Наталья Старосельская

«Мой ребенок совсем не читает!». Знакомо?

Знаете, цифры говорят, что не все так плохо: 73% российских детей считают себя читающими. Но есть и тревожные моменты — каждый седьмой ребенок за полгода не прочитал ни одной книги. Почему так?

Представьте себя на месте современного ребенка. Вокруг столько яркого, интересного, а книга требует усилий. Гаджеты дают мгновенную награду, а чтение — отсроченную. Несправедливо, правда?

А вот здесь интересно! Оказывается, чтение — это настоящая тренировка для мозга. Ученые доказали: когда мы читаем, наш мозг «проживает» события книги как реальные. Это же волшебство какое-то! Представьте: ваш ребенок сидит в своей комнате, а его мозг в это время путешествует по волшебным мирам, решает загадки и переживает приключения. Чтение развивает эмпатию — способность понимать чувства других. Ученые заметили, что дети сейчас читают по-другому. Они могут листать ленту в телефоне, смотреть видео и читать книгу — одновременно! Психологи называют это «клиповым мышлением».

Как отмечает доктор психологических наук Анна Прихожан: «Современные дети не читают меньше - они читают иначе. Задача взрослых - понять эту новую реальность и помочь ребенку найти свой путь к литературе».

Вот что на практике:

Дети обожают короткие тексты с картинками.

Любят интерактивные книги, где можно выбирать развитие сюжета.

Часто слушают аудиокниги параллельно с другими делами.

И это нормально! Мир меняется, и способы потребления информации тоже.

Как психолог не буду давать скучных советов «как надо». Предлагаю просто попробовать то, что работает у других семей:

Станьте читающим примером. Вечером вместо «иди читай» скажите: «Давай почитаем вместе». Устраивайте семейные чтения — хотя бы 20 минут в день. Видите, как ребенок тянется к телефону? Достаньте книгу сами. Личный пример работает лучше любых слов.

Идите от интересов ребенка. Ваш ребенок обожает компьютерные игры? Есть отличные книги по виртуальным играм! Увлекается динозаврами? Прекрасно! Главное — начать с того, что действительно увлекает.

Мария Монтессори говорила: «Ребенок - не сосуд, который надо заполнить, а огонь, который надо зажечь».

Сделайте чтение приключением. Вместо скучного «прочитай до завтра 20 страниц» предложите: «Давай узнаем, что было дальше с героем?». Читайте по ролям, устраивайте домашние театры по мотивам книг.

И еще несколько простых идей:

Создайте дома уютный «читальный уголок» с подушками и хорошим светом. Разрешите читать что угодно — хоть инструкции к телевизору. Хвалите за маленькие победы: «Ух ты, целую главу прочитал!» Предлагайте аудиокниги в дороге.

И все таки есть моменты, когда стоит обратиться к специалисту. Если ребенок:

Избегает чтения много месяцев.

Сильно нервничает, когда нужно читать.

Имеет серьезные проблемы с концентрацией.

...возможно, нужна помощь нейропсихолога или логопеда. Но в большинстве случаев ситуация решается терпением и любовью.

Каждая прочитанная страница — это маленькая победа. Не сравнивайте ребенка с другими, не ругайте за нежелание читать. Лучше вместе сходите в библиотеку, выберите то, что действительно заинтересует, и почитайте вместе вечером. Кто знает, возможно, именно сегодня ваш ребенок откроет для себя магию чтения? А самое главное - побудет с вами рядом !

