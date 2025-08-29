Блоги / Наталья Старосельская

Что важнее, чем купить школьную форму?

Август… Пахнет спелыми яблоками и чем-то новым, неизведанным. Для наших детей — это предвкушение большого приключения под названием «школа». А для нас, родителей — часто время тревог и бесконечных списков: купить, подписать, подготовить. Если вы ловите себя на мысли, что переживаете сильнее вашего будущего первоклашки, — знайте, вы не одиноки. Ко мне на консультации в это время года часто приходят именно с этим. Ребенок видит впереди новые знакомства и открытия, а у мамы в голове крутятся тревожные сценарии: «А вдруг? А что, если?..»

Я всегда объясняю: это абсолютно нормально. Но давайте разберемся, откуда «растут ноги» у этой тревоги. Она ведь не берется из ниоткуда.

Представьте, что каждый из нас носит с собой невидимый рюкзак. В него мы, сами того не замечая, складываем:

Свой собственный школьный опыт. Возможно, нас когда-то дразнили или мы боялись строгую учительницу. Наша психика помнит это и хочет оградить от подобного нашего ребенка.

Установки наших родителей. Фразы из детства вроде «учись только на пятерки» или «не подведи меня» стали нашими внутренними правилами — психологи называют их интроектами. Теперь мы сами, того не желая, можем проецировать их на своих детей.

Шум извне. Новости, родительские чаты, разговоры во дворе — сплошной поток информации о том, как всё может быть опасно и сложно. Наша психика, чья главная задача — обеспечить безопасность, впитывает это как губка.

Всё это создает огромную эмоциональную перегрузку. И самое главное — этот груз из нашего «рюкзака» мы невольно передаем детям. Они, чувствуя нашу тревогу, начинают тратить свои душевные силы не на учебу и познание, а на то, чтобы справиться с нашим беспокойством. Им становится тяжело, будто они несут два рюкзака: свой, с учебниками, и наш, с невидимыми переживаниями.

Так что же делать? Наша ключевая задача — освободить детей от этого груза. Дать им не тревогу, а пространство доверия, безопасности и творчества. Чтобы их силы шли на развитие, а не на борьбу с нашими страхами.

А как же форма? Она ведь важна?

Конечно! Но не как просто «атрибут». Для меня, как для психолога, школьная форма — это в первую очередь психологический якорь уверенности.

Для ребенка, особенно подростка, внешний вид — это способ заявить о себе, почувствовать свою принадлежность к коллективу. Когда он одет опрятно, удобно и современно, он не задумывается о том, как выглядит со стороны. Он не чувствует себя «белой вороной». Его голова свободна от лишних переживаний, а значит, все ресурсы направлены на главное: на учебу, общение и творчество.

Так что да, выбрать хорошую форму, которая нравится ребенку и сидит по фигуре, — это не каприз, а важный вклад в его психологический комфорт. Это способ сказать без слов: «Я тебя слышу, я уважаю твое новое пространство и помогаю тебе в нем освоиться».

Если форма — это «броня», то ваши слова — это самый мощный ресурс поддержки. То, что вы говорите ребенку утром перед школой и вечером после, становится фундаментом его отношения к себе и к учебе.

Вот несколько фраз, которые я рекомендую использовать как «скорую помощь» против тревоги и как витамины для уверенности:

«Я в тебя верю, что бы ни случилось сегодня». Это база. Фундамент, который не рухнет из-за одной двойки. «Какой самый интересный момент дня был сегодня?» (вместо привычного «Ну как оценки?»). Этот вопрос покажет, что вам важна его жизнь, а не только баллы. «Ошибки — это просто шаги к правильному ответу. Главное — что ты пробуешь». Снимает страх неудачи. «Ты всегда можешь прийти ко мне с любой проблемой. Вместе мы придумаем, что делать». Дает ощущение надежного тыла. «Я тобой горжусь. Я вижу, как ты стараешься». Цените усилие, а не только результат. «Помни, все вокруг — и дети, и учителя — тоже немного волнуются. Это нормально!» Нормализует его переживания. «Ты уникален. Не обязательно быть как все, важно найти то, что нравится тебе». Помогает сформировать здоровую самооценку. «Что ты хочешь узнать нового в этом году?» Создает позитивный образ будущего, полного открытий. «С кем ты сегодня общался? Что было смешного?» Смещает фокус с учебы на радость общения. «Моя любовь к тебе никуда не денется. Ни из-за двоек, ни из-за замечаний». Безусловная любовь — это то, что дает силы жить.

Собрать ребенка в школу — значит не только купить тетрадки и ручки. Это значит — собрать его внутренний мир, наполнить его уверенностью, спокойствием и верой в свои силы.

Давайте сделаем так, чтобы 1 сентября стало для наших детей не днем стресса, а настоящим праздником — стартом большого и увлекательного путешествия.

Наталья Старосельская