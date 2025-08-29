Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
Театральный ужин
Господин Рейтингомер
День картофельного поля
Псков летние террасы
вкусно и полезно плавленый сыр
инфографика регистрируем ТОС
выгодные условия кредитования бизнеса
нацпроект «Молодёжь и дети»
Чем трактор лучше ламборджини
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
Задержание ректора ПсковГУ
Наталья Старосельская Публикаций: 14
29.08.2025 10:400 Что важнее, чем купить школьную форму? 31.07.2025 09:000 Почему рука тянется к телефону? Тревожный сигнал, который нельзя игнорировать 03.07.2025 16:580 Фильм, фильм, фильм... 29.06.2025 10:000 У природы нет плохой погоды 24.05.2025 17:171 Профессия по любви. Почему выбор подростка должен быть согрет родительским теплом, а не холодом амбиций Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 24.08.2025 09:2011 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 22.08.2025 15:353 Интерактив: Чуть ноги не переехал 25.08.2025 17:281 Рейтингомер: конфискация имущества, штраф вместо тюрьмы и плач Ярославны 27.08.2025 10:520 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной
Блоги / Наталья Старосельская

Что важнее, чем купить школьную форму?

29.08.2025 10:40|ПсковКомментариев: 0

Август… Пахнет спелыми яблоками и чем-то новым, неизведанным. Для наших детей — это предвкушение большого приключения под названием «школа». А для нас, родителей — часто время тревог и бесконечных списков: купить, подписать, подготовить. Если вы ловите себя на мысли, что переживаете сильнее вашего будущего первоклашки, — знайте, вы не одиноки. Ко мне на консультации в это время года часто приходят именно с этим. Ребенок видит впереди новые знакомства и открытия, а у мамы в голове крутятся тревожные сценарии: «А вдруг? А что, если?..»

 

Я всегда объясняю: это абсолютно нормально. Но давайте разберемся, откуда «растут ноги» у этой тревоги. Она ведь не берется из ниоткуда.

Представьте, что каждый из нас носит с собой невидимый рюкзак. В него мы, сами того не замечая, складываем:

  • Свой собственный школьный опыт. Возможно, нас когда-то дразнили или мы боялись строгую учительницу. Наша психика помнит это и хочет оградить от подобного нашего ребенка.

  • Установки наших родителей. Фразы из детства вроде «учись только на пятерки» или «не подведи меня» стали нашими внутренними правилами — психологи называют их интроектами. Теперь мы сами, того не желая, можем проецировать их на своих детей.

  • Шум извне. Новости, родительские чаты, разговоры во дворе — сплошной поток информации о том, как всё может быть опасно и сложно. Наша психика, чья главная задача — обеспечить безопасность, впитывает это как губка.

Всё это создает огромную эмоциональную перегрузку. И самое главное — этот груз из нашего «рюкзака» мы невольно передаем детям. Они, чувствуя нашу тревогу, начинают тратить свои душевные силы не на учебу и познание, а на то, чтобы справиться с нашим беспокойством. Им становится тяжело, будто они несут два рюкзака: свой, с учебниками, и наш, с невидимыми переживаниями.

Так что же делать? Наша ключевая задача — освободить детей от этого груза. Дать им не тревогу, а пространство доверия, безопасности и творчества. Чтобы их силы шли на развитие, а не на борьбу с нашими страхами.

А как же форма? Она ведь важна?

Конечно! Но не как просто «атрибут». Для меня, как для психолога, школьная форма — это в первую очередь психологический якорь уверенности.

Для ребенка, особенно подростка, внешний вид — это способ заявить о себе, почувствовать свою принадлежность к коллективу. Когда он одет опрятно, удобно и современно, он не задумывается о том, как выглядит со стороны. Он не чувствует себя «белой вороной». Его голова свободна от лишних переживаний, а значит, все ресурсы направлены на главное: на учебу, общение и творчество.

Так что да, выбрать хорошую форму, которая нравится ребенку и сидит по фигуре, — это не каприз, а важный вклад в его психологический комфорт. Это способ сказать без слов: «Я тебя слышу, я уважаю твое новое пространство и помогаю тебе в нем освоиться».

Если форма — это «броня», то ваши слова — это самый мощный ресурс поддержки. То, что вы говорите ребенку утром перед школой и вечером после, становится фундаментом его отношения к себе и к учебе.

Вот несколько фраз, которые я рекомендую использовать как «скорую помощь» против тревоги и как витамины для уверенности:

  1. «Я в тебя верю, что бы ни случилось сегодня». Это база. Фундамент, который не рухнет из-за одной двойки.

  2. «Какой самый интересный момент дня был сегодня?» (вместо привычного «Ну как оценки?»). Этот вопрос покажет, что вам важна его жизнь, а не только баллы.

  3. «Ошибки — это просто шаги к правильному ответу. Главное — что ты пробуешь». Снимает страх неудачи.

  4. «Ты всегда можешь прийти ко мне с любой проблемой. Вместе мы придумаем, что делать». Дает ощущение надежного тыла.

  5. «Я тобой горжусь. Я вижу, как ты стараешься». Цените усилие, а не только результат.

  6. «Помни, все вокруг — и дети, и учителя — тоже немного волнуются. Это нормально!» Нормализует его переживания.

  7. «Ты уникален. Не обязательно быть как все, важно найти то, что нравится тебе». Помогает сформировать здоровую самооценку.

  8. «Что ты хочешь узнать нового в этом году?» Создает позитивный образ будущего, полного открытий.

  9. «С кем ты сегодня общался? Что было смешного?» Смещает фокус с учебы на радость общения.

  10. «Моя любовь к тебе никуда не денется. Ни из-за двоек, ни из-за замечаний». Безусловная любовь — это то, что дает силы жить.

Собрать ребенка в школу — значит не только купить тетрадки и ручки. Это значит — собрать его внутренний мир, наполнить его уверенностью, спокойствием и верой в свои силы.

Давайте сделаем так, чтобы 1 сентября стало для наших детей не днем стресса, а настоящим праздником — стартом большого и увлекательного путешествия.

Наталья Старосельская 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 86 человек
29.08.2025, 12:000 Михаил Ведерников: ПЛН определяет медийный ландшафт Псковской области 29.08.2025, 11:470 Сорвавшего ремонт псковских погранпунктов подрядчика признали недобросовестным 29.08.2025, 11:410 В России вступят в силу два закона о защите суверенитета 29.08.2025, 11:280 Первое стентирование почечной артерии успешно провели в Великих Луках
29.08.2025, 11:250 Монтаж видеооборудования начали на избирательных участках Псковской области 29.08.2025, 11:120 «Собственной персоной»: Национальная промышленность. Локомотивы роста и актуальные вызовы 29.08.2025, 11:110 Два кресла на лестничной клетке подожгли в гдовской деревне Смуравьево-2 29.08.2025, 11:010 «Титан-Полимер» познакомил псковский бизнес с реализацией инвестпроекта в «Моглино»
29.08.2025, 10:550 Заявления на регистрацию брака онлайн с начала года подали 1555 пар псковичей 29.08.2025, 10:470 В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья 29.08.2025, 10:430 «На пятой передаче»: Рост цен на услуги такси – неизбежность? 29.08.2025, 10:400 Что важнее, чем купить школьную форму?
29.08.2025, 10:340 Ученые объяснили мощные вспышки на Солнце 29.08.2025, 10:260 Хозпостройка горела в Гончарном переулке в Пскове 29.08.2025, 10:130 «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся 29.08.2025, 10:060 Девушка избивала собаку на глазах у подруги в Псковском районе. ВИДЕО
29.08.2025, 10:000 Торжественный прием в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей состоится 29 августа 29.08.2025, 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник 29.08.2025, 09:490 Автомобиль Opel горел на улице Силина в Великих Луках 29.08.2025, 09:440 Композитор Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни
29.08.2025, 09:401 «Дневной дозор»: Смогут ли фельдшеры и акушеры заменить врачей? 29.08.2025, 09:000 Прокуратура добилась замены асфальтового покрытия у великолукской школы №5 29.08.2025, 08:400 В ГД предложили запретить домашние задания на выходные и праздники 29.08.2025, 08:200 Великолучанка незаконно проникла и похитила деньги с бывшего места работы
29.08.2025, 08:000 Ореховый Спас отмечают православные 29 августа 29.08.2025, 07:300 Производителям древесины могут разрешить рубку леса сверх законных лимитов 29.08.2025, 07:000 Международный день действий против ядерных испытаний празднуют 29 августа 28.08.2025, 23:100 Две «Лады» столкнулись в Пскове на Рижском проспекте из-за выполнения левого поворота
28.08.2025, 22:070 Концерт «Воображаемый фольклор» состоялся во внутреннем дворе Поганкиных палат. ФОТО 28.08.2025, 22:000 Псковские воркаут спортсмены сдали нормативы ГТО 28.08.2025, 21:400 Митрополит Матфей возглавил престольное торжество в Псково-Печерском монастыре 28.08.2025, 21:200 Традиционное совещание педагогического сообщества прошло в Островском районе
28.08.2025, 21:000 Акт вандализма совершили на новой спортивной площадке в Неелово 28.08.2025, 20:400 Запись в Школу сахарного диабета открыли в Пскове 28.08.2025, 20:202 Валентина Матвиенко: Псковская область - перспективный субъект Российской Федерации 28.08.2025, 20:000 Сотрудники УИС в Пскове посетили праздничный молебен в память о преподобном Пимене Угрешском
28.08.2025, 19:400 Два автомобиля столкнулись возле «Семейного магнита» в Пскове 28.08.2025, 19:200 Псковские полицейские участвуют в акции «Помоги пойти учиться» 28.08.2025, 19:000 Стали известны победители конкурса социальных проектов в Псковской области 28.08.2025, 18:400 Женщину в вязаной шапке разыскивают в Псковском районе
28.08.2025, 18:200 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 29 августа 28.08.2025, 18:000 Перед 1 сентября школьников в Пскове приглашают на «Корабль знаний» 28.08.2025, 17:450 Великолучанин планирует покорить вершину Манаслу в Гималаях 28.08.2025, 17:440 Эксперт рассказал, как снизить простои и повысить эффективность предприятий
28.08.2025, 17:360 Суд отказался признавать кредитные договоры бывшего мужа великолучанки недействительными 28.08.2025, 17:350 Игорь Дитрих: Решение о приеме пациентов фельдшерами связано с колоссальным кадровым дефицитом 28.08.2025, 17:250 День в истории ПЛН. 28 августа 28.08.2025, 17:180 Кравцов: Минпросвещения не устанавливает единые требования к фасону школьной формы
28.08.2025, 17:150 Выставка творчества Элия Белютина откроется в псковском музее 28.08.2025, 17:030 Сбер: ИИ изменил подход в разработке технологических решений во всем мире 28.08.2025, 17:000 Социализм с человеческим лицом 28.08.2025, 16:590 В Пушкинском заповеднике готовят выставку об авторе рецепта «лучшей французской водки из простого горячего вина»
28.08.2025, 16:450 Первая работа поступила на конкурс логотипов к 30-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках 28.08.2025, 16:370 Первый заместитель министра транспорта РФ оценил развитие аэропорта Пскова 28.08.2025, 16:300 Как банки будут защищать клиентов от мошенников с сентября, ответила эксперт 28.08.2025, 16:200 ЦБ отметил рост числа оплат по биометрии во II квартале
28.08.2025, 16:100 Порядка 100 мероприятий проведут ко Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества 28.08.2025, 16:000 В Пскове провели учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа 28.08.2025, 15:500 «Три мудреца»: Есть ли будущее у бесплатного здравоохранения? ВИДЕО 28.08.2025, 15:400 Зампрокурора области проверил условия содержания в великолукском СИЗО-2
28.08.2025, 15:300 «Беседка»: Об изменении госпошлины для автовладельцев с 1 сентября. ВИДЕО 28.08.2025, 15:200 20 обозначающих пешеходные переходы светофоров установили в Пскове 28.08.2025, 15:180 Сбер упростил регистрацию ИП: подходящие коды ОКВЭД предложит GigaChat 28.08.2025, 15:140 Строительство гостиницы «Космос» идет по графику — министерство туризма Псковской области
28.08.2025, 15:100 До +25 градусов прогнозируют в Псковской области 29 августа 28.08.2025, 14:590 Удовлетворенность псковичей работой Госавтоинспекции составила 99% 28.08.2025, 14:581 На Рижском проспекте в Пскове запретят поворачивать налево в один из дворов 28.08.2025, 14:531 Елена Лунгу: Фельдшеры могут разгрузить врачей, качество медпомощи не ухудшится
28.08.2025, 14:480 Игорь Иванов: Профсоюзы создают условия для лучшего отдыха на Псковской земле 28.08.2025, 14:460 Псковские полицейские спасли пассажирку такси от потери почти трех миллионов рублей 28.08.2025, 14:430 Новый светофор появится возле автобусной остановки «Овсище» в Пскове 28.08.2025, 14:410 Александр Козловский поздравил псковичей с праздником Успения Пресвятой Богородицы
28.08.2025, 14:260 На прилегающих к школам и детсадам территориях в Пскове восстановят разметку 28.08.2025, 14:200 Георгий Василевич: ПЛН всегда говорит со своими читателями о самом важном 28.08.2025, 14:130 ОМОН в ходе учений обезвредил «подозрительный предмет» в псковской школе 28.08.2025, 14:040 Число обращений в псковскую ГАИ за госуслугами увеличилось на 7%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru