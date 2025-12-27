Женщина пострадала в результате опрокидывания автомобиля в Усвятском районе

Автомобиль Renault Megane опрокинулся в Усвятском районе сегодня, 27 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В 9:20 на 127 километре автодороги Ольха-Вельж-Усвяты-Невель водитель, мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем Renault Megane , не справился с управлением, совершил съезд в левых кювет с последующим опрокидыванием. По предварительной информации, пострадала пассажирка авто, женщина 1996 года рождения, не госпитализирована.

На месте работали сотрудники госавтоинспекции.