Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
развивающие секции для детей
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Открытие ресторана GURAVI
Господин Рейтингомер
Псков летние террасы
Педагог стала фермером
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
Наталья Старосельская Публикаций: 15
10.09.2025 10:340 Секреты «тихой охоты» 29.08.2025 10:400 Что важнее, чем купить школьную форму? 31.07.2025 09:000 Почему рука тянется к телефону? Тревожный сигнал, который нельзя игнорировать 03.07.2025 16:580 Фильм, фильм, фильм... 29.06.2025 10:000 У природы нет плохой погоды Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 04.09.2025 11:194 Интерактив: И снова о нашей медицине… 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем 08.09.2025 12:401 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе 03.09.2025 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег
Блоги / Наталья Старосельская

Секреты «тихой охоты»

10.09.2025 10:34|ПсковКомментариев: 0

Удивительная картина повторяется каждую осень в наших псковских деревнях и городах. Возвращается из леса «тихий охотник», загруженный полными корзинами белых, подберезовиков, рыжиков, домой – и начинается великий процесс: чистка, сортировка, варка. Но потом происходит странное. Вместо того, чтобы аккуратно расставить по полкам десятки баночек, грибник начинает щедро раздавать их: соседям, родственникам, коллегам на работе. А на следующие выходные – снова в лес, и всё по новой.

 

Со стороны это может показаться странным, даже иррациональным: зачем тратить силы, время, рисковать, собирать огромное количество грибов, чтобы потом их… раздать? 

На самом деле, секрет этого явления кроется не в желудке, а в психологии. С точки зрения психологии, «тихая охота» – это гораздо больше, чем просто добыча пропитания. Это глубокий, многогранный процесс, который исцеляет, наполняет силами и удовлетворяет потребности, о которых мы порой даже не догадываемся.

В каждом современном человеке, запертом в бетонных коробках офисов и квартир, живет древний инстинкт охотника-собирателя. Лес пробуждает его. Сам процесс поиска – это чистейший азарт. Вот он, заветный боровик, притаившийся под листом! Вот целая семейка рыжиков! Мозг в этот момент получает мощнейшую дозу дофамина – гормона радости и удовлетворения.

Фото здесь и далее: «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской»

Собирание грибов – это квест, игра, где приз – не деньги, а сам найденный трофей. Ценность представляет сам факт обнаружения, победы над хитростью лесного обитателя. Процесс важнее результата. А значит, главная цель – не «съесть», а «найти». И чем полнее корзина, тем ярче ощущение успеха, тем больше подтверждение собственной удачливости и сноровки. «Я смог! Я обеспечил!» – кричит наш внутренний древний предок.

Словосочетание «тихая охота» выбрано не случайно. Для многих поход за грибами – это форма глубокой медитации и антистресс-терапии. Шум города остается за спиной. Остаются только шелест листьев, пение птиц, собственные шаги и дыхание.

Монотонный, но требующий внимания поиск позволяет мозгу перезагрузиться. Исчезают тревоги, уходят навязчивые мысли о работе и проблемах. Человек полностью присутствует «здесь и сейчас». Это состояние осознанности – мощнейший инструмент психического здоровья. Лес забирает у нас стресс, а взамен дает ресурс – спокойствие и умиротворение. Грибы в этом случае – просто прекрасный побочный продукт, оправдание для столь целительного времяпрепровождения.

А что же происходит с собранным богатством? Почему его раздают? Здесь вступает в силу другой мощный психологический механизм - потребность в щедрости и социальном обмене.

Раздавая грибы, человек дарит не просто продукт. Он дарит частичку своего опыта, своей удачи, своего времени, проведенного в целительном лесу. Это неформальная валюта внимания и заботы. Вручая баночку маринованных опят соседке, вы как бы говорите: «Я о тебе помню. Я хочу поделиться с тобой своим счастьем».

Для многих, особенно людей старшего поколения, это важный способ поддержания социальных связей, ощущения собственной нужности и значимости. «Я еще могу, я делюсь, я полезен». Это акт доброты, который повышает самооценку дающего и укрепляет отношения с получающим. Вкус домашних грибов становится вкусом общности, дружбы, взаимовыручки.

И, наконец, сам процесс переработки. Для многих это такой же ритуал, как и сбор. Спокойная, монотонная работа руками: почистить, порезать, сварить. Это еще один способ переключиться, увидеть результат своего труда, почувствовать себя умелым и хозяйственным.

Радость от того, что на кухне стоят аккуратные ряды баночек, – это радость от завершенного дела, от созидания. А потом – возможность этим результатом похвалиться, подарить, вызвать восхищение и благодарность. Сам факт их поедания уже не так важен. Важен был путь: от леса до красивой баночки, а потом – до счастливой улыбки друга.

Дорогие наши грибники, любители «тихой охоты»!

Ваше стремление собрать как можно больше и щедро раздать – это не чудачество. Думаю это глубоко мудрая, природная потребность души. Потребность в азарте поиска, в уединении с природой, в созидательном труде и, самое главное, в том, чтобы дарить заботу и чувствовать связь с другими людьми.

Так что собирайтесь в лес с легким сердцем. Ищите, находите, радуйтесь. А потом – чистите, варите, солите и щедро раздавайте. Делитесь не только грибами, но и частичкой того покоя и счастья, что подарил вам лес. В этом и заключается настоящий, глубокий секрет вашей «тихой охоты». Охоты не на грибы, а на гармонию, которую вы потом так щедро раздаете всем вокруг.

С заботой о вас и вашем душевном равновесии. Удачной «тихой охоты»!

Наталья Старосельская

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 81 человек
10.09.2025, 11:320 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о подготовке к 120-летию Псковского драмтеатра 10.09.2025, 11:310 Жителя Кировской области будут судить за дачу взятки за приемку ремонта моста через реку Пскову 10.09.2025, 11:250 За январь-июль в Псковской области произвели семь тысяч тонн сыра 10.09.2025, 11:140 Несколько пригородных поездов временно отменят на участке Великие Луки - Назимово
10.09.2025, 11:120 «Плюссатеплоресурс» выплатит восьмимиллионную компенсацию за халатность сотрудника 10.09.2025, 11:030 «Беседка»: Сезон ОРВИ и гриппа. Эпидобстановка, профилактика, вакцинация 10.09.2025, 10:550 Завершен ремонт памятника погибшим воинам в пушкиногорской деревне Захино 10.09.2025, 10:520 Грузовик протаранил двух стоящих возле машины мужчин на трассе «Псков»
10.09.2025, 10:400 Сюжет о псковском футболе вошел в первую серию спецпроекта РФС 10.09.2025, 10:340 Секреты «тихой охоты» 10.09.2025, 10:260 Паук-оса замечен в Пскове на улице Гражданской 10.09.2025, 10:250 Псковские хоккеисты поборются за путевку на фестиваль НХЛ в Сочи
10.09.2025, 10:130 Здание бывшей Псковской инфекционной больницы выставлено на продажу 10.09.2025, 10:120 Губернатор стал наставником участника программы «Герои земли Псковской» Михаила Каратыша 10.09.2025, 10:030 Бесшовный Wi-Fi может появиться на набережных города Пскова 10.09.2025, 09:530 Хозпостройка горела в псковской деревне Корлы
10.09.2025, 09:430 ВТБ и ПсковГУ объединили свои усилия по подготовке будущих финансовых специалистов 10.09.2025, 09:300 Музыкант из Пскова Андрей Евстафьев представил свое новое произведение в Москве 10.09.2025, 09:150 Кабмин отклонил идею собирать подписи жильцов перед сдачей в аренду жилья 10.09.2025, 09:000 Как уберечь себя от ОРВИ, рассказали в псковском Минздраве
10.09.2025, 08:400 В РФ ожидается волна хакерских атак на систему онлайн-голосования 10.09.2025, 08:330 Минцифры дополнило список работающих без интернета «белых» сайтов 10.09.2025, 08:200 Художественная ковка украсит ограждение вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове 10.09.2025, 08:000 Находки псковских археологов украсили настольные игры
10.09.2025, 07:300 День памяти святых Анны и Саввы Скирдников отмечают православные сегодня 10.09.2025, 07:000 День предотвращения самоубийств отмечается сегодня во всем мире 09.09.2025, 22:000 Может ли ношение коротких юбок зимой привести к бесплодию, рассказал гинеколог 09.09.2025, 21:450 У экскурсионной службы псковского музея изменился номер телефона
09.09.2025, 21:250 Жителям южных районов Псковской области напомнили о новом формате квитанций 09.09.2025, 21:050 Лесозаготовителя обязали убрать древесину с полосы отвода дороги в Печорском округе 09.09.2025, 20:450 Псковских студентов приглашают в новый сезон олимпиады «Я – профессионал» 09.09.2025, 20:311 Семь наблюдателей от кандидатов будут следить за выборами в Псковской области
09.09.2025, 20:270 Псковские волейболисты завоевали 1 место на спартакиаде союза городов Центра и Северо-Запада 09.09.2025, 20:250 Книгу к 80-летию Победы «Мариино Стояние» презентуют в Пскове 12 сентября 09.09.2025, 20:190 В Пскове стартовал чемпионат СЗФО по футболу среди женских команд 09.09.2025, 20:101 Незаконное ограждение снесли на проходе к озеру Песно в Плюсском округе
09.09.2025, 20:030 Настольную игру жительницы Пушкинских Гор запустят в массовое производство 09.09.2025, 19:500 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 3,4% 09.09.2025, 19:300 День в истории ПЛН. 9 сентября 09.09.2025, 19:100 «Гонки по вертикали»: скандалы, интриги, преследования. ВИДЕО
09.09.2025, 18:571 Участники программы «Герои земли Псковской» дадут новый импульс развитию региона — губернатор 09.09.2025, 18:350 В Пскове прошла научно-популярная лекция по лексикографии 09.09.2025, 18:220 Появилось видео задержания по делу о контрабанде табачной продукции в Псковской области 09.09.2025, 18:140 Обвиняемому в вымогательстве взятки псковичу продлили срок содержания под стражей
09.09.2025, 18:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 9 сентября 09.09.2025, 17:460 День памяти островских подпольщиков отметили торжественно-траурным митингом 09.09.2025, 17:350 Местный предприниматель и водитель-экспедитор попали под суд за контрабанду табачной продукции в Псковской области 09.09.2025, 17:270 Дмитрий Быстров: Событийные мероприятия очень востребованы в Острове
09.09.2025, 17:170 Суд оставил без изменения обязанность стругокрасненского предпринимателя возместить ущерб от пожара 09.09.2025, 17:090 «Кузница»: Фестивалей много не бывает? ВИДЕО 09.09.2025, 17:031 В псковских учреждениях УФСИН прошли конкурсы стенгазет ко Дню памяти жертв фашизма 09.09.2025, 16:540 До +27 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 сентября
09.09.2025, 16:430 «Гонки по вертикали»: скандалы, интриги, преследования 09.09.2025, 16:370 Министр культуры Псковской области: «Михайловский бастион» связывает поколения 09.09.2025, 16:240 На участке улицы Юбилейной в Пскове ограничили движение до 13 сентября 09.09.2025, 16:180 Фестиваль идей, музыки и творчества «Типично псковский Lo-Fest» состоится 13 сентября
09.09.2025, 15:580 «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона. ВИДЕО 09.09.2025, 15:400 Два муниципальных музея Псковской области получат федеральную поддержку на капремонт 09.09.2025, 15:290 Начался демонтаж стены на улице Николая Васильева в Пскове 09.09.2025, 15:270 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Страна должна быть сильной и богатой...
09.09.2025, 15:270 Matiz повредил ограждение на Ольгинском мосту в Пскове 09.09.2025, 15:104 Нового «Холопа» начали снимать без задержанной с наркотиками Аглаи Тарасовой 09.09.2025, 15:070 Жители Пскова стали больше путешествовать на поездах и авто — аналитики 09.09.2025, 14:500 Лучшим командиром трудового отряда подростков в России стала псковичка Дарья Сердцева
09.09.2025, 14:280 Королева Балтии-2025 из Великих Лук приняла участие в ТВ-программе «100 к 1» 09.09.2025, 14:151 Илианна Петрова: Мы видим высокий интерес туристов к Псковской области 09.09.2025, 14:050 «Дневной дозор»: Появилась ли у людей уверенность в завтрашнем дне? 09.09.2025, 14:000 Гребень из кости нашли на месте установки памятника Довмонту в Пскове
09.09.2025, 13:450 ГАИ Пскова уточняет обстоятельства ДТП с участием эстонского автобуса на Рижском проспекте 09.09.2025, 13:381 Директором профсоюзного санатория «Хилово» назначен Григорий Коратаев 09.09.2025, 13:310 В Пскове покажут документальный фильм о соловецких юнгах 09.09.2025, 13:311 Гонимый больной
09.09.2025, 13:230 Новая парковка появится в псковской деревне Толбица 09.09.2025, 13:221 Сенатор Наталья Мельникова проведет личный прием граждан в Пскове 09.09.2025, 13:180 Более 208 тысяч туристов посетили Псков за 8 месяцев 09.09.2025, 13:080 Глава Псковского района обсудила социальное партнерство с заводом «Титан-Полимер»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru