но мягко напомнить о правилах на будущее.  
  • Использовать юмор.  Шутка вроде: «Ой, ваш медовик выглядит так аппетитно, что даже нам завидно! В следующий раз попробуйте наш - обещаем, не разочаруем!» - снимает напряжение.  
Как клиенту реагировать на грубость? Советы от психологов. 
1. Не принимайте на свой счет. Агрессия часто отражает внутреннее состояние человека, а не вашу вину.  
2. Сохраняйте спокойствие. Ответьте нейтрально: «Благодарю за информацию. Учту на будущее».  
3. Дайте обратную связь. Напишите отзыв: «Ценила ваше кафе годами, но сегодня почувствовала себя нежеланной гостьей». Это поможет бизнесу осознать ошибку.  

Гостеприимство - это не про пирожные, кофе и чеки, а про людей, настроение и улыбку. 

Кафе и рестораны продают не еду, а эмоции. Даже напоминая о правилах, важно оставаться человечным. Как говорил Дейл Карнеги, «людям неинтересны ваши правила. Им интересно, чувствуете ли вы интерес к ним». Управляющая могла превратить конфликт в возможность укрепить лояльность, но выбрала путь войны. В мире, где «хорошего кофе все больше, а гостеприимства все меньше», именно умение слышать и уважать клиента становится главным рецептом успеха.

Наталья Старосельская

Источник: Псковская Лента Новостей
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