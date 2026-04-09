Суд запретил псковичке покидать РФ из-за штрафов за неоплаченную парковку в Москве 

Суд установил временное ограничение на выезд из Российской Федерации в отношении жительницы Псковского муниципального округа, имеющей 18 нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В рамках рассмотрения административного дела суд установил, что приставы завели в отношении женщины 18 исполнительных производств, возбужденных на основании постановлений по делам об административных правонарушениях по причине размещения автомобиля на платных парковках Москвы без оплаты.

Должнику предложили в добровольном порядке исполнить требования исполнительных документов, но она не согласилась. До настоящего времени задолженность не погашена, исполнительные производства не окончены.

Поскольку материалами дела подтверждено, что должник уклоняется от исполнения требований исполнительных документов, руководствуясь законодательством РФ об исполнительном производстве, суд удовлетворил требования администратора Московского парковочного пространства, установив в отношении псковички ограничение на выезд из РФ до погашения долга.