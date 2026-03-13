Попавшийся в ходе рейда с «Дорожным приставом» пскович оплатил долг в 100 тысяч рублей на месте

Рейд на дорогах с использованием мобильного комплекса «Дорожный пристав» провели сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области совместно с Госавтоинспекцией, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФССП.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

В ходе рейда судебные приставы проверили более 80 транспортных средств и выявили пять должников. Всем вручили требования о явке к судебным приставам-исполнителям.

Один из должников — 40-летний житель Псковского муниципального округа — задолжал свыше 100 тысяч рублей за услуги эвакуации и хранение автомобиля на спецстоянке. Мужчина оплатил долг на месте, понимая, что в случае отказа его автомобиль могут арестовать.

Судебные приставы напоминают, что проведение подобных рейдовых мероприятий позволяет оперативно выявлять должников и побуждает их своевременно исполнять финансовые обязательства.