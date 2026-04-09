Директор ООО «Ситиинвестгрупп» об уборке дорог Пскова после зимы

В этом году весна нагрянула быстро и без лишних церемоний «убрала» весь снег. Но остается вопрос: кто же уберет все то, что высыпалось зимой на наши дороги? Хватает ли сотрудников и техники, чтобы привести город в порядок после зимы? На эти и другие вопросы в интервью Псковской Ленты Новостей ответил директор ООО «Ситиинвестгрупп» Павел Талебин.

- Закончилась зима. Во всю реализуются весенняя уборка и ремонт дорог. Скажите, Павел Анатольевич, много ли у сотрудников работы? Какие основные виды работ сейчас ведете?

- В весенний период видов работ достаточное количество! Мы проводим механизированную очистку покрытий проезжей части и тротуаров, мойку проезжей части. Также выполняется ручная срезка наносного грунта вдоль бортового камня после зимнего периода, очистка зеленых зон от различных предметов. Ведется устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий, а также восстановление профиля грунтовых дорог. Проводится мойка стеклянных автопавильонов, барьерных и пешеходных ограждений.

- Сколько сотрудников работает «в полях»? В какое время суток предпочтительнее трудиться?

- Работы выполняются круглосуточно. В ручной уборке ежедневно задействованы порядка 25 человек. Механизированная уборка насчитывает от 13 до 17 единиц техники в сутки. 

- Проводите ли «ямочный» ремонт, на каких улицах? Как определяете очередность дорог для ремонта, с каких улиц начали, куда еще только планируете прийти?

- Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт) на данный момент производим холодной асфальтобетонной смесью. На очерёдность дорог влияет несколько факторов: категория дорог, «масштаб» а также выявленные недостатки при мониторинге.

- Дороги в Пскове зимой обрабатываются песко-соляной смесью. Куда эти отходы утилизируются весной? Удалось ли избежать песчаных бурь?

- Дороги в городе с асфальтобетонным покрытием, за исключением дорог четвертой категории, обрабатываются только галитом (без добавления песка). Избежать песчаных бурь в полном объёме не удалось, так как температура воздуха в ночное время суток близка к отрицательной, а иногда и вовсе отрицательная, что не позволяет выполнить достаточное увлажнение проезжей части. 

- Какая техника привлекается для весенних работ?

- Экскаваторы-погрузчики и мини-погрузчики в дуэтах с самосвалами, поливомоечные машины, а также вакуумные подметально-уборочные машины (ВПУМ) для очистки проезжей части и тротуаров. 

- Планируется ли закупать новую технику в этом сезоне или хватает той, что есть?

- Техники достаточно для выполнения работ. При необходимости есть, чем усилиться.

Беседовал Андрей Николаев

