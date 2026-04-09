 
АвтоМир

Суд запретил псковичке покидать РФ из-за штрафов за неоплаченную парковку в Москве 

0

Суд установил временное ограничение на выезд из Российской Федерации в отношении жительницы Псковского муниципального округа, имеющей 18 нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В рамках рассмотрения административного дела суд установил, что приставы завели в отношении женщины 18 исполнительных производств, возбужденных на основании постановлений по делам об административных правонарушениях по причине размещения автомобиля на платных парковках Москвы без оплаты.

Должнику предложили в добровольном порядке исполнить требования исполнительных документов, но она не согласилась. До настоящего времени задолженность не погашена, исполнительные производства не окончены.

⚖Поскольку материалами дела подтверждено, что должник уклоняется от исполнения требований исполнительных документов, руководствуясь законодательством РФ об исполнительном производстве, суд удовлетворил требования администратора Московского парковочного пространства, установив в отношении псковички ограничение на выезд из РФ до погашения долга. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026