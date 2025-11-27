Блоги / Наталья Старосельская

День самозанятых. Праздник тех, кто всё может сам

27 ноября в России отмечается День самозанятых. Этот праздник ещё очень молодой, ему всего каких-то семь лет. Но за это короткое время он успел стать по-настоящему важным днём для огромного числа людей.

А посвящён он тем, кто умеет сам себя занять. Тем, кто выбрал путь самозанятости. И надо сказать, что это дело — совсем не простое.

Давайте посмотрим на него с психологической точки зрения.

Представьте себе: эти люди могут ставить себе задачи самостоятельно. Они не ждут указаний руководителя, потому что его просто нет. Они сами пишут свои планы и сами же их выполняют. Сами назначают себе критерии успеха и сами проверяют, соответствуют ли они им.

Их сила — в удивительной самодисциплине. Они сами формируют свой график отпусков и сами копят на него деньги. Сами заботятся о профилактике своего здоровья и сами обеспечивают себя лекарствами и «больничными» выплатами, когда заболевают.

Однако у такой тотальной самостоятельности есть и обратная сторона, на которую всё чаще обращают внимание эксперты. Речь идёт о профессиональном выгорании. К сожалению, в России пока нет единой официальной и всеобъемлющей статистики по уровню выгорания именно среди самозанятых. Это связано с тем, что явление сложно измерить — люди редко обращаются с такой проблемой к врачам, а социологические опросы носят точечный характер. Тем не менее все проводимые исследования и наблюдения фиксируют тревожную тенденцию: показатель эмоционального истощения и выгорания среди самозанятых с каждым годом неуклонно растёт.

Почему это происходит?

Причины этой печальной динамики кроются в самой природе самозанятости:

Стирание границ. Когда дом — это офис, а рабочий день никогда не заканчивается, невозможно по-настоящему отдохнуть и восстановить силы. Постоянное нахождение «в режиме онлайн» истощает нервную систему. Отсутствие страховки. Нет оплачиваемого больничного, отпуска и гарантированной зарплаты. Постоянный фон тревоги за своё финансовое будущее — мощный фактор хронического стресса. Многозадачность и когнитивная перегрузка. Необходимость одновременно быть и творцом, и администратором, и бухгалтером, и маркетологом, как мы уже упоминали, приводит к огромному умственному напряжению. Социальная изоляция. Отсутствие коллег «в одной лодке», с которыми можно разделить трудности, поддержать друг друга и просто пообщаться, рождает чувство одиночества и брошенности.

Самозанятые — это титаны духа, но даже титанам нужна опора и поддержка.

Они всё делают сами. Им просто некому делегировать свои полномочия и свою работу. Они делают всё и сразу. Сегодня он — бухгалтер и экономист, завтра — руководитель и водитель. А послезавтра — дизайнер, маркетолог, мотиватор, уборщица и юрист в одном лице. Эти люди по-настоящему умеют всё! И в этом они уникальны.

С точки зрения психологии — это очень сильные, эмоционально устойчивые и волевые люди. Их внутренний стержень вызывает искреннее уважение. Но важно помнить, что их сила не безгранична.

Сегодня — их день. Так давайте же поздравим их! Сегодня мы чествуем необыкновенных, смелых и дерзких, любопытных и самостоятельных людей. По-настоящему взрослых и ответственных. Наших самозанятых.

Если такой человек есть среди ваших знакомых, друзей или родных, не забудьте его поздравить. Просто поддержите его тёплым словом. Спросите, как у него дела, не нужна ли помощь. Возможно, ваше участие станет для него тем самым глотком воздуха, который поможет справиться с нагрузкой. Чтобы в этот день ему не пришлось делать даже это самому.

Потому что он уже делает всё остальное.

Наталья Старосельская