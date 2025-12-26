АвтоМир

В Пскове два человека пострадали в результате наезда на буксируемый автомобиль

В Пскове два человека пострадали в результате наезда на буксируемый автомобиль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло в Пскове 25 декабря в 20.55 напротив дома №104 по Рижскому проспекту.

Мужчина 1980 года рождения на автомашине «Фольксваген Пассат» совершил наезд на стоящую автомашину «Опель Астра» под управлением молодого человека 2007 года рождения, от удара по инерции «Опель» наехал на стоящий «Ниссан Кашкай» под управлением водителя 2006 года рождения. Пострадали водители «Ниссана» и «Фольксвагене». Оба трезвые.

Из объяснений водителей известно, что перед ДТП «Ниссан» тащил «Опель» на буксировочном тросе и произошел обрыв на перекрестке.

 

 

