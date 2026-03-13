 
АвтоМир

«На пятой передаче»: Предложение о понижении цены ОСАГО для женщин и весенние ямы во дворах

0

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «На пятой передаче».

Ведущий Денис Бахтин и соведущий – представитель движения «Убитые дороги», член городской комиссии по безопасности дорожного движения Николай Мельков обсуждают автомобильные темы последней недели. 

Основные темы беседы:

  • Предложение о снижении стоимости ОСАГО для женщин. Хайп или разумное предложение?
  • Повышающие коэффициенты для злостных нарушителей правил дорожного движения; 
  • Почему российским водителям нужен аналог немецкого «Идиотен теста»;
  • Весенние ямы во дворах. Изменится ли когда-либо качественно ситуация?
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026