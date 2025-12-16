Псковcкая обл.
Блоги / Наталья Старосельская

Трагедия в Горках-2: как понять подростка и защитить детей?

16.12.2025 15:26|ПсковКомментариев: 0

Трагическое утро 16 декабря в школе поселка Горки-2 Одинцовского городского округа, где подросток с ножом и газовым баллончиком совершил нападение, вновь заставило общество содрогнуться и задуматься. Как сообщают СМИ⁠, инцидент произошел утром. Эта новость - болезненный сигнал, требующий от нас, взрослых, глубокого понимания и профессионального подхода к профилактике подростковой агрессии.

 

Изображение: нейросеть «Алиса»

Попробуем ответить на вопрос: как и почему формируется деструктивное намерение у подростка? Ведь подросток не просыпается с мыслью о насилии. Его намерение формируется постепенно, под влиянием сложного переплетения факторов. Специалисты в области детской психологии и безопасности (включая исследователей из Московского государственного психолого-педагогического университета и данные Американской психологической ассоциации по подростковой агрессии) выделяют несколько ключевых аспектов проблемы:

Личностная уязвимость и изоляция. Часто это подросток, переживающий глубокое одиночество, чувство несправедливости, унижения или травли (буллинга). Он может считать себя изгоем, не иметь поддерживающих дружеских связей. Внутренняя боль, которую он не умеет выразить иначе, может кристаллизоваться в гнев, направленный вовне.

Когнитивные искажения и поиск идентичности. Мозг подростка еще развивается, в частности, области, отвечающие за контроль импульсов и оценку долгосрочных последствий. В состоянии аффекта или под влиянием длительного стресса критическое мышление отключается. Подросток может искать простые и радикальные объяснения своим проблемам, черпая их в маргинальных интернет-сообществах, где его мнимую «силу» и «значимость» признают.

Психологическое «оправдание» насилия. Это ключевой этап. Подросток начинает делить мир на «своих» и «чужих», обесценивая последних. Жертвы перестают быть людьми, превращаясь в «символы» системы, которая, по его мнению, его унизила. Здесь может играть роль влияние деструктивного контента, но он редко бывает первопричиной, чаще - катализатором уже существующего состояния.

Отсутствие своевременной помощи. Зачастую трагедии предшествует длительный период «тихого крика». Подросток может подавать сигналы: словесные угрозы, рисунки, посты в соцсетях, резкая смена поведения. Если эти сигналы игнорируются или на них отвечают только карательными мерами (вызов родителей, выговор), чувство безысходности и ярости усиливается.

Многих родителей и учителей в такие моменты кризиса интересует вопрос: как защитить детей?

Важно помнить, что безопасность - это не только охрана на входе. Это, в первую очередь, атмосфера доверия и внимания внутри школы и семьи.

Несколько важных моментов о том, как распознать потенциально опасную ситуацию в школьном сообществе, которые могут помочь.

Тревожные сигналы, касающиеся другого ребенка, могут включать:

  • Открытые угрозы и фантазии о насилии. Прямые или завуалированные высказывания в разговорах, соцсетях, чатах («вот бы всех убрать», «скоро будет весело»).
  • Демонстрация оружия или интереса к нему. Хвастовство ножами, баллончиками, детальными планами их применения.
  • Социальная изоляция и признаки травли. Ребенок постоянно один, становится объектом насмешек или, наоборот, сам проявляет немотивированную агрессию к более слабым.
  • Резкая негативная риторика. Деление мира на «плохих» и «хороших» с радикальными суждениями, ненависть к конкретным группам (одноклассники, учителя, школа как институт).
  • Интерес к темам предыдущих нападений. Идентификация с агрессорами из прошлых инцидентов, их оправдание.

Наличие одного-двух признаков - конечно, не приговор, но точно повод для внимательного, но осторожного вмешательства взрослых, и в первую очередь, школьного психолога.

Важно напомнить, что можно сделать, если вы заметили такие признаки у ребенка в классе.

Не игнорируйте. Молчание из «ложной солидарности» или страха может привести к трагедии.

Сообщите взрослым. Анонимно или лично обратитесь к школьному психологу, социальному педагогу, директору. Ваша задача - не расследовать, а передать наблюдение профессионалам. Формулируйте конкретно: «Я обеспокоен(а), потому что видел(а)/слышал(а) то-то и то-то».

Поговорите со своим ребенком о ситуации в классе в целом. Спросите, не чувствует ли он напряжения, не замечает ли он, что кому-то плохо или кто-то ведет себя угрожающе. Объясните, что сообщать о реальных угрозах - это не ябедничество, а забота о безопасности всех.

Несколько важных моментов для родителей школьников, которые нужно знать, чтобы защитить своего ребенка и предотвратить беду.

Выстраивайте доверительные отношения. Ребенок должен знать, что с любой проблемой он может прийти к вам и будет услышан без немедленного осуждения.

Обсуждайте безопасность открыто. Проговорите с ребенком алгоритм действий, если он стал свидетелем угроз или агрессии: немедленно отойти на безопасное расстояние, сообщить любому взрослому в школе (учителю, охраннику), позвонить родителям.

Обращайте внимание на изменения в поведении своего ребенка. Если он стал тревожным, замкнутым, не хочет идти в школу - это может быть признаком того, что в коллективе неблагополучная атмосфера.

Поддерживайте диалог со школой. Интересуйтесь не только успеваемостью, но и психологическим климатом. Активное родительское сообщество - один из лучших инструментов профилактики.

Требуйте от школы работы по профилактике. Наличие действующей, а не формальной службы медиации (примирения), работающего психолога, программ по кибербезопасности и профилактике буллинга - не роскошь, а необходимость.

Трагедия в Горках-2 - это очередной вызов для всех нас. Вызов не ввести тотальный контроль, а создать среду, где ни один подросток не останется наедине со своей болью и гневом. Защита детей - это комплекс мер: от умения слушать своего ребенка до налаженной системы помощи в школе, где сигнал о неблагополучии будет услышан и профессионально обработан.

Профилактика начинается не с металлодетекторов, а с нашего внимания, доброты и готовности действовать - не осуждая, а помогая. И помнить, что зачастую потенциальный агрессор - это в первую очередь глубоко несчастный ребенок, который вовремя не получил поддержки.

Наталья Старосельская

Источник: Псковская Лента Новостей
