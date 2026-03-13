Появились фото с места смертельного ДТП в Плюсском округе

Появились фотографии с места смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня на 37-м километре автодороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные. Снимки Псковской Ленте Новостей предоставили в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В результате аварии погиб водитель автомобиля Lada Largus, мужчина 1965 года рождения, а пассажирка того же года рождения пострадала.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, съехал в кювет, в результате машина опрокинулась. Водитель скончался в карете скорой помощи, пассажирка получила травмы. 

