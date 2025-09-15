Псковcкая обл.
Блоги / Наталья Старосельская

Снова понедельник, я снова иду на любимую работу

15.09.2025 16:35|ПсковКомментариев: 0

Психология никогда не рассматривает работу лишь как способ заработка. Это одна из центральных осей, вокруг которой выстраивается наша идентичность, самоуважение и чувство принадлежности к миру. Идти на работу с удовольствием и возвращаться домой с не меньшим — это признак того, что вы находитесь в гармонии: ваша деятельность резонирует с вашими ценностями, использует ваши сильные стороны и приносит ощутимый, значимый для вас результат.

 

Австрийский психиатр Виктор Франкл, основатель логотерапии, говорил о «воле к смыслу». Он утверждал, что главной движущей силой человека является не удовольствие (как считал Фрейд), а поиск и реализация смысла. Наша профессиональная деятельность — один из главных источников этого смысла. Когда работа воспринимается как бессмысленная, рутинная и отчужденная, мы теряем эту связь, что ведет к экзистенциальному вакууму и апатии.

Михай Чиксентмихайи, автор концепции «потока» — состояния полного погружения и наслаждения от процесса деятельности. Вхождение в «поток» возможно, когда задача является для нас сложной, но посильной, когда есть четкие цели и немедленная обратная связь. Идеальная работа — это та, что регулярно бросает нам вызов и позволяет испытывать это состояние радости от самого процесса.

Не всякая нелюбовь к работе требует немедленного вмешательства специалиста. Бывают сложные проекты, временные кризисы или просто «не дни». Но есть красные флаги, которые кричат о том, что ситуация вышла из-под контроля и самостоятельно справиться становится опасно для психического здоровья.

  1. Физические симптомы. Постоянные головные боли, бессонница или, наоборот, непреходящая усталость, проблемы с ЖКТ, частые простуды (снижение иммунитета на фоне хронического стресса), панические атаки.

  2. Эмоциональное выгорание. Вы чувствуете не просто усталость, а полное опустошение, цинизм, эмоциональную отстраненность. Вы стали раздражительны, плаксивы, вас бесит все: коллеги, клиенты, даже сам вид офиса. Это не просто «плохое настроение», это состояние, описанное Кристиной Маслач, — синдром, ведущий к деперсонализации и чувству некомпетентности.

  3. Тревожность и депрессивные мысли. Мысли о работе не отпускают вас вечером, в выходные, в отпуске. Вы постоянно прокручиваете в голове рабочие ситуации, чувствуете тревогу, апатию. Если начинают появляться мысли вроде «я в ловушке», «выхода нет», «так будет всегда» — это серьезный повод обратиться за помощью.

  4. Полная потеря смысла. Вы не просто не видите смысла в конкретной задаче — вы не видите смысла вообще ни в чем. Это состояние, описанное Франклом, очень опасно и требует проработки.

  5. Саморазрушающее поведение. Вы стали чаще выпивать, чтобы «расслабиться» после работы, заедать стресс или, наоборот, забывать о еде. Вы срываете злость на близких.

Если вы узнали себя в этих описаниях, подумайте о визите к психологу. Специалист поможет разобраться в глубинных причинах, отделить ситуационные трудности от системных проблем, проработать травмирующий опыт и выстроить новые, здоровые паттерны поведения.

А пока можете попробовать изменить ситуацию сами, вот пять поддерживающих практик.

  1. Практика осознанности и деконструкции. Задайте себе честные вопросы и запишите ответы: Что конкретно я ненавижу? Не «всё», а конкретно: монотонные задачи, токсичный начальник, ощущение непонятности задачи? А что мне нравится? Возможно, общение с одним коллегой, дорога на работу, где я слушаю подкасты, зарплата, которая позволяет мне ходить на хобби. Это помогает выйти из состояния тотальной негативной иллюзии и увидеть нюансы.

  2. Перефокусировка на «ради чего?» (Техника Франкла). Определите для себя личный, экологичный смысл вашей текущей работы. Он не обязательно должен быть глобальным («спасать мир»). Он может быть таким: «Эта работа дает мне стабильный доход, который позволяет обеспечивать моих детей / оплачивать мои уроки игры на гитаре / копить на путешествие моей мечты». Или: «Я здесь развиваю навык терпения и коммуникации». Осознание, что вы не «продаете время», а «покупаете возможности» для своей настоящей жизни, кардинально меняет смыслы.

  3. Установление жестких границ. Нелюбимая работа имеет свойство пожирать все ваше время и энергию. Ваша задача — не позволить ей это сделать. Жестко разделяйте рабочее и личное время. Выйдя с работы, не проверяйте рабочую почту. В выходные не обдумывайте рабочие задачи. Создайте ритуал «перехода»: например, по дороге домой слушайте любимый альбом или аудиокнигу, полностью переключая фокус. Это защитит вашу личную жизнь от «токсичных выбросов».

  4. Внерабочая самореализация. Компенсируйте недостаток смысла и удовольствия в работе хобби, волонтерством, спортом, творчеством. Заведите проект «для души», в котором вы будете главным и где сможете видеть результат и получать признание. Это восстановит баланс и даст ту энергию, которую забирает работа.

  5. Микро-шаги к изменениям внутри системы. Подумайте, что вы можете изменить в рамках вашей текущей работы? Можно ли поговорить с начальством о перераспределении задач? Предложить новый проект? Пройти курсы повышения квалификации за счет компании? Иногда смена роли внутри одной организации дает второе дыхание.

Пусть эта новая неделя станет для вас временем внутреннего спокойствия и важных шагов вперед. Пусть она будет отмечена не только конечными результатами, но и самыми приятными событиями и ощущениями на пути к ним — моментом вдохновения, искренней благодарностью, смыслом.

Наталья Старосельская 

Источник: Псковская Лента Новостей
