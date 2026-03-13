«На пятой передаче»: Предложение о понижении цены ОСАГО для женщин и весенние ямы во дворах

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «На пятой передаче».
Ведущий Денис Бахтин и соведущий – представитель движения «Убитые дороги», член городской комиссии по безопасности дорожного движения Николай Мельков обсуждают автомобильные темы последней недели.
Основные темы беседы:
- Предложение о снижении стоимости ОСАГО для женщин. Хайп или разумное предложение?
- Повышающие коэффициенты для злостных нарушителей правил дорожного движения;
- Почему российским водителям нужен аналог немецкого «Идиотен теста»;
- Весенние ямы во дворах. Изменится ли когда-либо качественно ситуация?